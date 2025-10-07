IBM Spyre Accelerator et processeur Telum II : exploiter la valeur de l’IA en toute confiance

IBM Spyre Accelerator, disponible pour l’IBM z17 le 28 octobre 2025, est sur le point de révolutionner la manière dont les entreprises appliquent l’IA à leurs activités. Ce puissant accélérateur d’IA est conçu pour doter l’IBM z17 de l’IA générative, permettant ainsi aux entreprises de mettre à l’échelle les capacités d’IA des grands modèles de langage (LLM) dans le périmètre de confiance des environnements IBM Z.

Avec Spyre Accelerator, les clients auront la possibilité d’utiliser les LLM dans leurs opérations internes, en intégrant des fonctions dans une interface en langage naturel telle que watsonx Assistant for Z. À mesure que les clients se tournent vers l’avenir, l’IA agentique deviendra un outil essentiel pour améliorer et moderniser les flux de processus dans l’ensemble du centre de données. De même, pour les entreprises, les Spyre Accelerators sont pensés pour contribuer au développement futur de techniques d’IA plus précises, permettant la création d’actifs génératifs, l’ingestion et l’interprétation des données des fournisseurs ou des clients à des fins de communication, d’offres croisées ou même d’évaluation des risques, le tout en temps réel.

L’avantage de combiner des techniques d’IA prédictive et générative est de créer un portefeuille au niveau de l’entreprise couvrant toute la gamme des modèles d’IA encodeurs, décodeurs et encodeurs-décodeurs.

Un client a clairement exprimé ce recoupement entre les environnements centraux de confiance et les objectifs de l’entreprise. « L’utilisation sur site de Spyre Accelerator pour IBM Z est importante pour nous, car ce travail sera lié au code de production », a déclaré le responsable de l’infrastructure d’une grande banque européenne. « Nous ne souhaitons pas que les workloads de production nous échappent, c’est donc notre option préférée. »

Les outils pilotés par l’IA aident les clients à prévoir rapidement les prochaines actions nécessaires afin de prendre en charge une journée de transactions intense ou d’intégrer les agents et API recommandés, dans le but d’optimiser les résultats d’une nouvelle application et d’accélérer le délai de réalisation de la valeur pour l’entreprise. Selon une étude réalisée en 2024 par l’Institute for Business Value et Oxford Economics, 61 % des dirigeants considèrent que l’IA générative est essentielle pour moderniser les applications sur les mainframes.

Dans le cadre des livraisons continues, les principaux produits logiciels tels que IBM watsonx Assistant for Z, AI Toolkit for IBM Z et IBM LinuxONE, ainsi que Machine Learning for IBM z/OS, utiliseront les Spyre Accelerators pour un déploiement complet sur site. Chaque Spyre Accelerator contient 32 cœurs de traitement optimisés pour l’IA afin de prendre en charge les LLM directement sur le mainframe, ce qui permet aux entreprises d’exécuter des cas d’utilisation d’IA générative sécurisés sur site. Cette infrastructure évolutive se présente sous la forme d’adaptateurs PCIe et s’intègre facilement dans les environnements qui gèrent déjà les données essentielles. Il s’agit d’une avancée significative qui permet aux entreprises de tirer parti de l’IA à grande échelle tout en conservant leurs données sur IBM Z.

