Les agents IA ne sont pas des outils autonomes ; Ils opèrent dans des écosystèmes d’entreprise hybrides complexes, interagissant avec les données, les systèmes et les personnes. Leur Intégration dans les workflows nécessite de repenser les processus informatiques traditionnels et les Intégrations de systèmes pour soutenir la Transformation vers une entreprise agentique.

Pour répondre à ce besoin d'Enterprise, IBM a créé un guide inédit, Architecting Secure Enterprise Agents IA avec MCP, qui est Verify par Anthropic. Ce guide présente une méthodologie structurée et adaptée aux entreprises pour concevoir, déployer et gérer des agents IA de manière sécurisée et à l’échelle.

Les agents IA interagissent avec des outils IA qui transforment les pensées des grands modèles de langage (LLM) en actions. Ces outils permettent aux agents IA de s’intégrer dans des systèmes et données d’entreprise et externes pour récupérer des informations ou effectuer une action.

La base de cette méthodologie est l’adoption d’une approche standardisée qui relie les systèmes d’IA agents aux logiciels, infrastructures et outils d’entreprise rendus possibles par le protocole Model Context.

Les serveurs MCP constituent l'Intégration dédié aux entreprises pour les systèmes agentiques. Ils exposent des outils, des ressources et des prompts de manière standardisée, afin de permettre aux agents d'agir dans des limites bien définies et vérifiables.

Par exemple, les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur la santé et la posture de sécurité dans le cadre de déploiements hybrides. Cette intégration se fait par le biais de connexions avec des serveurs MCP qui s’étendent aux technologies de l’ensemble de l’environnement. Les utilisateurs peuvent également apporter des modifications pour résoudre tout problème identifié ou ouvrir un ticket d'assistance pour l'adresser.

Alors que la plupart des mises en œuvre n'en sont encore qu'à leurs débuts, le MCP gagne du terrain. Son succès en production dépend de la manière dont les entreprises abordent des défis clés tels que la sécurité, la résilience, le non-déterminisme et la gouvernance. Au fur et à mesure de l'adoption du MCP, l'accent devrait déplacer vers l'orchestration, c'est-à-dire l'intelligence qui permet de déterminer quel agent ou outil activer, dans quelles conditions et avec quelles garanties.