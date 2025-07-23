¿Qué es un controlador Ingress de Kubernetes?

Desarrollado inicialmente por Google y donado a la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en 2015, Kubernetes ahora impulsa la infraestructura de TI esencial para la mayoría de las empresas de la Fortune 500, lo que hace que la gestión del controlador Ingress sea crítica para las operaciones empresariales. Según una encuesta realizada en 2022, el 96 % de las organizaciones utilizan Kubernetes o están evaluando esta tecnología para entornos de producción1.

Antes de Kubernetes, las aplicaciones solían ejecutarse en servidores dedicados o máquinas virtuales (VM), lo que hacía que el escalado resultara caro y llevara mucho tiempo. Kubernetes introdujo contenedores, unidades ligeras y portátiles que empaquetan aplicaciones con todas sus dependencias.

Kubernetes revolucionó los flujos de trabajo de DevOps y la implementación de aplicaciones al introducir la orquestación de contenedores a escala. Esta plataforma de código abierto automatiza la implementación, el escalado y la gestión de aplicaciones contenerizadas en toda la infraestructura distribuida, lo que permite una colaboración fluida entre los equipos de desarrollo y operaciones.

Kubernetes organiza las aplicaciones en pods, las unidades implementables más pequeñas compuestas por uno o más contenedores (normalmente contenedores Docker). Estos pods se ejecutan en nodos dentro de clústeres, mientras que un plano de control coordina todas las operaciones del clúster. Los servicios proporcionan identidades de red estables para grupos de pods, lo que permite patrones de comunicación fiables.

Los controladores Ingress suelen implementarse como pods especializados que monitorizan el estado del clúster a través de la API de Kubernetes. Estos controladores rastrean los cambios en los recursos de Ingress (objetos de configuración que definen las reglas de enrutamiento del tráfico) y actualizan de forma automática sus tablas de enrutamiento para reflejar las nuevas implementaciones de aplicaciones o las actualizaciones de configuración.