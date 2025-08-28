¿Qué es la ingeniería de observabilidad?

La observabilidad es la capacidad de comprender la condición o el estado interno de un sistema complejo en función únicamente del conocimiento de sus outputs externos, es decir, su telemetría.

En un sistema observable, los equipos de TI pueden monitorizar y analizar más fácilmente el rendimiento del sistema. Por ejemplo, pueden ver con precisión cómo fluyen los datos a través de la pila de una organización, incluidas las aplicaciones, los centros de datos on-premises y los entornos de nube, y dónde podrían estar los cuellos de botella. Esta perspicacia ayuda a los equipos a identificar y corregir los problemas con mayor rapidez y, en general, a crear sistemas más fuertes y resilientes.

En esencia, la observabilidad consiste en convertir los datos sin procesar en conocimientos que se pueden ejecutar. Sin embargo, a diferencia de los enfoques de monitorización tradicionales (que se centran en métricas predefinidas y resolución de problemas reactiva), la observabilidad adopta un enfoque proactivo.

Las herramientas de observabilidad se basan en la recopilación de datos de una amplia gama de fuentes de datos para realizar análisis más profundos y acelerar la resolución de problemas. Recopilan telemetría y otros datos de varios componentes de red (contenedores, pods y microservicios, entre otros) para proporcionar a los equipos de desarrollo una visión holística de la salud y el rendimiento de los componentes, y de los sistemas más grandes de los que forman parte.

La telemetría incluye los "tres pilares" de la observabilidad: registros, métricas y rastreos.

Los registros son registros detallados de lo que sucede dentro de una red y sistemas de software. Los registros proporcionan información granular sobre lo que ocurrió, cuándo ocurrió y en qué lugar de la red ocurrió.

Las métricas son evaluaciones numéricas del rendimiento del sistema y del uso de los recursos. Las métricas proporcionan una visión general de alto nivel de la salud del sistema mediante la captura de tipos de datos específicos e indicadores clave de rendimiento (KPI), como la latencia, la pérdida de paquetes, la disponibilidad de ancho de banda y el uso de la CPU del dispositivo.

Los rastreos son registros de extremo a extremo del recorrido de cada solicitud de usuario a través de la red. Los rastreos proporcionan conocimiento sobre la ruta y el comportamiento de los paquetes de datos a medida que atraviesan múltiples dispositivos y sistemas complejos, lo que los hace esenciales para comprender los entornos distribuidos.

A diferencia de las herramientas de monitorización, las plataformas de observabilidad utilizan la telemetría de manera proactiva. Los equipos DevOps y los ingenieros de fiabilidad del sitio (SRE) utilizan herramientas de observabilidad para correlacionar la telemetría en tiempo real y obtener una vista completa y contextualizada del estado del sistema. Estas características permiten a los equipos comprender mejor cada elemento del sistema y cómo se relacionan entre sí los diferentes elementos.

Al proporcionar una visión completa de un entorno de TI con dependencias, las soluciones de observabilidad pueden mostrar a los equipos el "qué", el "dónde" y el "porqué" de cualquier evento del sistema y cómo el evento puede afectar al rendimiento de todo el entorno. También pueden descubrir automáticamente nuevas fuentes de telemetría que puedan surgir en el sistema (una nueva llamada a la interfaz de programación de aplicaciones (API) a una aplicación, por ejemplo).

Las características de telemetría y correlación de datos a menudo dictan cómo los ingenieros de software y los equipos de DevOps implementan la instrumentación de aplicaciones, los procesos de depuración y la resolución de problemas. Estas herramientas permiten a los equipos de TI detectar y abordar problemas antes de que se intensifiquen, lo que ayuda a garantizar una conectividad perfecta, un tiempo de inactividad mínimo y experiencias de usuario optimizadas.

Sin embargo, también proporcionan feedback que los desarrolladores pueden incorporar en futuras prácticas de observabilidad, lo que los convierte en una parte integral de la ingeniería de observabilidad.