L'édition IBM SPSS Statistics Professional comprend toutes les fonctionnalités de l'édition Standard ainsi que des procédures statistiques avancées qui traitent de la qualité, des prévisions, de la classification et des informations sur les données catégorielles.

Les utilisateurs novices comme expérimentés peuvent utiliser des fonctionnalités avancées pour développer des prévisions fiables à l'aide de données de séries temporelles. Utilisez des arbres de classification et de décision pour identifier les groupes et les relations et prévoir les résultats. Obtenez des conclusions plus valides en identifiant les patterns de données manquants et en saisissant les valeurs manquantes à l'aide de SPSS Missing Values. Visualisez et explorez les relations et prédisez les valeurs des variables nominales à l'aide de SPSS Categories.