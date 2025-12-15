¿Qué es la seguridad del centro de datos?

Personas y empresas generan y utilizan una enorme cantidad de datos que crece exponencialmente cada día, especialmente con el auge de tecnologías centradas en datos como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML).

Desde información personal confidencial, como cuentas bancarias y registros de salud, hasta propiedad intelectual (IP) empresarial crítica, secretos de estado de alto nivel e incluso textos y correos electrónicos, los centros de datos pueden albergar una amplia gama de información valiosa o simplemente privada. Lamentablemente, este hecho convierte a los centros de datos en un objetivo jugoso para los ciberdelincuentes y en puntos vulnerables de posibles fallos que deben protegerse.

En caso de una interrupción del servicio del centro de datos, las operaciones, aplicaciones y servicios críticos para el negocio pueden verse afectados, lo que provocaría pérdidas económicas que aumentarían con cada minuto de tiempo de inactividad. Peor aún, una caída del centro de datos puede provocar situaciones peligrosas para servicios críticos como la sanidad, los servicios públicos, el transporte y las infraestructuras.

Si bien fenómenos como incendios e inundaciones pueden generar tiempos de inactividad y pérdida de datos, las mayores amenazas a los centros de datos son los ataques dirigidos. Las amenazas internas pueden abusar de sus privilegios de acceso para hacer un mal uso de los datos de la empresa, mientras que las amenazas externas pueden ingresar en los sistemas y causar estragos.

Los centros de datos pueden contener cientos de miles de servidores físicos y virtuales, cada uno de ellos un objetivo potencial para los hackers, lo que requiere políticas de seguridad a medida.

La naturaleza crítica de la seguridad del centro de datos puede entenderse en términos de cuatro pilares clave: