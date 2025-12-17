Contrairement aux approches traditionnelles de gestion du personnel, souvent limitées à la planification et à la constitution des équipes, la WFO moderne adopte une vision globale de la performance des agents. Elle intègre de plus en plus des outils pilotés par l’IA, conçus pour augmenter les capacités des agents humains en temps réel. Idéalement, la WFO combine la prévision, la planification, le contrôle qualité, la gestion de la performance et l’analyse des workflows dans un cadre unifié, favorisant une amélioration continue à chaque point de contact avec le client.

Les centres de contact s’appuient sur de nombreux outils pilotés par l’IA pour optimiser leurs processus. Toutefois, la valeur réellement générée dépend fortement de la manière dont ces outils sont conçus et déployés. À titre d’exemple, Gartner prévoit que l’orchestration des ventes assistée par l’IA deviendra une pratique standard d’ici 2027. Dans le même temps, le cabinet indique que 49 % des vendeurs se sentent submergés par la multiplication des outils technologiques, au point que cela affecte l’atteinte de leurs objectifs commerciaux.

Une WFO efficace rationalise les processus grâce à des interventions ciblées, alignées sur les modes de travail des responsables de centres de contact. Elle met à disposition des collaborateurs des outils contextuels simples tout au long du parcours client, améliorant l’expérience employé tout en réduisant les coûts. Pour la majorité des centres d’appels, une approche équilibrée est essentielle. Il s’agit de s’assurer que l’automatisation traite efficacement les tâches routinières, tout en libérant les agents afin qu’ils puissent offrir un service empathique et personnalisé, facteur clé de fidélisation et de croissance.