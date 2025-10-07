IBM Spyre Accelerator et processeur Telum II : exploiter la valeur de l’IA en toute confiance

Dans le cadre de l’IBM z17, IBM Spyre Accelerator associé au processeur Telum II vise à transformer la manière dont les entreprises exploitent l’IA dans le cadre de leurs activités. Ces capacités révolutionnaires sont conçues pour vous aider à dimensionner vos workloads d’IA, à renforcer la sécurité et à accélérer la création de valeur.
IBM Spyre Accelerator, disponible pour l’IBM z17 le 28 octobre 2025, est sur le point de révolutionner la manière dont les entreprises appliquent l’IA à leurs activités. Ce puissant accélérateur d’IA est conçu pour doter l’IBM z17 de l’IA générative, permettant ainsi aux entreprises de mettre à l’échelle les capacités d’IA des grands modèles de langage (LLM) dans le périmètre de confiance des environnements IBM Z.
Avec Spyre Accelerator, les clients auront la possibilité d’utiliser les LLM dans leurs opérations internes, en intégrant des fonctions dans une interface en langage naturel telle que watsonx Assistant for Z. À mesure que les clients se tournent vers l’avenir, l’IA agentique deviendra un outil essentiel pour améliorer et moderniser les flux de processus dans l’ensemble du centre de données. De même, pour les entreprises, les Spyre Accelerators sont pensés pour contribuer au développement futur de techniques d’IA plus précises, permettant la création d’actifs génératifs, l’ingestion et l’interprétation des données des fournisseurs ou des clients à des fins de communication, d’offres croisées ou même d’évaluation des risques, le tout en temps réel.
L’avantage de combiner des techniques d’IA prédictive et générative est de créer un portefeuille au niveau de l’entreprise couvrant toute la gamme des modèles d’IA encodeurs, décodeurs et encodeurs-décodeurs.
Un client a clairement exprimé ce recoupement entre les environnements centraux de confiance et les objectifs de l’entreprise. « L’utilisation sur site de Spyre Accelerator pour IBM Z est importante pour nous, car ce travail sera lié au code de production », a déclaré le responsable de l’infrastructure d’une grande banque européenne. « Nous ne souhaitons pas que les workloads de production nous échappent, c’est donc notre option préférée. »
Les outils pilotés par l’IA aident les clients à prévoir rapidement les prochaines actions nécessaires afin de prendre en charge une journée de transactions intense ou d’intégrer les agents et API recommandés, dans le but d’optimiser les résultats d’une nouvelle application et d’accélérer le délai de réalisation de la valeur pour l’entreprise. Selon une étude réalisée en 2024 par l’Institute for Business Value et Oxford Economics, 61 % des dirigeants considèrent que l’IA générative est essentielle pour moderniser les applications sur les mainframes.
Dans le cadre des livraisons continues, les principaux produits logiciels tels que IBM watsonx Assistant for Z, AI Toolkit for IBM Z et IBM LinuxONE, ainsi que Machine Learning for IBM z/OS, utiliseront les Spyre Accelerators pour un déploiement complet sur site. Chaque Spyre Accelerator contient 32 cœurs de traitement optimisés pour l’IA afin de prendre en charge les LLM directement sur le mainframe, ce qui permet aux entreprises d’exécuter des cas d’utilisation d’IA générative sécurisés sur site. Cette infrastructure évolutive se présente sous la forme d’adaptateurs PCIe et s’intègre facilement dans les environnements qui gèrent déjà les données essentielles. Il s’agit d’une avancée significative qui permet aux entreprises de tirer parti de l’IA à grande échelle tout en conservant leurs données sur IBM Z.
IBM Spyre Accelerator et le processeur Telum II sont sur le point de révolutionner l’intégration de l’IA dans les transactions sur mainframe. Ils offrent une sécurité renforcée, une faible latence et un taux de transaction élevé dans l’environnement IBM Z. La prise de décision en temps réel a déjà changé la donne avec l’IBM z17, qui traite jusqu’à 450 milliards d’opérations d’inférence par jour à l’aide de plusieurs modèles d’IA pour la détection des fraudes par carte de crédit.
Grâce à l’accélérateur IA sur puce de deuxième génération de Telum II, les entreprises peuvent exécuter simultanément plusieurs modèles, conçus pour offrir une latence faible et un débit d’inférence élevé. Les Spyre Accelerators apportent de nombreuses options LLM pour les temps à venir, alors que les applications commencent à développer des modèles plus approfondis afin d’accroître la précision en faisant émerger de nouvelles informations jusqu’alors inaccessibles.
« Étant donné que watsonx Assistant for Z est conçu pour répondre à des questions sur IBM Z et offre une automatisation sur IBM Z, nous préférons le déployer de bout en bout sur IBM Z afin de continuer à sécuriser les données et les processus », a déclaré un architecte informatique d’une grande banque européenne.
Cette puissante combinaison permettra aux entreprises de dégager de la valeur supplémentaire, en leur donnant la possibilité de traiter plus précisément des milliards de demandes d’inférence par jour, en réduisant les faux positifs dans la détection des fraudes et en améliorant les possibilités en matière de service client.
L’accélération de l’IA sur IBM Z, optimisée par Spyre Accelerator et le processeur Telum II, offre aux entreprises des opportunités inégalées pour accélérer leur transformation numérique. En intégrant l’IA dans les opérations mainframe, vous pouvez améliorer la gestion des systèmes, accélérer les recommandations pour une compréhension et des actions rapides, même de la part des nouveaux membres de l’équipe, et sécuriser les données sensibles.
C’est le moment d’agir : adoptez ces innovations afin de moderniser vos applications mainframe, d’optimiser vos coûts et de garder une longueur d’avance sur la concurrence.