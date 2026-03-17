¿Qué es la automatización de edificios?

Aunque la automatización de edificios en sí no es algo nuevo (el primer termostato programable se creó en 1906), las tecnologías digitales modernas han dado lugar a la creación de edificios inteligentes que utilizan un conjunto cohesivo de soluciones de automatización. Los sistemas tradicionales de automatización de edificios eran sistemas aislados y de bucle cerrado, específicos para cada sistema. Ahora, edificios inteligentes enteros se controlan a través de un único BAS interconectado.

Los sensores del Internet de las cosas (IoT) instalados en dispositivos cotidianos, como una bomba de agua o una puerta, pueden recopilar datos operativos para monitorizar y controlar el estado en tiempo real. Estos sensores transmiten datos a plataformas de software centralizadas donde los responsables de las instalaciones pueden monitorizar el rendimiento del edificio y el estado del sistema en múltiples subsistemas.

La conexión de los sistemas del edificio a un sistema de gestión de edificios (BMS) unificado permite que el BAS comparta datos entre múltiples funciones del edificio, mejorando la coordinación entre los sistemas y aumentando la eficiencia operativa general.