Un sistema de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para la asistencia sanitaria es una plataforma de software que se ha ajustado para satisfacer las necesidades de los proveedores de asistencia sanitaria.
Las plataformas GMAO ofrecen a los equipos de operaciones sanitarias un centro centralizado para automatizar y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento, monitorizar el rendimiento de los activos y mejorar sus capacidades de toma de decisiones basadas en datos.
Los centros sanitarios como hospitales, clínicas y consultorios de especialistas son complejas y difíciles de mantener. El GMAO para soluciones sanitarias es una parte crítica de gestión de activos empresariales (EAM), que permite a los equipos en estos centros mantener los activos críticos a través de una combinación de software, sistemas y servicios.
Las plataformas GMAO ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a optimizar el tiempo de actividad de los activos, agilizar las prácticas de mantenimiento y automatizar el cumplimiento en un sector altamente regulado. Los centros sanitarios que dependen de un GMAO para gestionar sus actividades de mantenimiento mejoran la seguridad del paciente, reducen costes y disminuyen la probabilidad de errores humanos.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Un sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) es una plataforma de software que ayuda a las organizaciones a automatizar flujos de trabajo y mejorar las operaciones de mantenimiento desde un único centro digital centralizado.
Antes del uso generalizado del software GMAO, los directores de mantenimiento se veían obligados a confiar en herramientas manuales, como listas de control y hojas de cálculo, para sus procesos de mantenimiento. A medida que las nuevas tecnologías hicieron los activos más complejos, estos métodos rápidamente quedaron obsoletos.
Las soluciones GMAO modernas son facilitadores clave de la transformación digital, que permiten a las empresas utilizar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el machine learning (ML) y el Internet de las Cosas (IoT) para aumentar la eficiencia y optimizar el rendimiento de los activos. Las plataformas GMAO tienen una alta demanda, con un mercado global estimado en cerca de 1300 millones de dólares el año pasado y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11 % anual1.
Las soluciones modernas (GMAO) ayudan a los centros sanitarios a planificar, crear, rastrear y organizar las solicitudes de servicio, las órdenes de trabajo y el mantenimiento de manera más eficiente, eliminando las excesivas tareas de planificación de tareas para los limitados técnicos de equipos biomédicos (BMET).
Al automatizar aspectos de la gestión de mantenimiento que antes requerían entrada humana, las soluciones GMAO ayudan a los centros sanitarios a optimizar sus operaciones de mantenimiento.
Este es un análisis más detallado de los beneficios del software GMAO en los centros sanitarios. Las plataformas GMAO basadas en la nube permiten a los técnicos realizar mantenimiento móvil, hacer seguimiento de órdenes de trabajo y acceder a actividades de mantenimiento de forma remota desde su dispositivo móvil.
Las soluciones modernas de sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para la atención sanitaria son plataformas empresariales centralizadas y basadas en datos que optimizan y automatizan las operaciones de mantenimiento en los centros médicos.
Las soluciones GMAO ayudan a los gestores de mantenimiento a reparar dispositivos médicos de forma más eficiente, optimizar la gestión del ciclo de vida de los activos y tomar decisiones más informadas, basadas en datos. Eche un vistazo más de cerca a sus características principales.
El software GMAO sanitario automatiza aspectos clave de la gestión de orden de trabajo, como las solicitudes de mantenimiento y la programación de técnicos, y realiza un seguimiento de cada tarea hasta su finalización.
Este proceso garantiza que los centros sanitarios tengan un historial de mantenimiento detallado para cada activo en su portfolio que cumpla con las garantías emitidas por The Joint Commission, una organización independiente que certifica a los proveedores de asistencia sanitaria en los EE. UU.
El software GMAO sanitario ayuda a los responsables de compras que mantienen los inventarios en los centros sanitarios a realizar un seguimiento de las piezas de repuesto y las herramientas y a mantener registros detallados.
Algunas plataformas GMAO se pueden programar para que reordenen automáticamente los artículos cuando se agoten, lo que ayuda a los gerentes a reducir la escasez de piezas y a optimizar los niveles de existencias.
Las plataformas de software GMAO para el sector sanitario ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a evolucionar lejos de las prácticas de mantenimiento reactivo, en las que los componentes solo se reparan o sustituyen cuando se han averiado.
Las herramientas GMAO modernas permiten a los equipos de mantenimiento implementar procesos de mantenimiento predictivo y preventivo, en los que las órdenes de trabajo se emiten en función de los datos de mantenimiento en tiempo real recogidos de los dispositivos IoT. Se ha demostrado que estas prácticas prolongan la vida útil de los activos y reducen la probabilidad de costosas averías en los centros sanitarios.
Las plataformas de software GMAO sanitarias avanzadas están equipadas con paneles de control fáciles de usar que pueden visualizar los principales indicadores de rendimiento (KPI), como el tiempo medio de reparación (MTTR) y el tiempo medio entre fallos (MTBF). Estos sistemas sanitarios avanzados permiten a los gestores de centros médicos seguir en tiempo real el rendimiento de sus equipos de operaciones de mantenimiento, el estado de los activos, el tiempo de actividad, el tiempo de inactividad y el desgaste.
La gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) para dispositivos médicos es un enfoque integral y estratégico para gestionar equipos médicos como máquinas de resonancia magnética, ventiladores y monitores a lo largo de su ciclo de vida. Este proceso va desde las compras y la instalación hasta la optimización y la eliminación. ALM ayuda a los centros médicos a garantizar que los activos en los que confían sean seguros, eficaces y siempre cumplan con las regulaciones pertinentes.
La ALM en un centro sanitario es crítica para la seguridad del paciente, ya que garantiza que los dispositivos médicos en los que confía el personal para brindar atención al paciente sean seguros y efectivos. ALM también ayuda a los equipos de mantenimiento a garantizar que sus prácticas estén alineadas con estándares sanitarios como la Joint Commission y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
La ALM para dispositivos médicos suele dividirse en cuatro etapas:
-
Estos son cinco ejemplos reales de cómo los hospitales están utilizando soluciones de sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para mejorar sus operaciones de mantenimiento.
Los hospitales y otros tipos de centros médicos dependen del software GMAO para la atención sanitaria para mantener sus dispositivos médicos con una programación de mantenimiento preventivo (PM). Al hacer un seguimiento del estado del activo con datos en tiempo real, un GMAO puede realizar mantenimiento correctivo programando proactivamente una reparación antes de que una pieza se averíe y provoque una paralización del trabajo. El software de gestión del mantenimiento puede generar automáticamente órdenes de trabajo y enviar una notificación a los técnicos del hospital a través de una aplicación móvil.
Las herramientas GMAO habilitadas con IoT ayudan a los responsables de mantenimiento hospitalario a monitorizar aspectos cruciales del rendimiento de los activos como la vibración, la temperatura y los niveles de fluidos en el equipo médico en tiempo real, permitiendo que los enfoques de mantenimiento predictivo prosperen. Las soluciones GMAO ayudan a los hospitales y al personal hospitalario a evitar fallos inesperados en equipos, a prolongar la vida útil de equipos médicos costosos y a automatizar aspectos de las operaciones de mantenimiento hospitalario que antes debían realizarse manualmente.
Los hospitales utilizan herramientas GAMO para automatizar sistemas como HVAC, fontanería y electricidad que garantizan el funcionamiento de los equipos clínicos. Un GMAO puede centralizar las operaciones de gestión de centros sanitarios, automatizar el seguimiento de órdenes de trabajo y la gestión de inventarios, y ayudar a los responsables de los hospitales a seguir el rendimiento de los activos en tiempo real. Cuando una parte o sistema en un hospital falla, un GMAO activa automáticamente una solicitud de servicio y asigna una orden de trabajo, notificando a un técnico en una aplicación móvil.
Las organizaciones sanitarias que gestionan hospitales y otros centros médicos en varios territorios se enfrentan a rigurosos requisitos de cumplimiento de leyes como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). Esta ley representa la ley federal que protege la información confidencial de salud de pacientes (PHI) de la divulgación no autorizada en Estados Unidos. El GMAO para software sanitario puede automatizar aspectos del cumplimiento, garantizando que los centros sigan las normativas que están obligadas a cumplir y reduciendo la probabilidad de errores humanos en los informes de cumplimiento.
Los hospitales dependen de activos complejos y críticos como máquinas de rayos X, equipos de esterilización, escáneres y robótica para funcionar. Una solución de software GMAO para la atención sanitaria puede programarse para rastrear el rendimiento de dispositivos médicos con datos en tiempo real recogidos de sensores IoT y realizar análisis de datos para ayudar a los stakeholders a entender cuán rentables son estos activos. Estos conocimientos son cruciales para orientar la planificación del capital y la toma de decisiones estratégicas sobre cómo financiar las posibles inversiones en activos actuales y futuros.
A medida que el sector sanitario sigue evolucionando y adaptándose para satisfacer las demandas de un mercado en constante cambio, el software del sistema de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO) para la asistencia sanitaria seguirá desempeñando un papel crítico. Eche un vistazo a tres áreas en las que es probable que la innovación continúe en los próximos años:
Utilice procesos predictivos con IA para aumentar el rendimiento de la planta, reducir el inventario de piezas de repuesto y agilizar los servicios de gestión de activos.
Aprenda a capactiar a sus equipos de operaciones de una gestión inteligente de activos y rendimiento.
Impulsados por datos de IA e IoT, los activos conectados e inteligentes pueden optimizar el rendimiento, adaptarse a las circunstancias cambiantes y ayudar a garantizar la continuidad.
Optimice la programación, los recursos y el rendimiento de los activos con IBM Maximo Application Suite.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.