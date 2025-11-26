Guía de implementación de GMAO

Las organizaciones adoptan y confían cada vez más en las nuevas tecnologías para agilizar las operaciones de mantenimiento y mejorar la eficacia. Un GMAO moderno utiliza inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) e Internet de las cosas (IoT) para optimizar los flujos de trabajo, reducir el tiempo de inactividad de los activos y mejorar la toma de decisiones basada en datos.

La implementación de GMAO no consiste solo en instalar software. Es un proceso altamente estructurado que integra el GMAO en los sistemas de mantenimiento existentes, optimizando los flujos de trabajo y mejorando los resultados. Una implementación sólida de GMAO se basa en la recogida y los análisis avanzados de datos para ofrecer a los stakeholders una imagen en tiempo real de cómo están funcionando sus activos más valiosos y cómo deben mantenerse.