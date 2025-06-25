Qu’est-ce qu’un serveur lame ?

Infrastructure informatique
25 juin 2025

8 minutes

Auteurs

Mesh Flinders

Author, IBM Think

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

Qu’est-ce qu’un serveur lame ?

Également appelés serveurs haute densité, les serveurs lame sont des modules informatiques compacts qui gèrent la distribution des données sur un réseau informatique.

Comme tous les types de serveurs, ils ont pour fonction fondamentale de fournir des services à d’autres programmes et utilisateurs dans le cadre de ce que l’on appelle désormais le « modèle client/serveur », une architecture au cœur de la plupart des environnements informatiques actuels.

Les serveurs lame sont des composants fondamentaux de nombreux centres de données, des espaces physiques abritant l’infrastructure informatique et permettant la création et l’exécution d’applications et de services. Ces serveurs offrent aux entreprises un moyen compact, efficace et hautement évolutif de maximiser les ressources dans un environnement informatique à haute densité où la puissance et l’espace physique sont des priorités.

Les serveurs lame sont largement utilisés, leur marché mondial étant évalué à 19 milliards de dollars l’année dernière. Il devrait atteindre 31 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 %.1 Les serveurs lame et autres types de technologies de serveurs sont fabriqués et vendus par certaines des plus grandes entreprises informatiques au monde, notamment Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises (HPE) et Lenovo.

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Fonctionnement des serveurs lame

Les serveurs lame sont connus comme des systèmes de serveurs modulaires, ce qui signifie qu’ils sont constitués de composants plus petits contenus dans un petit boîtier lame, ou châssis de serveur. Voici un aperçu des composants essentiels et de leur fonctionnement dans un système de serveurs lame.

Composants des serveurs lame

  • Châssis : structure compacte en forme de boîte qui contient plusieurs cartes électroniques minces appelées lames de serveur.
  • Fond de panier : carte électronique qui sert de point de connexion unique pour toutes les différentes lames d’un serveur.
  • Lames de serveur : petites unités modulaires qui contiennent un seul serveur ainsi que les systèmes informatiques, les processeurs, la mémoire et les adaptateurs nécessaires pour transférer les données sur un réseau.
  • Serveurs : les lames individuelles d’un serveur lame contiennent des serveurs dédiés à une application spécifique, ainsi que la mémoire et les processeurs nécessaires pour exécuter l’application.
  • Armoires : unités d’une salle de serveurs dans lesquelles sont stockés de nombreux serveurs lame individuels.

Types de serveurs lame

Les serveurs lame sont classés en fonction de trois aspects de leur fonctionnalité : performances, stockage et type de connexion.

  • Performances : également appelées performances de l’unité centrale (CPU), elles sont un aspect essentiel de la fonctionnalité des serveurs lame. En fonction de l’utilisation et de l’environnement informatique, les serveurs lame peuvent être équipés de différents processeurs (par exemple, Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Sun Microsystems ou autres). Plus le CPU est puissant, plus le serveur lame peut exécuter de fonctions. Les serveurs lame dotés de CPU plus puissants sont généralement réservés aux environnements à forte intensité de ressources, tels que le cloud computing et la virtualisation.
  • Stockage : un autre aspect des serveurs lame qui détermine leur classification est leur capacité de stockage, également appelée mémoire. Les serveurs lame exploitent tout un éventail de systèmes de stockage courants, tels que la mémoire RAM statique (SRAM) et dynamique (DRAM). Ces serveurs utilisent également des architectures de stockage plus spécialisées, telles que la mémoire RAM statique à double débit (DDR SDRAM), pour le traitement en temps réel.
  • Type de connexion : les serveurs lame ont une conception uniforme qui leur permet d’être facilement déplacés entre centres de données et configurés pour répondre à divers besoins métier. Certains serveurs lame disposent d’une simple sortie Ethernet, tandis que d’autres emploient la technologie SATA (Serial Advanced Technology Attachment) ou un réseau de stockage (SAN) pour un transfert de données rapide et efficace. Les serveurs lame peuvent être conçus pour se connecter à divers environnements réseau modernes ou hérités, en fonction des ressources et des besoins.

Serveurs lame, serveurs montés en rack et serveurs tour

Outre les serveurs lame, les centres de données modernes s’appuient principalement sur deux autres types de serveurs : les serveurs montés en rack et les serveurs tour. Bien que similaires aux serveurs lame en termes de fonctionnalités, ils présentent quelques différences notables.

Serveurs montés en rack

Les serveurs montés en rack sont une option plus abordable et légèrement plus petite que les serveurs lame, mais moins performante. De plus, contrairement aux serveurs lame, ils ne peuvent pas être remplacés ou réparés à chaud (c’est-à-dire sans interrompre le fonctionnement global du système), ce qui complique leur entretien.

Certaines entreprises préfèrent encore les serveurs montés en rack en raison de leur coût, de leur compatibilité avec les technologies existantes des centres de données et du fait qu’ils peuvent être utilisés comme serveurs autonomes, fournissant leurs ressources sans gestion centrale et unifiée. Les serveurs lame, quant à eux, ne peuvent souvent être employés que dans le cadre d’un réseau plus vaste.

Serveurs tour

Les serveurs tour sont des PC qui ont été configurés pour fonctionner comme un serveur. En tant qu’ordinateurs de bureau, ils sont plus grands que les serveurs lame ou montés en rack. Les serveurs tour sont généralement utilisés lorsqu’un administrateur informatique a besoin d’un serveur dédié pour fournir un service ou une fonctionnalité spécifique. Ainsi, ils permettent souvent d’activer les services du protocole de configuration dynamique des hôtes (DHCP) ou du système de noms de domaine (DNS), offrant ainsi aux administrateurs réseau plus de flexibilité et de contrôle sur un réseau.

AI Academy

Se préparer à l’IA avec le cloud hybride

Dirigé par des leaders d’opinion IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires qui leur permettront d’orienter leurs investissements IA vers les opportunités les plus prometteuses.
Accéder à l’épisode

Avantages des serveurs lame

La conception des serveurs lame privilégie le contrôle et la gestion par l’utilisateur dans la manière dont les données sont transférées entre les périphériques d’un réseau. Cette architecture apporte de nombreux avantages essentiels pour les administrateurs informatiques d’entreprise, tels que la consommation d’énergie, la réduction des coûts ou la flexibilité.

Flexibilité

Les serveurs lame sont des solutions considérées comme très flexibles, souvent déployées en tandem avec d’autres systèmes de serveurs dans un centre de données ou un réseau, permettant aux administrateurs système d’équilibrer les workloads entre plusieurs serveurs et appareils.

De plus, la conception des serveurs lame permet aux entreprises de les ajouter ou de les retirer facilement en fonction de l’évolution des besoins informatiques. Les serveurs lame sont également remplaçables à chaud, ce qui signifie qu’ils peuvent être facilement changés sans nuire aux performances globales du système.

Coût

La conception des serveurs lame permet de réduire au minimum le câblage physique dans un centre de données ou un environnement réseau afin d’optimiser les communications entre les différents appareils. Le nombre de composants nécessaires à leur fonctionnement est également simple et minimal, et leur conception modulaire permet un stockage facile.

Les serveurs lame réduisent généralement la consommation d’énergie des réseaux et des centres de données en partageant des ressources coûteuses, telles que les alimentations électriques et les systèmes de refroidissement.

Disponibilité

La plupart des réseaux et des centres de données qui utilisent des serveurs lame exigent une haute disponibilité, c’est-à-dire la capacité d’un système à fonctionner à un taux aussi proche que possible de 100 %. C’est pourquoi les serveurs lame intègrent souvent des fonctionnalités telles que des alimentations redondantes, des composants facilement interchangeables et des configurations en cluster qui améliorent la disponibilité.

Taille

Contrairement aux autres types de serveurs, les serveurs lame sont ultra-minces et composés du nombre minimal de composants nécessaires à leur fonctionnement. Ainsi, chaque lame contient tous les processeurs et toute la mémoire nécessaires au fonctionnement d’une application individuelle.

Outre leur taille, la conception modulaire des serveurs lame leur permet d’être facilement empilés avec d’autres types de serveurs dans un centre de données ou un environnement réseau.  

Compatibilité

En raison de leur adaptabilité et de leurs performances, les serveurs lame sont devenus un élément essentiel pour répondre aux besoins des centres de données et des réseaux pour de nombreuses applications essentielles.

Ils prennent par exemple en charge les besoins de traitement et d’analyse de nombreuses applications d’analyse du big data, notamment de nombreux cas d’utilisation de l’edge computing et de l’Internet des objets (IdO), où les données doivent être traitées en temps réel, à proximité de leur lieu de génération.

Évolutivité

Grâce à leur conception modulaire, les serveurs lame peuvent être facilement ajoutés ou retirés de l’infrastructure informatique existante. Leur capacité peut donc être augmentée ou réduite à mesure que les besoins informatiques évoluent.

Lorsqu’ils sont virtualisés, les serveurs lame sont encore plus évolutifs, offrant aux administrateurs informatiques davantage de flexibilité pour personnaliser leur environnement serveur.

Cas d’utilisation des serveurs lame

L’évolutivité, la flexibilité et le format compact des serveurs lame les rendent idéaux pour un large éventail d’applications professionnelles. Du cloud computing et de la virtualisation à l’edge computing et aux solutions de l’Internet des objets (IdO), voici quelques-uns de leurs cas d’utilisation les plus courants :

  • Centres de données : la conception des serveurs lame en fait un choix populaire pour de nombreux types de centres de données, notamment les centres d’entreprise, les centres cloud et bien d’autres encore. Grâce à leur architecture mince et compacte, ils sont facilement stockés dans un espace physique réduit, et leur capacité à partager des ressources contribue à réduire les coûts.
  • Virtualisation : les serveurs lame sont bien équipés pour héberger des machines virtuelles (VM), des instances virtuelles d’ordinateurs qui s’appuient sur des logiciels plutôt que sur du matériel pour exécuter des programmes. Les entreprises peuvent ainsi consolider le nombre de serveurs qu’elles utilisent. Avec plusieurs nœuds de serveurs sur une seule lame ou un seul châssis, ils peuvent maximiser la puissance de calcul dans un espace physique réduit.
  • Cloud computing : les serveurs lame sont considérés comme un excellent choix pour les environnements de cloud computing publics et privés en raison de leur évolutivité et de leur efficacité. Les fournisseurs de cloud ont souvent besoin de maximiser la puissance de calcul dans un espace physique réduit ; les serveurs lame proposent une puissance considérable dans un design compact.
  • Internet des objets et edge computing : les serveurs lame sont souvent déployés à la périphérie des réseaux pour leurs capacités de traitement en temps réel. Dans un environnement d’edge computing, un serveur lame peut analyser et traiter des données à proximité d’un appareil connecté à l’Internet des objets (IdO), comme une éolienne ou un barrage hydroélectrique. Cela permet aux capacités de l’IdO de se développer et réduit la latence, c’est-à-dire la mesure des délais dans un système.

Solutions alternatives aux serveurs lame

Si les serveurs lame sont populaires dans de nombreux environnements informatiques d’entreprise, d’autres types de serveurs ont récemment fait leur apparition, mieux adaptés à des cas d’utilisation plus spécialisés.

Serveurs brique

À l’instar des serveurs lame, les serveurs brique sont conçus pour les environnements informatiques à haute densité où la taille et l’efficacité sont essentielles. Cependant, alors que les serveurs lame nécessitent des châssis spécialisés pour stocker les lames individuelles, les serveurs brique sont entièrement autonomes et peuvent être facilement empilés sur des racks de serveurs standard.

Les serveurs brique sont plus compacts et plus adaptables que les serveurs lame. Ils sont également plus compatibles avec d’autres types de logiciels et de matériel, mais ils ne partagent pas aussi bien les ressources que les serveurs lame.

Les entreprises se tournent souvent vers les serveurs brique lorsqu’elles ont besoin d’exécuter des applications qui exigent encore plus de puissance de calcul par centimètre carré d’espace physique que ce que peuvent offrir les serveurs lame.

Serveurs cartouche

Également appelés microserveurs, les serveurs cartouche sont encore plus compacts que les serveurs lame et les serveurs brique. De fait, leur nom vient de leur similitude en termes de taille et de forme avec une cartouche d’imprimante.

Les serveurs cartouche offrent de nombreux avantages similaires à ceux des serveurs lame et brique (taille, efficacité, évolutivité), mais à une échelle encore plus petite. Les serveurs cartouche sont réservés à des environnements informatiques hautement spécialisés tels que certains types de services Web, l’hébergement, le transcodage vidéo, l’analyse du big data, et plus encore.

Serveurs hybrides

Les serveurs hybrides combinent des ressources virtualisées et sur site. Cette architecture permet aux entreprises d’exploiter les ressources des serveurs dans le cloud en fonction de leurs besoins, tout en conservant les ressources des serveurs sur site.

En général, les entreprises qui recherchent un niveau élevé de contrôle et de gestion de leur environnement serveur s’appuient sur des serveurs lame. Cependant, celles qui souhaitent privilégier l’évolutivité et la flexibilité du cloud se tournent généralement vers une solution de serveurs hybrides.

Ressources

Cloud hybride piloté par l’IA : créer l’infrastructure pour le succès de demain

Découvrez comment une infrastructure cloud hybride peut alimenter votre stratégie d’IA. Apprenez des experts IBM comment transformer la technologie existante en un système agile et prêt pour l’IA qui stimule l’innovation et l’efficacité dans l’ensemble de vos opérations métier.
Solutions de cloud hybride pour une transformation alimentée par l’IA

Découvrez comment les solutions de cloud hybride peuvent optimiser vos opérations métier pilotées par l’IA. Découvrez dans les études de cas et les solutions présentées comment les entreprises utilisent le cloud hybride d’IBM pour gagner en efficacité, en évolutivité et en sécurité.

Comprendre l’IaaS, le PaaS et le SaaS : choisir la bonne solution cloud

Apprenez les principales différences entre infrastructure en tant que service (IaaS), plateforme en tant que service (PaaS) et logiciel en tant que service (SaaS). Découvrez comment chaque modèle cloud offre différents niveaux de contrôle, d’évolutivité et de gestion pour répondre aux différents besoins métier.
Comprendre les coûts réels de l’IA générative

Découvrez les coûts cachés des déploiements de l’IA générative et apprenez des experts comment rendre vos investissements IA plus efficaces et déterminants.
Qu’est-ce que la gestion informatique ?

Découvrez les fondamentaux de la gestion informatique, notamment son caractère essentiel pour les organisations modernes et les fonctionnalités principales qui garantissent des opérations fluides et efficaces dans l’ensemble des systèmes technologiques.
Consultez les tutoriels et les ressources sur l’infrastructure informatique

Découvrez une série de tutoriels et de ressources pour vous aider à gérer et à prendre en charge l’infrastructure informatique, de la gestion des serveurs et des systèmes de stockage à l’intégration cloud et à la sécurité réseau.

Solutions connexes
IBM Cloud Infrastructure Center 

IBM Cloud Infrastructure Center est une plateforme logicielle compatible avec OpenStack pour gérer l’infrastructure de clouds privés sur IBM zSystems et IBM LinuxONE.

 Découvrir Cloud Infrastructure Center
Solutions d’infrastructure informatique

Découvrez des serveurs, des solutions de stockage et des logiciels conçus pour votre stratégie d’entreprise en matière de cloud hybride et d’IA.

 Découvrir les solutions d’infrastructure informatique
Solutions d’infrastructure cloud

Trouvez la solution d’infrastructure cloud adaptée aux besoins de votre entreprise et ajustez les ressources en fonction de la demande.

 Solutions cloud
Passez à l’étape suivante

Transformez l’infrastructure de votre entreprise grâce aux solutions de cloud hybride IBM prêtes pour l’IA. Découvrez des serveurs, des solutions de stockage et des logiciels conçus pour sécuriser, faire évoluer et moderniser votre entreprise, ou accédez à des informations d’experts pour améliorer votre stratégie d’IA générative.

 Découvrir les solutions d’infrastructure informatique Télécharger l’eBook
Notes de bas de page

1. Data Center Blade Server Market Survey, étude Grandview, 2024