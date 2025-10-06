¿Qué es la red de Kubernetes?

El nombre Kubernetes proviene del griego y significa timonel o piloto. Basado en Borg, la plataforma de orquestación interna de contenedores de Google, Kubernetes, se presentó al público como una herramienta de código abierto en 2014. Ese mismo año, Google donó Kubernetes a la Cloud Native Computing Foundation (enlace externo a ibm.com), el centro de código abierto y neutral del proveedor de la informática nativa de la nube. Desde entonces, Kubernetes se ha convertido en la herramienta de orquestación de contenedores más utilizada para ejecutar cargas de trabajo basadas en contenedores en todo el mundo.

Kubernetes, también denominado "k8s" o "kube», se diseñó expresamente para automatizar la gestión de contenedores, la unidad estándar de software que empaqueta el código y todas sus dependencias. La herramienta de orquestación es muy valiosa para funcionar de forma rápida y fiable en cualquier entorno de infraestructura, ya sea en local, en la nube privada, en la nube pública o en la nube híbrida.

A diferencia de las máquinas virtuales (VM) que virtualizan el hardware físico, los contenedores virtualizan el sistema operativo (como Linux o Windows). Cada contenedor contiene únicamente las bibliotecas y dependencias de la aplicación. Dado que los contenedores comparten el mismo núcleo del sistema operativo que el host, se consideran ligeros, rápidos y portátiles.

Kubernetes y su ecosistema de servicios, soporte y herramientas se han convertido en la base de la infraestructura moderna en la nube y la modernización de aplicaciones. Todos los principales proveedores de servicios en la nube, incluidos Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, IBM y Red Hat, integran Kubernetes en sus plataformas en la nube para mejorar las capacidades de Plataforma como servicio (PaaS) e Infraestructura como servicio (IaaS).