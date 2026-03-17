Qu’est-ce que l’automatisation des bâtiments ?

Les systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS) sont souvent intégrés dans des systèmes de gestion des bâtiments (BMS) plus larges, qui coordonnent de multiples technologies du bâtiment. Certaines entreprises déploient également des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments (BEMS), qui se concentrent spécifiquement sur la surveillance et l’optimisation de la consommation d’énergie.

Lorsqu’il est mis en œuvre efficacement, un BAS peut réduire les coûts d’exploitation, améliorer l’efficacité énergétique et offrir aux gestionnaires d’installations une meilleure visibilité sur les performances des bâtiments.