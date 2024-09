Comment utiliser les technologies à ultrasons pour que les anticorps thérapeutiques puissent franchir la barrière hémato-encéphalique et ralentir la maladie d’Alzheimer ? Que peuvent nous apprendre les circuits neuronaux des drosophiles dans la conception des mouvements robotiques ? Pourquoi l’inflammation cellulaire conduit-elle au cancer et comment pouvons-nous en savoir plus en imagerie des cellules vivantes à l’échelle nanométrique et en temps réel ? Au sein de l’UQ, des chercheurs créatifs s’attaquent à ces questions et à d’autres thématiques complexes, ce qui conduit souvent à des découvertes qui peuvent changer le monde et la vie des gens.

Les équipes de recherche qui se consacrent à ces questions utilisent l’ordinateur accéléré par GPU le plus rapide de l’université pour mener à bien leurs travaux de pointe. Spécialement conçu pour les workloads scientifiques et d’IA intensives, ce superordinateur, ainsi que d’autres systèmes HPC de l’université, ont besoin d’un stockage de données extrêmement rapide, évolutif et flexible, à tout moment et en tout lieu.

Pour accélérer le processus d’intégration des informations, le Research Computing Centre (RCC) de UQ cherchait à déployer une stratégie de stockage uniforme et haute performance, ainsi qu’une architecture pour prendre en charge et gérer efficacement la capture et l’analyse des données à l’échelle de l’université.

Le RCC souhaitait une solution capable non seulement de s’adapter à la croissance exponentielle du volume, de la vitesse et de la variété des données, mais aussi de fournir un accès rapide aux données. Les chercheurs de l’Université génèrent des données structurées et non structurées à l’aide d’une variété de systèmes informatiques (des ordinateurs de bureau aux clusters HPC) et d’une vaste gamme d’instruments scientifiques, tels que des scanners IRM, des microscopes optiques et des séquenceurs d’ADN, explique le professeur David Abramson, directeur du RCC. « Notre paradigme en matière de données consiste à en conserver une copie logique, puis à la restituer de différentes manières, en rendant les données disponibles quand un chercheur en a besoin, là où il en a besoin », ajoute-t-il. Tout en évaluant les solutions potentielles, le RCC a également recherché des technologies qui pourraient s’adapter aux besoins de l’Université à long terme.