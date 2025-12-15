¿Qué es la seguridad del centro de datos?

La seguridad del centro de datos se refiere a las prácticas, las políticas y las tecnologías para proteger los centros de datos y la información confidencial almacenada en ellos. La seguridad del centro de datos implica medidas físicas, como guardias de seguridad y sistemas de vigilancia, y protecciones basadas en TI, como controles de acceso y software de detección de malware.
El objetivo subyacente de la seguridad del centro de datos es preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos almacenados con el fin de mantener la protección de los datos y evitar la interrupción del negocio.
Las amenazas contra los centros de datos pueden incluir ataques maliciosos intencionales, desastres naturales e incidentes no intencionales o accidentales. Por lo tanto, una estrategia integral de seguridad del centro de datos cubre todos los aspectos de la instalación, incluido el hardware de red, los sistemas energéticos, los servidores y el edificio físico en sí.
Personas y empresas generan y utilizan una enorme cantidad de datos que crece exponencialmente cada día, especialmente con el auge de tecnologías centradas en datos como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML).
Desde información personal confidencial, como cuentas bancarias y registros de salud, hasta propiedad intelectual (IP) empresarial crítica, secretos de estado de alto nivel e incluso textos y correos electrónicos, los centros de datos pueden albergar una amplia gama de información valiosa o simplemente privada. Lamentablemente, este hecho convierte a los centros de datos en un objetivo jugoso para los ciberdelincuentes y en puntos vulnerables de posibles fallos que deben protegerse.
En caso de una interrupción del servicio del centro de datos, las operaciones, aplicaciones y servicios críticos para el negocio pueden verse afectados, lo que provocaría pérdidas económicas que aumentarían con cada minuto de tiempo de inactividad. Peor aún, una caída del centro de datos puede provocar situaciones peligrosas para servicios críticos como la sanidad, los servicios públicos, el transporte y las infraestructuras.
Si bien fenómenos como incendios e inundaciones pueden generar tiempos de inactividad y pérdida de datos, las mayores amenazas a los centros de datos son los ataques dirigidos. Las amenazas internas pueden abusar de sus privilegios de acceso para hacer un mal uso de los datos de la empresa, mientras que las amenazas externas pueden ingresar en los sistemas y causar estragos.
Los centros de datos pueden contener cientos de miles de servidores físicos y virtuales, cada uno de ellos un objetivo potencial para los hackers, lo que requiere políticas de seguridad a medida.
La naturaleza crítica de la seguridad del centro de datos puede entenderse en términos de cuatro pilares clave:
Los centros de datos almacenan activos digitales valiosos que van desde la IP corporativa hasta la información de tarjetas de crédito de clientes. A los hackers y otros ciberdelincuentes les encantaría tener en sus manos esta información, que puede devolverse a sus propietarios originales o aprovecharse de otro modo para beneficio personal.
Las copias de seguridad y las redundancias de datos ayudan a garantizar que los datos más importantes nunca se pierdan por completo o sean inaccesibles, incluso en momentos de interrupciones parciales o totales.
En relación con esto, la seguridad del centro de datos ayuda a garantizar la continuidad del negocio incluso en momentos de tensión. Los centros de datos seguros pueden proporcionar un acceso rápido y fluido a los datos para mantener el negocio en marcha y evitar paradas durante las operaciones diarias, e incluso en caso de ciertos ciberataques localizados o desastres naturales.
Si, por ejemplo, una sucursal bancaria en Nueva York sufre una inundación que destruye los servidores y los datos locales in situ, esos datos pueden restaurarse a partir de copias de seguridad almacenadas en un centro de datos seguro externo ubicado a kilómetros de distancia del incidente.
La seguridad de los centros de datos también desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de la normativa. Reglamentos como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la California Consumer Privacy Act (CCPA) rigen la forma en que las empresas y organizaciones pueden recopilar y gestionar datos confidenciales. Estas leyes imponen directrices estrictas y, en algunos casos, sanciones graves, para ayudar a garantizar la protección de los datos de los clientes. Si ocurre una violación de seguridad de los datos, las organizaciones pueden ser responsables por la mala gestión de los datos.
Desde incendios e inundaciones hasta intrusos físicos y atacantes remotos, los centros de datos deben estar preparados para abordar diversas amenazas y desafíos.
Aunque el coste específico del tiempo de inactividad empresarial o del deterioro de las relaciones con los consumidores puede ser difícil de calcular, el informe "Cost of a Data Breach" de 2025 de IBM presenta algunas estimaciones. El coste medio mundial de una vulneración es de 4,44 millones de dólares y el de EE. UU. es de 10,4 millones de USD.
Algunos de los principales retos y amenazas a los que se enfrentan los centros de datos son:
Los centros de datos deben proteger sus límites frente a personas que intenten obtener acceso no autorizado, ya sea física o virtualmente. Los centros de datos son objetivos conocidos de ciberdelincuentes, actores malintencionados e incluso terroristas que podrían robar, rescatar o destruir los datos críticos almacenados en su interior.
Mientras que un hacker puede tener como objetivo información financiera, como números de tarjetas de crédito y contraseñas bancarias, los adversarios estatales pueden ir tras datos aún más peligrosos, como secretos de Estado o documentos de defensa de alto secreto. Los ciberdelincuentes pueden atacar los centros de datos de forma remota o tratar de obtener acceso local invadiendo las instalaciones.
Por muy grave que fuera que un usuario no autorizado accediera a los datos almacenados en un centro de datos, sería aún peor que esos datos fueran robados. El robo de equipo puede provocar la suspensión del servicio para un centro de datos y sus clientes. El robo de datos puede provocar interrupciones del negocio o situaciones peores, como extorsión, robo de identidad y más.
Aunque los ataques intencionados a los centros de datos suponen la mayor amenaza, los incendios, las inundaciones, las tormentas y otros desastres naturales también suponen un riesgo significativo para los centros de datos. Estos centros albergan equipos sensibles que requieren grandes cantidades de electricidad y generan mucho más calor que un edificio de oficinas típico.
Las amenazas físicas y los desastres naturales no solo afectan a los datos almacenados en los centros de datos. Afectan al hardware y a la propia infraestructura. También amenazan la continuidad del negocio si las copias de seguridad de los datos y los planes de recuperación se almacenan en las mismas instalaciones y varios servidores se ven afectados durante un incidente. El hardware de los centros de datos puede ser costoso y llevar mucho tiempo sustituirlo, ya que requiere una configuración y calibración precisas. En caso de incendio, inundación u otra catástrofe, un centro de datos afectado podría estar fuera de servicio durante meses o incluso años.
Los centros de datos se construyen para albergar grandes redes de recursos informáticos y de almacenamiento conectados, incluyendo enrutadores, conmutadores, servidores y más.
Para proteger estos sistemas, los equipos de seguridad de los centros de datos deben ser capaces de identificar y corregir las vulnerabilidades antes de que puedan suponer un problema. También deben ser capaces de monitorizar las medidas de seguridad existentes y responder rápidamente a los problemas que surjan, como fugas de datos e infecciones de ransomware.
Para defenderse de estas amenazas, muchos centros de datos cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por el Open Compute Project (OCP). El OCP es una organización sin ánimo de lucro comprometida con facilitar y compartir diseños y buenas prácticas de productos para centros de datos. Participan más de 400 empresas, entre ellas IBM, Meta, Intel, Nokia, Microsoft, Google, Nvidia, Cisco, Goldman Sachs y muchas más.
Los requisitos de seguridad de los centros de datos OCP son:
Para cumplir requisitos como los de OCP, las organizaciones implementan diversas herramientas y tecnologías de seguridad en los centros de datos. Las medidas de seguridad de un centro de datos pueden variar en función de su ubicación, el uso previsto y otros factores. Sin embargo, la mayoría de los centros de datos modernos incorporarán algunas medidas básicas de seguridad y cumplimiento.
Por ejemplo, los sistemas de detección de intrusos monitorizan el tráfico de la red en busca de accesos no autorizados, mientras que los sistemas de alarma aseguran las ubicaciones físicas. Otros tipos de seguridad física de los centros de datos, como los sistemas de detección y extinción de incendios, amplían los controles defensivos más allá de la amenaza de los malos actores. Estas medidas protegen la infraestructura del centro de datos contra los desastres naturales y otros accidentes que pueden provocar la pérdida de datos.
En términos generales, la tecnología de seguridad de centro de datos puede dividirse en tres pilares principales: seguridad física, seguridad de redes y ciberseguridad general.
Las medidas de seguridad del centro de datos físico fortifican el emplazamiento real del centro de datos. Algunos ejemplos son:
Por naturaleza, los centros de datos deben permitir el acceso a la red para que los usuarios y las organizaciones puedan acceder a sus datos y recuperarlos. Sin embargo, el acceso a la red introduce una amplia gama de vulnerabilidades que deben abordarse mediante características de seguridad de la red, entre ellas:
Además de las protecciones específicas de la red, la seguridad del centro de datos implica medidas de ciberseguridad más amplias, como:
Los equipos de seguridad de los centros de datos también podrían implementar una serie de soluciones de software de ciberseguridad, entre las que se incluyen:
