L’informatique traditionnelle ne peut pas traiter les grandes quantités de données nécessaires à l’exécution des applications optimisées par l’IA en plein essor. Les accélérateurs d’IA sont essentiels pour accélérer le traitement des données nécessaires à l’exécution de l’IA.

Grâce à leur conception unique et à leur matériel spécialisé, les accélérateurs d’IA améliorent les performances de traitement de l’IA grâce à des fonctionnalités telles que le traitement parallèle. Cela permet aux entreprises d’innover à l’échelle et de commercialiser plus rapidement de nouvelles applications d’IA.