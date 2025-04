Règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) de l’UE

La loi DORA confie à l’organe de direction d’une entité la responsabilité de la gestion des TIC. Les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les cadres supérieurs doivent définir des stratégies de gestion des risques appropriées, participer activement à leur application et actualiser leurs connaissances sur l’évolution des risques TIC. Les dirigeants peuvent également être tenus personnellement responsables de la non-conformité d’une entité.

Les entités concernées sont censées développer des cadres complets de gestion des risques TIC. Elles doivent cartographier leurs systèmes TIC, identifier et classer les actifs et les fonctions critiques, ainsi que documenter les dépendances entre les ressources, les systèmes, les processus et les fournisseurs. Elles doivent également effectuer des évaluations continues des risques sur leurs systèmes TIC, documenter et classer les cybermenaces, ainsi que documenter les étapes employées pour atténuer les risques identifiés.

Dans le cadre du processus d’évaluation des risques, les entités doivent effectuer des analyses d’impact métier pour évaluer la façon dont des scénarios spécifiques et des perturbations graves peuvent affecter l’entreprise. Les entités doivent utiliser les résultats de ces analyses pour définir des niveaux de tolérance aux risques et concevoir leur infrastructure TIC en connaissance de cause.Les entités doivent également mettre en œuvre des mesures appropriées de protection de cybersécurité (politiques de gestion des identités et des accès et politiques de gestion des correctifs) ainsi que des contrôles techniques (systèmes de détection et de réponse étendus, logiciels de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), et outils d’automatisation et de réponse aux incidents (SOAR)).

Les entités doivent également établir des stratégies de continuité des activités et de reprise après incident pour divers scénarios de cyber-risques, notamment les défaillances de services TIC, les catastrophes naturelles et les cyberattaques. Ces stratégies doivent inclure des mesures de sauvegarde et de restauration des données, des processus de restauration du système et des stratégies de communication avec les clients, les partenaires et les autorités concernés.