L'IA et l'automatisation sont deux des principales raisons de la modernisation. C'est pourquoi il est essentiel de savoir que votre choix de serveurs, de stockage et de logiciels d'IA peut déterminer dans quelle mesure vous êtes capable d'infuser l'IA dans toute votre organisation, de réduire le coût d'entrée et de sortie des données et de protéger vos données pour un cadre d'IA digne de confiance.