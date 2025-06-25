Qu’est-ce qu’un serveur lame ?

8 minutes
Également appelés serveurs haute densité, les serveurs lame sont des modules informatiques compacts qui gèrent la distribution des données sur un réseau informatique.
Comme tous les types de serveurs, ils ont pour fonction fondamentale de fournir des services à d’autres programmes et utilisateurs dans le cadre de ce que l’on appelle désormais le « modèle client/serveur », une architecture au cœur de la plupart des environnements informatiques actuels.
Les serveurs lame sont des composants fondamentaux de nombreux centres de données, des espaces physiques abritant l’infrastructure informatique et permettant la création et l’exécution d’applications et de services. Ces serveurs offrent aux entreprises un moyen compact, efficace et hautement évolutif de maximiser les ressources dans un environnement informatique à haute densité où la puissance et l’espace physique sont des priorités.
Les serveurs lame sont largement utilisés, leur marché mondial étant évalué à 19 milliards de dollars l’année dernière. Il devrait atteindre 31 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 %.1 Les serveurs lame et autres types de technologies de serveurs sont fabriqués et vendus par certaines des plus grandes entreprises informatiques au monde, notamment Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises (HPE) et Lenovo.
Les serveurs lame sont connus comme des systèmes de serveurs modulaires, ce qui signifie qu’ils sont constitués de composants plus petits contenus dans un petit boîtier lame, ou châssis de serveur. Voici un aperçu des composants essentiels et de leur fonctionnement dans un système de serveurs lame.
Les serveurs lame sont classés en fonction de trois aspects de leur fonctionnalité : performances, stockage et type de connexion.
Outre les serveurs lame, les centres de données modernes s’appuient principalement sur deux autres types de serveurs : les serveurs montés en rack et les serveurs tour. Bien que similaires aux serveurs lame en termes de fonctionnalités, ils présentent quelques différences notables.
Serveurs montés en rack
Les serveurs montés en rack sont une option plus abordable et légèrement plus petite que les serveurs lame, mais moins performante. De plus, contrairement aux serveurs lame, ils ne peuvent pas être remplacés ou réparés à chaud (c’est-à-dire sans interrompre le fonctionnement global du système), ce qui complique leur entretien.
Certaines entreprises préfèrent encore les serveurs montés en rack en raison de leur coût, de leur compatibilité avec les technologies existantes des centres de données et du fait qu’ils peuvent être utilisés comme serveurs autonomes, fournissant leurs ressources sans gestion centrale et unifiée. Les serveurs lame, quant à eux, ne peuvent souvent être employés que dans le cadre d’un réseau plus vaste.
Serveurs tour
Les serveurs tour sont des PC qui ont été configurés pour fonctionner comme un serveur. En tant qu’ordinateurs de bureau, ils sont plus grands que les serveurs lame ou montés en rack. Les serveurs tour sont généralement utilisés lorsqu’un administrateur informatique a besoin d’un serveur dédié pour fournir un service ou une fonctionnalité spécifique. Ainsi, ils permettent souvent d’activer les services du protocole de configuration dynamique des hôtes (DHCP) ou du système de noms de domaine (DNS), offrant ainsi aux administrateurs réseau plus de flexibilité et de contrôle sur un réseau.
La conception des serveurs lame privilégie le contrôle et la gestion par l’utilisateur dans la manière dont les données sont transférées entre les périphériques d’un réseau. Cette architecture apporte de nombreux avantages essentiels pour les administrateurs informatiques d’entreprise, tels que la consommation d’énergie, la réduction des coûts ou la flexibilité.
Les serveurs lame sont des solutions considérées comme très flexibles, souvent déployées en tandem avec d’autres systèmes de serveurs dans un centre de données ou un réseau, permettant aux administrateurs système d’équilibrer les workloads entre plusieurs serveurs et appareils.
De plus, la conception des serveurs lame permet aux entreprises de les ajouter ou de les retirer facilement en fonction de l’évolution des besoins informatiques. Les serveurs lame sont également remplaçables à chaud, ce qui signifie qu’ils peuvent être facilement changés sans nuire aux performances globales du système.
La conception des serveurs lame permet de réduire au minimum le câblage physique dans un centre de données ou un environnement réseau afin d’optimiser les communications entre les différents appareils. Le nombre de composants nécessaires à leur fonctionnement est également simple et minimal, et leur conception modulaire permet un stockage facile.
Les serveurs lame réduisent généralement la consommation d’énergie des réseaux et des centres de données en partageant des ressources coûteuses, telles que les alimentations électriques et les systèmes de refroidissement.
La plupart des réseaux et des centres de données qui utilisent des serveurs lame exigent une haute disponibilité, c’est-à-dire la capacité d’un système à fonctionner à un taux aussi proche que possible de 100 %. C’est pourquoi les serveurs lame intègrent souvent des fonctionnalités telles que des alimentations redondantes, des composants facilement interchangeables et des configurations en cluster qui améliorent la disponibilité.
Contrairement aux autres types de serveurs, les serveurs lame sont ultra-minces et composés du nombre minimal de composants nécessaires à leur fonctionnement. Ainsi, chaque lame contient tous les processeurs et toute la mémoire nécessaires au fonctionnement d’une application individuelle.
Outre leur taille, la conception modulaire des serveurs lame leur permet d’être facilement empilés avec d’autres types de serveurs dans un centre de données ou un environnement réseau.
En raison de leur adaptabilité et de leurs performances, les serveurs lame sont devenus un élément essentiel pour répondre aux besoins des centres de données et des réseaux pour de nombreuses applications essentielles.
Ils prennent par exemple en charge les besoins de traitement et d’analyse de nombreuses applications d’analyse du big data, notamment de nombreux cas d’utilisation de l’edge computing et de l’Internet des objets (IdO), où les données doivent être traitées en temps réel, à proximité de leur lieu de génération.
Grâce à leur conception modulaire, les serveurs lame peuvent être facilement ajoutés ou retirés de l’infrastructure informatique existante. Leur capacité peut donc être augmentée ou réduite à mesure que les besoins informatiques évoluent.
Lorsqu’ils sont virtualisés, les serveurs lame sont encore plus évolutifs, offrant aux administrateurs informatiques davantage de flexibilité pour personnaliser leur environnement serveur.
L’évolutivité, la flexibilité et le format compact des serveurs lame les rendent idéaux pour un large éventail d’applications professionnelles. Du cloud computing et de la virtualisation à l’edge computing et aux solutions de l’Internet des objets (IdO), voici quelques-uns de leurs cas d’utilisation les plus courants :
Si les serveurs lame sont populaires dans de nombreux environnements informatiques d’entreprise, d’autres types de serveurs ont récemment fait leur apparition, mieux adaptés à des cas d’utilisation plus spécialisés.
À l’instar des serveurs lame, les serveurs brique sont conçus pour les environnements informatiques à haute densité où la taille et l’efficacité sont essentielles. Cependant, alors que les serveurs lame nécessitent des châssis spécialisés pour stocker les lames individuelles, les serveurs brique sont entièrement autonomes et peuvent être facilement empilés sur des racks de serveurs standard.
Les serveurs brique sont plus compacts et plus adaptables que les serveurs lame. Ils sont également plus compatibles avec d’autres types de logiciels et de matériel, mais ils ne partagent pas aussi bien les ressources que les serveurs lame.
Les entreprises se tournent souvent vers les serveurs brique lorsqu’elles ont besoin d’exécuter des applications qui exigent encore plus de puissance de calcul par centimètre carré d’espace physique que ce que peuvent offrir les serveurs lame.
Également appelés microserveurs, les serveurs cartouche sont encore plus compacts que les serveurs lame et les serveurs brique. De fait, leur nom vient de leur similitude en termes de taille et de forme avec une cartouche d’imprimante.
Les serveurs cartouche offrent de nombreux avantages similaires à ceux des serveurs lame et brique (taille, efficacité, évolutivité), mais à une échelle encore plus petite. Les serveurs cartouche sont réservés à des environnements informatiques hautement spécialisés tels que certains types de services Web, l’hébergement, le transcodage vidéo, l’analyse du big data, et plus encore.
Les serveurs hybrides combinent des ressources virtualisées et sur site. Cette architecture permet aux entreprises d’exploiter les ressources des serveurs dans le cloud en fonction de leurs besoins, tout en conservant les ressources des serveurs sur site.
En général, les entreprises qui recherchent un niveau élevé de contrôle et de gestion de leur environnement serveur s’appuient sur des serveurs lame. Cependant, celles qui souhaitent privilégier l’évolutivité et la flexibilité du cloud se tournent généralement vers une solution de serveurs hybrides.
