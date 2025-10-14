L’informatique traditionnelle ne peut pas traiter les grandes quantités de données nécessaires à l’exécution des applications optimisées par l’IA en plein essor. Les accélérateurs d’IA sont essentiels pour accélérer le traitement des données nécessaires à l’exécution de l’IA.
Grâce à leur conception unique et à leur matériel spécialisé, les accélérateurs d’IA améliorent les performances de traitement de l’IA grâce à des fonctionnalités telles que le traitement parallèle. Cela permet aux entreprises d’innover à l’échelle et de commercialiser plus rapidement de nouvelles applications d’IA.
Réduisez la latence et augmentez la vitesse avec les accélérateurs d’IA afin d’exploiter les ressources dont vous avez besoin pour utiliser l’IA en production.
Automatisez les tâches répétitives pour libérer des ressources et rationaliser les opérations afin que les équipes puissent se concentrer sur les initiatives stratégiques.
Protégez les données stratégiques et répondez aux exigences de conformité et de réglementation grâce à l’IA appliquée directement à vos données.
Optimisez les coûts liés à l’énergie et à l’infrastructure de votre entreprise grâce aux accélérateurs d’IA intégrés.
IBM permet d’accélérer l’IA pour vos informations stratégiques, où qu’elles se trouvent. L’IA intégrée peut améliorer les informations, la sécurité, les applications et bien plus encore :
Découvrez comment, grâce à de nouvelles intégrations et améliorations, le rôle des mainframes dans l’informatique moderne est réinventé.
Découvrez la technologie LinuxONE 5 et les cas d’utilisation de l’IA qui conviennent à ce serveur de niveau entreprise.
Découvrez les 5 principales raisons pour lesquelles IBM Power est une base fiable pour renforcer votre stratégie d’IA.
Découvrez comment le traitement évolutif des données aide à produire des modèles IBM Granite de meilleure qualité.