¿Qué es la respuesta de voz interactiva (IVR)?

Las soluciones de respuesta de voz interactiva se han utilizado en una amplia variedad de industrias. A continuación profundizaremos más en estos casos de uso.

Banca: la IVR se puede aprovechar para una variedad de tareas dentro de la banca y las finanzas, como proporcionar consultas de cuentas, incluidos saldos de cuentas y estados de solicitudes de préstamos, así como permitir transacciones, activaciones y cambios en las carteras de inversión.

Servicio de atención al cliente: los centros de llamadas del servicio de atención al cliente abarcan múltiples sectores. Las organizaciones pueden configurar los centros para gestionar un gran volumen de llamadas entrantes utilizando menús automatizados y mensajes pregrabados para atender las consultas y quejas de los clientes. Algunas soluciones IVR incluyen una opción de devolución de llamada en la que los clientes están en una cola y reciben una llamada saliente cuando un agente está listo para ayudarles.



Educación: investigaciones1 han demostrado que las instituciones educativas pueden implementar IVR para ayudar a los padres a recuperar una actualización de estado sobre el desempeño y la asistencia de sus hijos en la escuela. Los padres pueden registrarse en el sistema y después introducir un nombre de usuario y una contraseña para acceder a información clave en futuras convocatorias.



Gobierno: los electores llaman a las oficinas gubernamentales para obtener información importante o con peticiones. Gran parte de estas tareas pueden automatizarse con IVR, como la confirmación de los lugares y horarios de votación, las licencias y permisos, los impuestos o el seguro de desempleo. Además, las solicitudes pueden dirigirse al departamento correcto para su discusión.



Sanidad: la tecnología IVR tiene una serie de usos prácticos dentro de la sanidad, como los cuestionarios previos al tratamiento, las encuestas de satisfacción de los pacientes, la programación de laboratorios y citas, el seguimiento posterior al alta, los resultados de laboratorio y el control de los pacientes. Esta investigación2 también destaca cómo puede aumentar la satisfacción general del paciente al recordarle que debe cumplir su horario de medicación.

Hostelería y viajes: las reservas, cancelaciones y los contactos del servicio de atención al cliente pueden acelerar y mejorar el servicio de atención al cliente para aerolíneas, hoteles, ferrocarriles y agencias de alquiler de vehículos. Al determinar el motivo de la llamada (reserva, cambio de planes, retraso), los clientes pueden ser dirigidos directamente al departamento correcto.

Venta al por menor y comercio electrónico: los clientes ahora pueden verificar el estado de la entrega y la devolución de forma rápida y sencilla. Los chats de autoservicio o en vivo para tiendas minoristas pueden responder a muchas preguntas de los clientes, pero también se pueden dirigir las llamadas telefónicas a un agente activo para conversar.