L’IA au service de la génération de leads

Grâce à un partenariat entre Salesforce Marketing Cloud et IBM Consulting, une organisation de services financiers du Fortune 100 a amélioré son taux de conversion cible de 3 % à 5 % grâce à une segmentation et à une personnalisation accrues. L’étude de cas, présentée dans le dernier rapport « State of Salesforce », révèle comment Salesforce et IBM ont uni leurs forces pour créer un nouveau modèle opérationnel et de nouveaux processus à travers la technologie, les opérations et l’informatique.

En s’associant à IBM Consulting, l’organisation de services financiers a élaboré une stratégie et une solution globales en matière de technologies de données et de marketing axées sur le client, permettant d’adopter une stratégie marketing personnalisée. Lorsqu’il s’agit de la génération de leads B2B, les entreprises doivent être prêtes à trouver une solution qui enrichira les tâches de leurs employés et renforcera les relations avec les clients actuels et futurs.

Par ailleurs, IBM watsonx Orchestrate pour les ventes repose sur des LLM, l’IA générative et l’automatisation pour rationaliser le processus de vente dans son ensemble. Watsonx Orchestrate aide les professionnels de la vente à mieux comprendre les options des produits et à trouver celles qui répondent aux besoins des clients. Les systèmes de vente alimentés par l’IA peuvent éliminer les retards et rationaliser l’accès aux données client.