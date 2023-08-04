Las plataformas GMAO ofrecen a los equipos de operaciones sanitarias un centro centralizado para automatizar y optimizar los flujos de trabajo de mantenimiento, monitorizar el rendimiento de los activos y mejorar sus capacidades de toma de decisiones basadas en datos.

Los centros sanitarios como hospitales, clínicas y consultorios de especialistas son complejas y difíciles de mantener. El GMAO para soluciones sanitarias es una parte crítica de gestión de activos empresariales (EAM), que permite a los equipos en estos centros mantener los activos críticos a través de una combinación de software, sistemas y servicios.

Las plataformas GMAO ayudan a los equipos de operaciones de mantenimiento a optimizar el tiempo de actividad de los activos, agilizar las prácticas de mantenimiento y automatizar el cumplimiento en un sector altamente regulado. Los centros sanitarios que dependen de un GMAO para gestionar sus actividades de mantenimiento mejoran la seguridad del paciente, reducen costes y disminuyen la probabilidad de errores humanos.