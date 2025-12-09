IA d’entreprise avec IBM® Power

Le moment est venu de faire évoluer l’IA

Les entreprises sont confrontées à de réels obstacles lorsqu’il s’agit de déployer l’IA à l’échelle de l’organisation, tels que la complexité des données et de l’intégration, le manque de compétences adéquates, les risques liés à la sécurité et à la conformité, et bien plus encore. Les offres d’IA d’IBM Power et IBM Spyre Accelerator for Power* éliminent ces obstacles grâce à une optimisation complète de la pile. Résultat ? IBM Power fournit une plateforme accélérée, flexible et sécurisée conçue pour les workloads d’IA d’entreprise.

Déployez l’IA en quelques minutes   

Déployez des services d’IA en un seul clic à partir du catalogue IBM1 et transférez-les sur Power sur site et Power Virtual Server2 avec IBM Spyre Accelerator for Power.
Stimulez la productivité de vos équipes

Améliorez l’inférence au niveau des données et mettez en œuvre une automatisation qui aide les employés à se consacrer aux tâches à plus forte valeur ajoutée.
Exploitez la valeur des données d’entreprise

Intégrez IBM watsonx.data, Red Hat OpenShift AI, Red Hat AI Inference Server et des cadres ouverts pour accélérer l’inférence sur de grands ensembles de données.*
Sécurité et conformité intégrées

Une sécurité et une conformité intégrées directement dans la plateforme pour créer une base fiable permettant de dimensionner l’IA.

Fonctionnalités  
 

Services d’IA préconfigurés   

Choisissez parmi des solutions clés en main qui se déploient en un clic pour simplifier la configuration et accélérer vos workloads avec IBM Spyre Accelerator for Power.
Plateforme d’inférence optimisée

Exécutez des modèles traditionnels et d’IA générative sur des serveurs Power avec Spyre, watsonx.data, OpenShift AI et Red Hat AI Inference Server optimisés pour les workloads d’entreprise.
Infrastructure accélérée

Tirez parti de l’accélération sur puce et hors puce et d’une infrastructure de niveau entreprise optimisée pour les workloads d’IA traditionnelle et générative.
Intégration agile

Intégrez l’IA directement dans les bases de connaissances de votre entreprise. Plus de 8 millions d’embeddings de documents pour l’intégration de bases de connaissances chaque heure à l’aide de Spyre Accelerator for Power avec des tailles de lots et de prompts de 128.3

Cas d’utilisation

Opérations informatiques

Anticipez les problèmes informatiques, détectez et corrigez les incidents, et prévoyez et planifiez la capacité.
Soins de santé

Analysez les images médicales et automatisez les réclamations et la mise en correspondance des dossiers médicaux électroniques à l’aide d’assistants digitaux.
Secteur bancaire

Détectez les fraudes, luttez contre le blanchiment d’argent et accélérez les processus de gestion des risques et de souscription.
Assurance

Gérez les demandes de remboursement, prévenez la fraude, optimisez la souscription et facilitez les interactions avec les clients.

Serveurs Power

IBM Power E1180

IBM Power E1180 est un serveur haut de gamme conçu pour l’ère de l’IA, offrant des opérations autonomes, une cyber-résilience et la flexibilité du cloud hybride.
IBM Power E1150

IBM Power E1150 est un serveur rack 4U conçu pour les workloads à forte intensité de données, pouvant accueillir jusqu’à 120 cœurs de processeur Power11 et 16 To de mémoire DDR5.
IBM Power S1124

IBM Power S1124 est un serveur rack 4U qui améliore l’évolutivité, les performances et la sécurité tout en offrant une fiabilité et une agilité pour les workloads stratégiques.
IBM Power S1122

IBM Power S1122 est un serveur rack 2U qui étend les workloads stratégiques sur un cloud hybride pour plus de flexibilité, d’évolutivité et de fiabilité.
IBM Power Virtual Server

Serveur virtuel sécurisé qui offre une expérience cohérente et vous permet d’exécuter votre modernisation à votre rythme et selon votre budget, sur site comme hors site.
Témoignages des clients
SiPH

Découvrez comment un hôpital a utilisé l’IA et la technologie IBM pour rationaliser le diagnostic du cancer, améliorant ainsi la rapidité, la précision et l’attention portée aux cas à haut risque.

M.R. Williams

Découvrez comment un distributeur familial s’est rapidement remis d’une attaque par ransomware grâce à IBM i et Power, rétablissant ses opérations critiques et favorisant la modernisation à l’aide d’outils d’IA générative.

Hans Geis

Découvrez comment un prestataire logistique a exploité l’IA sur IBM i et Power pour réduire de 80 % le temps de traitement des commandes et multiplier par cinq la rapidité de traitement, améliorant ainsi la précision et la réactivité vis-à-vis des clients.

Passez à l’étape suivante

Programmez une consultation gratuite et sans engagement de 30 minutes avec un expert d’IBM Power.
Notes de bas de page

* Les déclarations relatives aux projets, à l’orientation et aux intentions d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis, à la seule discrétion d’IBM. Les informations concernant de futurs produits potentiels ont pour but d’indiquer l’orientation générale de nos produits et ne doivent pas motiver une décision d’achat. Les informations mentionnées concernant de futurs produits potentiels ne constituent pas un engagement, une promesse ou une obligation légale de fournir du matériel, du code ou des fonctionnalités. Les informations relatives à de futurs produits potentiels ne peuvent être incorporées dans aucun contrat. Le développement, le lancement et le calendrier de toute caractéristique ou fonctionnalité future de nos produits telle que décrite restent à notre seule discrétion.

1. ‎Le service d’IA du catalogue pris en charge par IBM est fourni sous la forme d’un ou plusieurs conteneurs pouvant être déployés à l’aide d’une seule commande de déploiement. L’interface utilisateur fournie pour le catalogue exécute ces commandes en arrière-plan en un simple clic depuis la page de l’interface utilisateur du service d’IA concerné.

2. Configuration unique activée par des API standard exposées pour découpler les services au sommet et le service d’inférence sous-jacent pour tous les services d’IA qui font partie du catalogue pris en charge par IBM. Tout service nécessitant des capacités d’inférence d’IA peut se connecter à des services d’inférence fournissant des points de terminaison d’inférence conformes à l’API OpenAI ou à l’API watsonx.ai (point de terminaison Spyre, serveur d’inférence d’IA RH, IBM Cloud, OpenAI, Azure, AWS, GCP, etc.). Les services peuvent être exécutés sur IBM Power ou IBM Power Virtual Server.

3. Basé sur des tests internes exécutant un ensemble de données d’un million d’unités avec une taille de prompt de 128, une taille de lot de 128 et un conteneur à une carte.  Les résultats individuels peuvent varier en fonction de la taille du workload, de l’utilisation des sous-systèmes de stockage et d’autres conditions.