Los GMAO ayudan a que los centros médicos prosperen frente a la escasez de mano de obra

Médico mirando el monitor del escáner CT
By Chrystal R. China and Mesh Flinders and Ian Smalley

GMAO para asistencia sanitaria: qué es, beneficios clave y casos de uso

Un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para la asistencia sanitaria es una plataforma de software que se ha ajustado para satisfacer las necesidades de los proveedores de asistencia sanitaria.

Las plataformas GMAO ofrecen a los equipos de operaciones sanitarias un centro centralizado para automatizar y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento, monitorizar el rendimiento de los activos y mejorar sus capacidades de toma de decisiones basadas en datos.

Los centros sanitarios como hospitales, clínicas y consultorios de especialistas son complejas y difíciles de mantener. El GMAO para soluciones sanitarias es una parte crítica de gestión de activos empresariales (EAM), que permite a los equipos en estos centros mantener los activos críticos a través de una combinación de software, sistemas y servicios.

Las plataformas GMAO ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a optimizar el tiempo de actividad de los activos, agilizar las prácticas de mantenimiento y automatizar el cumplimiento en un sector altamente regulado. Los centros sanitarios que dependen de un GMAO para gestionar sus actividades de mantenimiento mejoran la seguridad del paciente, reducen costes y disminuyen la probabilidad de errores humanos.

¿Qué es un sistema GMAO?

Un sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) es una plataforma de software que ayuda a las organizaciones a automatizar flujos de trabajo y mejorar las operaciones de mantenimiento desde un único centro digital centralizado.

Antes del uso generalizado del software GMAO, los directores de mantenimiento se veían obligados a confiar en herramientas manuales, como listas de control y hojas de cálculo, para sus procesos de mantenimiento. A medida que las nuevas tecnologías hicieron los activos más complejos, estos métodos rápidamente quedaron obsoletos.

Las soluciones GMAO modernas son facilitadores clave de la transformación digital, que permiten a las empresas utilizar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y el Internet de las Cosas (IoT) para aumentar la eficiencia y optimizar el rendimiento de los activos. Las plataformas GMAO tienen una alta demanda, con un mercado global estimado en cerca de 1300 millones de dólares el año pasado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 % anual1.

Beneficios clave de un GMAO para centros sanitarios

Las soluciones modernas (GMAO) ayudan a los centros sanitarios a planificar, crear, rastrear y organizar las solicitudes de servicio, las órdenes de trabajo y el mantenimiento de manera más eficiente, eliminando las excesivas tareas de planificación de tareas para los limitados técnicos de equipos biomédicos (BMET).

Al automatizar aspectos de la gestión de mantenimiento que antes requerían entrada humana, las soluciones GMAO ayudan a los centros sanitarios a optimizar sus operaciones de mantenimiento.

Este es un análisis más detallado de los beneficios del software GMAO en los centros sanitarios. Las plataformas GMAO basadas en la nube permiten a los técnicos realizar mantenimiento móvil, hacer seguimiento de órdenes de trabajo y acceder a actividades de mantenimiento de forma remota desde su dispositivo móvil.

  • Mayor eficiencia operativa: las soluciones GMAO están diseñadas para automatizar muchas de las tareas manuales (por ejemplo, gestión de órdenes de trabajo, programación de mantenimiento predictivo, gestión de inventario, seguimiento de flujo de trabajo, etc.) que consumen tiempo en los centros sanitarios. La automatización de estos procesos ayuda a los equipos de mantenimiento sanitario a mantener los equipos médicos en óptimas condiciones, de modo que el personal médico disponga del equipo necesario para desempeñar su labor de forma óptima. Las soluciones GMAO también ayudan a los equipos de mantenimiento a priorizar las tareas en función de la importancia y la sensibilidad temporal. Cuando el mantenimiento puede priorizar las tareas de forma eficaz, los centros sanitarios pueden evitar más fácilmente los fallos de los equipos y los tiempos de inactividad que afectan negativamente a la atención de los pacientes.
  • Mejora de la formación de los empleados: un GMAO moderno apoya la formación y el intercambio de conocimientos entre los técnicos médicos para que todos los miembros del equipo optimicen su talento. Por ejemplo, el software GMAO sanitario puede almacenar manuales, guías prácticas y documentación de solución de problemas, lo que ayuda a los técnicos con menos experiencia a aprender lo básico más rápido y a los técnicos con experiencia a realizar tareas más complejas.
  • Monitorización remota de pacientes: muchas plataformas GMAO avanzadas ofrecen capacidades de monitorización remota para el personal responsable de monitorizar a los pacientes en sus hogares. Las herramientas GMAO permiten a los técnicos recopilar datos en tiempo real, monitorizar el rendimiento del equipo y diagnosticar problemas sin estar físicamente presentes. La monitorización remota permite a los técnicos resolver problemas de forma rápida, desde cualquier lugar, con acceso móvil a las plataformas GMAO, reduciendo la necesidad de múltiples visitas al lugar y optimizando su tiempo y recursos.
  • Programación más eficiente: un GMAO moderno puede optimizar la programación del personal, integrando factores como la disponibilidad de los técnicos, las habilidades y la carga de trabajo. Al asignar tareas y rutas de manera eficiente, un GMAO ayuda a garantizar que los técnicos se utilizan de forma eficaz y que el mantenimiento y las reparaciones de los equipos críticos se completan a tiempo.
  • Mejora de la comunicación: el software GMAO agiliza la comunicación entre proveedores y vendedores, ayudando a los BMET a realizar un seguimiento de los contratos de mantenimiento, la información de garantía y los acuerdos de servicio de los dispositivos médicos en un centro sanitario. Las características de coordinación de proveedores también garantizan que los centros cuenten con el apoyo que necesitan y puedan aprovechar la experiencia externa.
  • Ciclos de vida extendidos de los activos: un GMAO puede proporcionar una visión completa de todo el ciclo de vida de los activos médicos críticos en un centro sanitario, desde las compras y la instalación hasta el mantenimiento, la optimización y la jubilación. Al rastrear el historial del activo, las actividades de mantenimiento y los datos de rendimiento, un GMAO permite la toma de decisiones más inteligentes sobre los activos críticos a nivel ejecutivo. Aprovechar un enfoque estratégico del mantenimiento de los activos puede ayudar a los centros a optimizar el uso que hacen de los equipos y a reducir la excesiva carga de trabajo de los técnicos.
  • Mejor visualización de datos: las plataformas GMAO pueden recopilar y analizar datos de los centros sanitarios, como el rendimiento de los equipos, los costes de mantenimiento y la productividad de los técnicos, y mostrarlos de una manera fácilmente digerible para los gestores. Los stakeholders pueden crear y consultar informes personalizables, visualizar datos de tendencias y monitorizar la funcionalidad de los activos para simplificar la resolución de problemas y la gestión del inventario. Esta información ayuda a los gestores a identificar las ineficiencias, mejorar los procesos y tomar decisiones sobre el personal.
  • Aumento del tiempo de actividad de los activos: en los centros sanitarios, el funcionamiento de los equipos de alta tecnología hace una gran diferencia en el estado de salud de los pacientes, por lo que maximizar el tiempo de actividad de los activos es crucial. El software GMAO permite a los equipos de BMET implementar programas de mantenimiento predictivo y realizar un seguimiento de las tareas de mantenimiento preventivo, cambiando los centros sanitarios de estrategias de mantenimiento reactivas a proactivas y minimizando las averías de los activos.
  • Cumplimiento normativo automatizado: los centros sanitarios deben cumplir una serie de normas reglamentarias estrictas. Un GMAO puede ayudar a los centros a cumplir con la normativa al ofrecer un seguimiento exhaustivo de los activos y mantener registros detallados de las inspecciones, las tareas de mantenimiento y las reparaciones. Estas características, junto con las aplicaciones móviles que pueden enviar a los técnicos notificaciones en tiempo real sobre el estado de los activos, ayudan a organizaciones médicas como los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) a estar preparadas para las auditorías.
  • Mantenimiento de equipos alternativos: el mantenimiento de equipos alternativos (AEM) es una estrategia basada en riesgos y basada en datos, habilitada por un GMAO, que permite a los hospitales y a otros centros médicos cambiar los programas de mantenimiento recomendados por el fabricante según sus propios datos históricos. AEM ayuda a los centros sanitarios a optimizar el rendimiento de los activos, reducir costes y proteger a los pacientes, pasando de procesos de mantenimiento rígidos y basados en calendarios hacia un enfoque más personalizado que siga cumpliendo con las normativas requeridas.

Características principales de un GMAO para asistencia sanitaria

Las soluciones modernas de sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para la atención sanitaria son plataformas empresariales centralizadas y basadas en datos que optimizan y automatizan las operaciones de mantenimiento en los centros médicos.

Las soluciones GMAO ayudan a los gestores de mantenimiento a reparar dispositivos médicos de forma más eficiente, optimizar la gestión del ciclo de vida de los activos y tomar decisiones más informadas, basadas en datos. Eche un vistazo más de cerca a sus características principales.

Gestión de órdenes de trabajo

El software GMAO sanitario automatiza aspectos clave de la gestión de orden de trabajo, como las solicitudes de mantenimiento y la programación de técnicos, y realiza un seguimiento de cada tarea hasta su finalización.

Este proceso garantiza que los centros sanitarios tengan un historial de mantenimiento detallado para cada activo en su portfolio que cumpla con las garantías emitidas por The Joint Commission, una organización independiente que certifica a los proveedores de asistencia sanitaria en los EE. UU.

Gestión de inventario

El software GMAO sanitario ayuda a los responsables de compras que mantienen los inventarios en los centros sanitarios a realizar un seguimiento de las piezas de repuesto y las herramientas y a mantener registros detallados.

Algunas plataformas GMAO se pueden programar para que reordenen automáticamente los artículos cuando se agoten, lo que ayuda a los gerentes a reducir la escasez de piezas y a optimizar los niveles de existencias.

Programación de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo

Las plataformas de software GMAO para el sector sanitario ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a evolucionar lejos de las prácticas de mantenimiento reactivo, en las que los componentes solo se reparan o sustituyen cuando se han averiado.

Las herramientas GMAO modernas permiten a los equipos de mantenimiento implementar procesos de mantenimiento predictivo y preventivo, en los que las órdenes de trabajo se emiten en función de los datos de mantenimiento en tiempo real recogidos de los dispositivos IoT. Se ha demostrado que estas prácticas prolongan la vida útil de los activos y reducen la probabilidad de costosas averías en los centros sanitarios.

Visualización de datos

Las plataformas de software GMAO sanitarias avanzadas están equipadas con paneles de control fáciles de usar que pueden visualizar los principales indicadores de rendimiento (KPI), como el tiempo medio de reparación (MTTR) y el tiempo medio entre fallos (MTBF). Estos sistemas sanitarios avanzados permiten a los gestores de centros médicos seguir en tiempo real el rendimiento de sus equipos de operaciones de mantenimiento, el estado de los activos, el tiempo de actividad, el tiempo de inactividad y el desgaste.

Cuatro etapas de la gestión del ciclo de vida de los activos para dispositivos médicos

La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) para dispositivos médicos es un enfoque integral y estratégico para gestionar equipos médicos como máquinas de resonancia magnética, ventiladores y monitores a lo largo de su ciclo de vida. Este proceso va desde las compras y la instalación hasta la optimización y la eliminación. ALM ayuda a los centros médicos a garantizar que los activos en los que confían sean seguros, eficaces y siempre cumplan con las regulaciones pertinentes.

La ALM en un centro sanitario es crítica para la seguridad del paciente, ya que garantiza que los dispositivos médicos en los que confía el personal para brindar atención al paciente sean seguros y efectivos. ALM también ayuda a los equipos de mantenimiento a garantizar que sus prácticas estén alineadas con estándares sanitarios como la Joint Commission y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La ALM para dispositivos médicos suele dividirse en cuatro etapas:

  1. Compra: la etapa de compras es donde los stakeholders de una organización médica planifican la compra de un dispositivo médico, teniendo en cuenta factores como el coste, el rendimiento y la formación y el mantenimiento necesarios.
  2. Instalación e implementación: en la etapa de instalación e implementación, los nuevos dispositivos médicos se instalan y ajustan a las necesidades de la organización que los ha adquirido.
  3. Optimización: durante la fase de optimización, los gestores realizan un seguimiento del uso de los activos y de los indicadores clave de rendimiento (KPI) para ajustar el funcionamiento de los activos y evaluar cómo satisfacen las necesidades de la organización.
  4. Mantenimiento y eliminación: durante todo su ciclo de vida, un dispositivo médico recibe un mantenimiento constante con las capacidades de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo de un GMAO. Una vez que los KPI indican que ya no es capaz de funcionar de una manera que se adapte a las necesidades de un centro sanitario, se elimina de forma segura y eficiente.

-

Casos de uso de GMAO en el entorno hospitalario

Estos son cinco ejemplos reales de cómo los hospitales están utilizando soluciones de sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para mejorar sus operaciones de mantenimiento.

Mantenimiento preventivo

Los hospitales y otros tipos de centros médicos dependen del software GMAO para la atención sanitaria para mantener sus dispositivos médicos con una programación de mantenimiento preventivo (PM). Al hacer un seguimiento del estado del activo con datos en tiempo real, un GMAO puede realizar mantenimiento correctivo programando proactivamente una reparación antes de que una pieza se averíe y provoque una paralización del trabajo. El software de gestión del mantenimiento puede generar automáticamente órdenes de trabajo y enviar una notificación a los técnicos del hospital a través de una aplicación móvil.
Mantenimiento predictivo

Las herramientas GMAO habilitadas con IoT ayudan a los responsables de mantenimiento hospitalario a monitorizar aspectos cruciales del rendimiento de los activos como la vibración, la temperatura y los niveles de fluidos en el equipo médico en tiempo real, permitiendo que los enfoques de mantenimiento predictivo prosperen. Las soluciones GMAO ayudan a los hospitales y al personal hospitalario a evitar fallos inesperados en equipos, a prolongar la vida útil de equipos médicos costosos y a automatizar aspectos de las operaciones de mantenimiento hospitalario que antes debían realizarse manualmente.
Gestión de instalaciones

Los hospitales utilizan herramientas GAMO para automatizar sistemas como HVAC, fontanería y electricidad que garantizan el funcionamiento de los equipos clínicos. Un GMAO puede centralizar las operaciones de gestión de centros sanitarios, automatizar el seguimiento de órdenes de trabajo y la gestión de inventarios, y ayudar a los responsables de los hospitales a seguir el rendimiento de los activos en tiempo real. Cuando una parte o sistema en un hospital falla, un GMAO activa automáticamente una solicitud de servicio y asigna una orden de trabajo, notificando a un técnico en una aplicación móvil.
Conformidad con la normativa

Las organizaciones sanitarias que gestionan hospitales y otros centros médicos en varios territorios se enfrentan a rigurosos requisitos de cumplimiento de leyes como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). Esta ley representa la ley federal que protege la información confidencial de salud de pacientes (PHI) de la divulgación no autorizada en Estados Unidos. El GMAO para software sanitario puede automatizar aspectos del cumplimiento, garantizando que los centros sigan las normativas que están obligadas a cumplir y reduciendo la probabilidad de errores humanos en los informes de cumplimiento.
Planificación de capital

Los hospitales dependen de activos complejos y críticos como máquinas de rayos X, equipos de esterilización, escáneres y robótica para funcionar. Una solución de software GMAO para la atención sanitaria puede programarse para rastrear el rendimiento de dispositivos médicos con datos en tiempo real recogidos de sensores IoT y realizar análisis de datos para ayudar a los stakeholders a entender cuán rentables son estos activos. Estos conocimientos son cruciales para orientar la planificación del capital y la toma de decisiones estratégicas sobre cómo financiar las posibles inversiones en activos actuales y futuros.

El futuro de los GMAO para los centros sanitarios

A medida que el sector sanitario sigue evolucionando y adaptándose para satisfacer las demandas de un mercado en constante cambio, el software del sistema de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para la asistencia sanitaria seguirá desempeñando un papel crítico. Eche un vistazo a tres áreas en las que es probable que la innovación continúe en los próximos años:

  • Ingeniería clínica: la ingeniería clínica, la gestión de dispositivos médicos complejos a lo largo de todo su ciclo de vida, se realiza cada vez más mediante plataformas GMAO. En el futuro, a medida que las soluciones GMAO adquieran más autonomía y sean capaces de gestionar aún más tareas, es probable que esta tendencia continúe. Este enfoque puede ayudar a los equipos de mantenimiento de centros a satisfacer mejor las necesidades de mantenimiento de las organizaciones a las que sirven.
  • Realidad aumentada para el mantenimiento de los activos: la realidad aumentada (AR), la integración en tiempo real de la información digital en el entorno del usuario, ya está afectando a la forma en que los equipos de mantenimiento abordan la reparación compleja de activos. Gracias a la tecnología AR, los técnicos pueden recibir instrucciones sobre los activos que están reparando en tiempo real, mejorando las capacidades de guía y formación remota de GMAO y acortando los ciclos de reparación de activos.
  • La IA generativa para la gestión de activos: los líderes empresariales recurren cada vez más a la IA generativa (IA gen), un tipo de IA que puede crear contenido en respuesta a una solicitud de usuario para mejorar cómo gestionan sus activos físicos. En el GMAO para la asistencia sanitaria, la IA generativa puede emitir y rastrear órdenes de trabajo, analizar e informar sobre los datos de IoT en tiempo real y crear estrategias de mantenimiento detalladas de activos. Algunas soluciones GMAO más avanzadas permiten a los usuarios interactuar directamente con un sistema que utiliza el lenguaje natural para pedir orientación, generar informes o emitir una orden de trabajo.
Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
    Notas a pie de página

