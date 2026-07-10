Le Guide DevOps 2026 d’IBM

By Michael Goodwin, Ash Minhas and Mark Scapicchio

Le DevOps est une approche de développement logiciel qui combine et automatise le travail des équipes de développement logiciel et d’exploitation informatique afin d’accélérer la livraison d’applications sécurisées et hautement performantes.

Traditionnellement, le développement et les opérations informatiques étaient menés séparément, dans des silos distincts. Le DevOps décrit un processus de développement logiciel et un changement de culture d’entreprise qui favorise la coordination et la collaboration entre ces deux fonctions, grâce à un ensemble commun d’outils et de pratiques. Il automatise un cycle de développement agile dans lequel de petits blocs de nouveau code sont ajoutés à la base de code à intervalles fréquents (généralement au moins une fois par jour), puis intégrés, testés et déployés en production. 

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Démarrage

Introduction

Découvrez la terminologie, les principes et les processus du DevOps, et voyez comment le DevOps combine et automatise les pratiques de développement et d’exploitation informatique afin d’accélérer la livraison de logiciels.

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Cycle de vie DevOps

Découvrez les étapes du cycle de vie DevOps (intégration continue, tests, livraison et déploiement) ainsi que les outils et pratiques qui les soutiennent.        

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Infrastructure en tant que code (IaC)

L’infrastructure en tant que code (IaC) est une pratique DevOps qui automatise le provisionnement et la gestion de l’infrastructure informatique en utilisant des fichiers de configuration plutôt que des processus manuels.

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Microservices

Les microservices constituent une approche architecturale cloud native dans laquelle une application unique est composée de nombreux services plus petits, faiblement couplés et déployables indépendamment. Les experts décrivent les microservices comme étant optimisés pour la méthodologie DevOps et dont la réussite dépend de celle-ci.

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Conteneurs

Les conteneurs sont des unités logicielles exécutables qui regroupent le code d’une application ainsi que ses bibliothèques et ses dépendances, permettant ainsi au code de s’exécuter sur une infrastructure informatique traditionnelle ou dans le cloud.

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Orchestration de conteneurs

L’orchestration de conteneurs provisionne, déploie, met à l’échelle et gère automatiquement le cycle de vie des applications conteneurisées. Les développeurs se tournent vers l’orchestration des conteneurs pour rationaliser les workflows DevOps. Aujourd’hui, Kubernetes est la plateforme d’orchestration de conteneurs la plus populaire.

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Observabilité

L’observabilité est la capacité à comprendre l’état interne d’un système complexe en s’appuyant sur la connaissance de ses résultats. Elle joue un rôle crucial dans le maintien de la disponibilité, des performances et de la sécurité des applications et systèmes logiciels modernes.

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Ingénierie de la fiabilité des sites (SRE)

La SRE combine le DevOps et les opérations informatiques traditionnelles pour résoudre les problèmes des clients, automatiser les tâches d’exploitation informatique, accélérer la livraison logicielle et minimiser les risques informatiques.Elle soutient la résilience, la redondance et la fiabilité dans le cycle DevOps et s’occupe de la mise en œuvre quotidienne des programmes logiciels.

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IBM DevOps

Qu’est-ce que le DevOps ?

Andrea Crawford présente le DevOps, démontre sa valeur, et explique de quelle façon les pratiques et les outils DevOps vous aident à faire progresser vos applications dans l’ensemble du pipeline de livraison logiciel, de l’idéation à la production. Dirigé par des leaders d’opinion d’IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires pour donner la priorité aux investissements dans l’IA capables de stimuler la croissance.
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Donner les moyens aux équipes de plateforme de réussir avec le cloud

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Ressources

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