Et si vous pouviez rationaliser la gestion de vos processus de vente critiques ? IBM watsonx Orchestrate aide votre équipe des ventes à identifier de nouvelles opportunités, à éliminer les retards et à améliorer la qualité et la rapidité des interactions des vendeurs avec les clients. Dans une expérience conversationnelle et naturelle, Orchestrate est en mesure d’invoquer des skills avancés qui tirent parti de l’IA générative et de l’automatisation pour aider votre équipe à identifier des ventes potentielles, à les faire progresser et à les clôturer plus rapidement et plus facilement.