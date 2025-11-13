Les entreprises ont adopté des stratégies hybrides et multi-cloud tout en adoptant l’IA générative et les modèles agentiques émergents. Alors que les entreprises accélèrent leur adoption de l'IA agentique pour permettre une prise de décision autonome et une automatisation intelligente à travers le développement, les opérations et la sécurité, un changement fondamental est en cours. Lorsque les agents IA gèrent les tâches routinières et complexes avec une autonomie consciente des politiques, les équipes informatiques peuvent se concentrer sur l'innovation et les initiatives stratégiques.
L'opportunité est claire : réimaginer les Opérations de manière à ce que les agents IA gèrent les tâches routinières et complexes avec une autonomie consciente des politiques, permettant aux équipes informatiques de se concentrer sur l'innovation et la Stratégie.
Les agents IA ne sont pas des outils autonomes ; Ils opèrent dans des écosystèmes d’entreprise hybrides complexes, interagissant avec les données, les systèmes et les personnes. Leur Intégration dans les workflows nécessite de repenser les processus informatiques traditionnels et les Intégrations de systèmes pour soutenir la Transformation vers une entreprise agentique.
Pour répondre à ce besoin d'Enterprise, IBM a créé un guide inédit, Architecting Secure Enterprise Agents IA avec MCP, qui est Verify par Anthropic. Ce guide présente une méthodologie structurée et adaptée aux entreprises pour concevoir, déployer et gérer des agents IA de manière sécurisée et à l’échelle.
Les agents IA interagissent avec des outils IA qui transforment les pensées des grands modèles de langage (LLM) en actions. Ces outils permettent aux agents IA de s’intégrer dans des systèmes et données d’entreprise et externes pour récupérer des informations ou effectuer une action.
La base de cette méthodologie est l’adoption d’une approche standardisée qui relie les systèmes d’IA agents aux logiciels, infrastructures et outils d’entreprise rendus possibles par le protocole Model Context.
Les serveurs MCP constituent l'Intégration dédié aux entreprises pour les systèmes agentiques. Ils exposent des outils, des ressources et des prompts de manière standardisée, afin de permettre aux agents d'agir dans des limites bien définies et vérifiables.
Par exemple, les utilisateurs peuvent obtenir des informations sur la santé et la posture de sécurité dans le cadre de déploiements hybrides. Cette intégration se fait par le biais de connexions avec des serveurs MCP qui s’étendent aux technologies de l’ensemble de l’environnement. Les utilisateurs peuvent également apporter des modifications pour résoudre tout problème identifié ou ouvrir un ticket d'assistance pour l'adresser.
Alors que la plupart des mises en œuvre n'en sont encore qu'à leurs débuts, le MCP gagne du terrain. Son succès en production dépend de la manière dont les entreprises abordent des défis clés tels que la sécurité, la résilience, le non-déterminisme et la gouvernance. Au fur et à mesure de l'adoption du MCP, l'accent devrait déplacer vers l'orchestration, c'est-à-dire l'intelligence qui permet de déterminer quel agent ou outil activer, dans quelles conditions et avec quelles garanties.
L'avenir des opérations est autonome, axé sur les politiques et hybride par conception. IBM s'efforce de créer un environnement dans lequel les systèmes d'IA agentiques peuvent apprendre, raisonner et agir en toute sécurité sur diverses piles de technologie, y compris le cloud public, le cloud privé, sur site et edge.
Au fil du temps, ces systèmes devraient gagner en autonomie grâce à des garde-fous explicites, passant de recommandations d'assistance à une résolution gouvernée en boucle fermée et, enfin, à des opérations d'auto-optimisation. Cette vision reflète l’héritage d’IBM en privilégiant la sécurité et la conformité dans des secteurs hautement réglementés.
Saisissant cette opportunité, nous avons entrepris de mettre en place des capacités agentiques prêtes pour l'IA dans l'ensemble du portefeuille d' infrastructures IBM. En tant qu’élément intégrant de la stratégie IBM autour du cloud hybride et de l’IA, IBM Infrastructure propose une infrastructure cloud hybride. Il englobe IBM Cloud®, IBM Z®, IBM Power®, IBM Storage et les services techniques d'IBM Technology Lifecycle Services (TLS).
Pour soutenir cette transformation, nous avons introduit des capacités d’IA agentique — y compris des agents et des serveurs MCP — dans l’ensemble de notre portefeuille. Ces améliorations permettent à IBM Infrastructure d'être totalement adaptée à l'IA agentique, permettant ainsi une automatisation intelligente et une intégration fluide dans tous les environnements.
Les produits IBM Infrastructure peuvent désormais s'intégrer aux applications informatiques autonomes, aux flux de travail basés sur l'IA et aux solutions d'éditeurs de logiciels indépendants (ISV) compatibles avec MCP. Les interfaces de gestion des plateformes IBM sont activées en tant que services compatibles MCP, notamment :
Les clients Enterprise peuvent tirer parti de ces serveurs MCP dans l'infrastructure IBM pour bénéficier d'une expérience fluide à travers les déploiements de cloud hybride. Ils peuvent intégrer ces serveurs IBM Infrastructure MCP à n'importe lequel de leurs outils d'IA préférés. Les exemples incluent IBM® watsonx Orchestrate®, Claude desktop ou un orchestrateur d'IA personnalisé que les entreprises construisent en interne - un outil fourni qui prend en charge le MCP pour l'appel d'outils d'IA.
Comme illustré dans la vidéo de démonstration suivante, une entreprise représentative, Acme Co. , opère dans un environnement cloud hybride. Leurs applications couvrent des workloads virtuels sur IBM Cloud VPC, des services cloud natif sur Red Hat OpenShift et l’inférence IA propulsée par watsonx.ai. Ces composants sont étroitement intégrés aux systèmes de données d’entreprise sur site pris en charge par IBM Storage.
Lorsque les utilisateurs rencontrent des problèmes, identifier la cause racine peut être difficile en raison de la nature fragmentée des API, des journaux et des interfaces de gestion dans les déploiements hybrides. C'est en relevant ce défi que le protocole de modèle contextuel et l'IA agentique transforment l'expérience - en offrant une interface unifiée et conversationnelle qui simplifie le dépannage et accélère la résolution des problèmes.
Avec les serveurs MCP déployés dans le cloud hybride, Acme Co. peut désormais tirer parti d'une expérience intégrée d'IA agentique. Par exemple, une requête concernant l’état de santé d’IBM Cloud est dirigée vers le serveur IBM Cloud MCP, tandis que les diagnostics liés au stockage sont gérés via le serveur MCP de Storage Insights. Les utilisateurs peuvent même vérifier l'état des contrats de support pour les actifs de stockage à l'aide d'IBM Support Insights, le tout via une interface d'IA agentic unique.
Ce modèle agentique d'entreprise, alimenté par MCP et l'IA agentique, rationalise les opérations et permet aux équipes de résoudre les problèmes plus rapidement et plus intelligemment.
Les entreprises entrent dans une nouvelle ère d'Opérations intelligentes, où l'IA agentique et les serveurs MCP convergent pour offrir une Expérience unifiée à travers l'environnement informatique. Les développeurs, ingénieurs de plateforme, opérateurs et équipes de support peuvent désormais interagir avec des agents IA spécialement conçus qui se connectent de manière fluide via les serveurs MCP via IBM Cloud, IBM Storage, Power, IBM Z et environnements TLS.
Ces agents Orchestrate® les actions sur les données et les applications de l'entreprise, qu'elles soient hébergées dans le cloud ou sur site, afin de permettre des Opérations plus intelligentes, plus rapides et plus sûres.
Notre objectif est clair : construire un tissu d'Opérations autonome et de confiance pour les entreprises hybrides — propulsé au cœur par une IA, connecté via MCP, et différencié par l’orchestration et la gouvernance d’IBM.
