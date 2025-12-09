Les entreprises sont confrontées à de réels obstacles lorsqu’il s’agit de déployer l’IA à l’échelle de l’organisation, tels que la complexité des données et de l’intégration, le manque de compétences adéquates, les risques liés à la sécurité et à la conformité, et bien plus encore. Les offres d’IA d’IBM Power et IBM Spyre Accelerator for Power* éliminent ces obstacles grâce à une optimisation complète de la pile. Résultat ? IBM Power fournit une plateforme accélérée, flexible et sécurisée conçue pour les workloads d’IA d’entreprise.