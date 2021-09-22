¿Qué es la atención al cliente?

La atención al cliente y el servicio de atención al cliente contribuyen conjuntamente a crear una experiencia positiva para el cliente, es decir, la impresión general que tiene una persona cuando interactúa con su empresa. Ambas son vitales, pero existen sutiles diferencias en su aplicación.

La atención al cliente de alta calidad es proactiva: se anticipan las necesidades que se muestran a lo largo del recorrido del cliente. Esto hace que los clientes se sientan más apoyados. Eso, a su vez, ayuda a crear una conexión emocional entre el cliente y la empresa. Por otro lado, el servicio de atención al cliente es reactivo. En este caso, el objetivo es ayudar al cliente a resolver sus problemas o responder a sus preguntas antes de comprar, ya sea en forma de autoservicio mediante preguntas frecuentes o poniéndose en contacto con el equipo de atención al cliente.

Si una empresa descuida la atención al cliente, puede afectar negativamente la experiencia de servicio de atención al cliente. Por ejemplo, cuando un chatbot de un sitio web no puede proporcionar información clave sobre un producto, es más probable que los clientes se frustren y acudan a un agente de servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Esto supone una mayor carga para el equipo de soporte a la hora de abordar rápidamente el problema y mitigar los efectos de la experiencia negativa.

Para lograr clientes satisfechos, sus representantes deben abordar las necesidades de los clientes rápidamente y con la menor cantidad posible de interacciones con ellos. Según Forrester (enlace externo a ibm.com), el 75 % de los profesionales empresariales y tecnológicos globales afirman que la experiencia del cliente es una prioridad para su negocio. Forrester señala que el obstáculo al que se enfrentan las empresas es encontrar formas de aumentar el compromiso del cliente y la lealtad a la marca. Para seguir siendo competitivas, las empresas pueden adoptar algunas tendencias de experiencia del cliente.

El principal diferenciador es que la atención al cliente es menos cuantificable que el servicio de atención al cliente porque se centra en la conexión emocional con el cliente. Según Qualtrics (enlace externo a ibm.com), brindar un excelente servicio de atención al cliente es importante porque puede aumentar el ROI, mejorar la lealtad del cliente y obtener recomendaciones de los clientes. Por ejemplo, Deloitte descubrió que las marcas eran un 60 % más rentables cuando se centraban en el cliente en comparación con las marcas que descuidaban la experiencia del cliente.

La atención al cliente se articula mejor a través de casos de uso en lugar de datos cuantitativos. Por ejemplo, Apple es conocida por su atención al cliente a través de su enfoque de “pasos de servicio”, adaptado del Ritz-Carlton. Su experiencia en la tienda proporciona esencialmente una experiencia de cliente positiva donde los empleados están capacitados para comprender los puntos débiles, escuchar al cliente y presentar una solución, todo ello acompañado de un comportamiento cálido y acogedor. Apple también decidió denominar sus tiendas como “Town Squares (enlace externo a ibm.com)”, para resaltar el concepto de que son centros donde se reúne lo mejor de Apple y que es un foro abierto para promover la inclusión. Estos esfuerzos pueden aumentar la lealtad y la retención de los clientes al fomentar una conexión emocional. Además, la empresa considera todo el recorrido del cliente y las necesidades de la persona, destacando una excelente estrategia de experiencia del cliente.