Qu’est-ce qu’un serveur lame ?

Comme tous les types de serveurs, ils ont pour fonction fondamentale de fournir des services à d’autres programmes et utilisateurs dans le cadre de ce que l’on appelle désormais le « modèle client/serveur », une architecture au cœur de la plupart des environnements informatiques actuels.

Les serveurs lame sont des composants fondamentaux de nombreux centres de données, des espaces physiques abritant l’infrastructure informatique et permettant la création et l’exécution d’applications et de services. Ces serveurs offrent aux entreprises un moyen compact, efficace et hautement évolutif de maximiser les ressources dans un environnement informatique à haute densité où la puissance et l’espace physique sont des priorités.

Les serveurs lame sont largement utilisés, leur marché mondial étant évalué à 19 milliards de dollars l’année dernière. Il devrait atteindre 31 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,1 %.1 Les serveurs lame et autres types de technologies de serveurs sont fabriqués et vendus par certaines des plus grandes entreprises informatiques au monde, notamment Dell, Cisco, Hewlett Packard Enterprises (HPE) et Lenovo.