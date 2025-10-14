Accélérateurs d’IA

Accélérez l’innovation en matière d’IA à grande échelle grâce à l’infrastructure IBM

 

Accélérez le traitement de données pour créer une IA à l’échelle

L’informatique traditionnelle ne peut pas traiter les grandes quantités de données nécessaires à l’exécution des applications optimisées par l’IA en plein essor. Les accélérateurs d’IA sont essentiels pour accélérer le traitement des données nécessaires à l’exécution de l’IA.

Grâce à leur conception unique et à leur matériel spécialisé, les accélérateurs d’IA améliorent les performances de traitement de l’IA grâce à des fonctionnalités telles que le traitement parallèle. Cela permet aux entreprises d’innover à l’échelle et de commercialiser plus rapidement de nouvelles applications d’IA. 
Une performance à grande échelle

Réduisez la latence et augmentez la vitesse avec les accélérateurs d’IA afin d’exploiter les ressources dont vous avez besoin pour utiliser l’IA en production.
Productivité et efficacité renforcées

Automatisez les tâches répétitives pour libérer des ressources et rationaliser les opérations afin que les équipes puissent se concentrer sur les initiatives stratégiques.
Sécurité et fiabilité

Protégez les données stratégiques et répondez aux exigences de conformité et de réglementation grâce à l’IA appliquée directement à vos données.
Gestion des ressources

Optimisez les coûts liés à l’énergie et à l’infrastructure de votre entreprise grâce aux accélérateurs d’IA intégrés.

Produits pertinents

IBM permet d’accélérer l’IA pour vos informations stratégiques, où qu’elles se trouvent. L’IA intégrée peut améliorer les informations, la sécurité, les applications et bien plus encore :

  • Processeurs IBM Telum II pour IBM Z et LinuxONE
  • Cartes IBM Spyre™ Accelerator pour IBM Z, LinuxONE et Power
  • GPU et accélérateurs d’IA sur IBM Cloud
IBM z17, côté droit
IA sur IBM Z
Mettez à l’échelle plusieurs modèles d’IA et fournissez des informations liées aux données transactionnelles en temps réel avec une pile complète.
IBM LinuxONE Emperor 5, côté gauche sur fond orange
L’IA sur IBM LinuxONE
Renforcez votre cyber-résilience grâce à un serveur Linux évolutif conçu pour les workloads d’entreprise et optimisé par l’innovation open source et l’IA Red Hat OpenShift.
IBM Power11 dans un décor bleu moderne
L’IA sur IBM Power
Simplifiez le déploiement et tirez une réelle valeur commerciale des données d’entreprise grâce à une IA fiable et facilement disponible qui améliore la productivité.
Un homme utilisant un ordinateur portable dans une salle de serveurs
AI on IBM Cloud
Déployez l’IA dans le cloud à l’aide de GPU et d’accélérateurs d’IA et utilisez-la dans un large éventail d’applications et de cadres d’inférence.

Ressources

Quel est le futur des mainframes et de l’IA ?

Découvrez comment, grâce à de nouvelles intégrations et améliorations, le rôle des mainframes dans l’informatique moderne est réinventé.

 IBM LinuxONE 5 donne un gros coup de boost à l’IA (PDF)

Découvrez la technologie LinuxONE 5 et les cas d’utilisation de l’IA qui conviennent à ce serveur de niveau entreprise.

 Exécutez des workloads d’IA sur IBM Power® (PDF)

Découvrez les 5 principales raisons pour lesquelles IBM Power est une base fiable pour renforcer votre stratégie d’IA.

 Mettez à l’échelle l’IA d’entreprise sur le cloud (blog)

Découvrez comment le traitement évolutif des données aide à produire des modèles IBM Granite de meilleure qualité.
Passez à l’étape suivante

Découvrez comment les accélérateurs d’IA d’IBM peuvent vous aider à booster l’innovation, à optimiser les coûts et à rapprocher l’IA de vos données stratégiques.
Autres moyens d’information Découvrir les solutions d’infrastructure IA Qu’est-ce qu’un accélérateur d’IA ?