Le Guide DevOps 2026 d’IBM

Traditionnellement, le développement et les opérations informatiques étaient menés séparément, dans des silos distincts. Le DevOps décrit un processus de développement logiciel et un changement de culture d’entreprise qui favorise la coordination et la collaboration entre ces deux fonctions, grâce à un ensemble commun d’outils et de pratiques. Il automatise un cycle de développement agile dans lequel de petits blocs de nouveau code sont ajoutés à la base de code à intervalles fréquents (généralement au moins une fois par jour), puis intégrés, testés et déployés en production.