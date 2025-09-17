Cloud

Perspectivas y AWS Cloud Adoption Framework

Mujer mirando una tablet en la sala de servidores

Autores

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

¿Qué es el AWS Cloud Adoption Framework?

El AWS Cloud Adoption Framework(AWS CAF) proporciona una hoja de ruta completa y estructurada para ayudar a las organizaciones a transformarse digitalmente y acelerar la adopción de la nube. Consiste en buenas prácticas, orientación y herramientas que alinean la tecnología con las personas, los procesos y los objetivos empresariales.

AWS CAF agrupa las capacidades en seis perspectivas:

  1. Negocios
  2. Personas
  3. Gobierno
  4. Plataforma
  5. Seguridad
  6. Operaciones

Cada perspectiva incluye un conjunto de capacidades que las partes interesadas relevantes poseen o gestionan durante el proceso de transformación de la nube.

El AWS Cloud Adoption Framework se desarrolló en respuesta a la creciente demanda de transformación digital y a la necesidad de aprovechar el potencial del cloud computing. Si bien el CAF de AWS está diseñado para los viajes de migración de AWS, sus prácticas a menudo se integran con las tecnologías de los socios del sistema en la nube y se adaptan a otras plataformas en la nube.

A medida que las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para modernizar las operaciones, la migración a la nube se ha convertido en esencial para mejorar la agilidad, la escalabilidad y habilitar tecnologías punta, como la automatización de procesos, el análisis en tiempo real y la inteligencia artificial (IA).

En un estudio de 2025 de Synergy Research Group, el gasto empresarial en servicios cloud aumentó hasta los 99 000 millones de dólares en todo el mundo, un aumento de más de 20 000 millones de dólares con respecto al segundo trimestre de 2024. El estudio atribuye este crecimiento a la explosión de la IA generativa (IA gen) y a la demanda generalizada de infraestructura en la nube para soportar cargas de trabajo impulsadas por IA1.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Beneficios de AWS CAF

El CAF de Amazon Web Services (AWS) ayuda a una amplia gama de stakeholders (por ejemplo, CEO, CFO, CIO, CTO, equipos de DevOps, arquitectos de soluciones en la nube) a lograr los resultados tecnológicos y empresariales deseados. Ofrece muchos beneficios valiosos, que incluyen:

  • Reducción del riesgo empresarial: las organizaciones pueden minimizar el riesgo general a través del marco AWS CAF, mejorando así la fiabilidad, aumentando el rendimiento y mejorando la seguridad.
  • Mejora del rendimiento medioambiental, social y de gobierno (ESG): el marco ofrece conocimientos para mejorar la sostenibilidad y la transparencia corporativa, lo que puede beneficiar el rendimiento general de ESG.
  • Aumento de la eficiencia operativa: al implementar el AWS CAF, las organizaciones reducen los costes operativos, aumentan la productividad del equipo DevOps y mejoran tanto las experiencias de los empleados como las experiencias del cliente.
  • Agilidad mejorada: AWS CAF ofrece un enfoque estructural para acelerar la experimentación, la innovación y la implementación de nuevos servicios.
  • Mayor crecimiento de los ingresos: el marco ofrece oportunidades de expansión de los ingresos a través de nuevos productos y servicios, un mayor alcance del mercado y una mayor base de clientes.
AI Academy

Cómo prepararse para la IA con la nube híbrida

El plan de estudios, dirigido por los principales líderes de pensamiento de IBM, está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a adquirir los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Ir al episodio

¿Cómo funciona AWS CAF?

El CAF proporciona orientación personalizada para ayudar a las organizaciones a mover cargas de trabajo a la nube de forma segura, conforme y rentable. En lugar de adoptar un enfoque único para todos, utiliza un procedimiento estructurado que acelera la transformación basada en la nube a través de capacidades y fases estratégicas.

El marco comienza trazando 47 capacidades discretas en seis perspectivas clave. Estas capacidades representan la capacidad de una empresa para implementar recursos (por ejemplo, personas, tecnología, otros activos) a través de procesos que ofrecen resultados específicos.

A continuación, el marco identifica cuatro dominios de transformación críticos que son esenciales para ejecutar una estrategia de nube exitosa antes de guiar a las organizaciones a través de cuatro fases iterativas de transformación de la nube que se complementan entre sí.

Las seis perspectivas de AWS CAF

Las perspectivas de AWS CAF se centran en las capacidades fundacionales y proporcionan orientación prescriptiva utilizada por miles de empresas para mejorar la preparación para la nube y acelerar su transformación en la nube.

Las seis perspectivas de AWS CAF se tratan en un informe técnico independiente:

  1. Perspectiva empresarial
  2. Perspectiva de las personas
  3. Perspectiva de gobierno
  4. Perspectiva de la plataforma
  5. Perspectiva de seguridad
  6. Perspectiva de operaciones

1. Perspectiva empresarial

Las inversiones en la nube deben alinearse con la estrategia. La perspectiva empresarial se centra en garantizar que estas inversiones aceleren tanto la transformación digital como los objetivos empresariales. También se centra en la realización de valor y la optimización financiera.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Gestión de estrategias
  • Gestión de carteras
  • Gestión de la innovación
  • Gestión de productos
  • Alianzas estratégicas
  • Monetización de datos
  • Conocimientos empresariales
  • Ciencia de datos

2. Perspectiva de las personas

Los cambios tecnológicos son tan efectivos como las personas que los implementan. La perspectiva de las personas está diseñada para estimular el cambio organizativo y cerrar la brecha entre la tecnología y los objetivos empresariales. Acelera el viaje a la nube para ayudar a las organizaciones a centrarse en una cultura basada en el crecimiento y el aprendizaje continuos.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Evolución de la cultura
  • Liderazgo transformacional
  • Fluidez en la nube
  • Transformación del personal
  • Aceleración del cambio
  • Diseño de la organización
  • Alineación organizacional

3. Perspectiva de gobierno

Las iniciativas en la nube requieren una supervisión coordinada. La perspectiva de gobierno establece marcos para gestionar las operaciones en la nube al tiempo que optimiza el valor y controla los riesgos.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Gestión de programas y proyectos
  • Gestión de beneficios
  • Gestión de riesgos
  • Gestión financiera en la nube
  • Gestión de la cartera de aplicaciones
  • Gobierno de datos
  • Conservación de datos

4. Perspectiva de la plataforma

La infraestructura en la nube consta de componentes de hardware y software que se combinan para ofrecer la escalabilidad, la flexibilidad y la accesibilidad que requieren las empresas modernas. La perspectiva de la plataforma ayuda a crear una plataforma de plataforma en la nube híbrida escalable y de nivel empresarial. Se centra en modernizar las cargas de trabajo existentes e implementar nuevas soluciones nativas de la nube, como los servicios de AWS (por ejemplo, Lambda) o tecnologías de terceros.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Arquitectura de la plataforma
  • Arquitectura de datos
  • Ingeniería de plataformas
  • Ingeniería de datos
  • Aprovisionamiento y orquestación
  • Desarrollo de aplicaciones modernas
  • Canalizaciones de CI/CD

5. Perspectiva de seguridad

Garantizar que los datos estén protegidos en cada fase de una estrategia de migración a la nube es un factor crítico para una seguridad sólida. La perspectiva de seguridad se centra en lograr la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad en torno a los datos y las cargas de trabajo en la nube.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Gobierno de la seguridad
  • Garantía de seguridad
  • Administración de acceso
  • Detección de amenazas
  • Gestión de vulnerabilidades
  • Protección de la infraestructura
  • Protección de datos
  • Seguridad de aplicaciones
  • Respuesta a incidencias

6. Perspectiva de operaciones

Los entornos en la nube requieren monitorización y mantenimiento continuos para lograr un rendimiento óptimo. La perspectiva de operaciones establece procesos y prácticas para la gestión de la nube, garantizando que aporten valor de forma coherente y cumplan los requisitos empresariales.

Las capacidades fundamentales incluyen:

  • Observabilidad
  • Gestión de sucesos
  • AIOps
  • Gestión de incidentes y problemas
  • Gestión de cambios
  • Gestión de lanzamientos
  • Gestión del rendimiento y la capacidad
  • Gestión de la configuración
  • Gestión de parches
  • Gestión de disponibilidad y continuidad
  • Gestión de aplicaciones

Los cuatro dominios de transformación de AWS CAF

El marco de adopción de la nube de AWS identifica cuatro amplios dominios de transformación que deben cambiar para una transformación exitosa de la nube.

Tecnología

Las organizaciones migran y modernizan la infraestructura en las instalaciones y las plataformas de datos anteriores para utilizar las capacidades de la nube.
Proceso

Los equipos digitalizan, automatizan y optimizan las operaciones empresariales para mejorar la eficiencia y la agilidad.
Organización

Las empresas reimaginan sus modelos operativos y de negocio y reestructuran los equipos para respaldar la transformación de la nube.
Producto

Las empresas desarrollan y ponen en marcha productos y servicios innovadores habilitados por tecnologías en la nube.

Las cuatro fases de transformación en la nube de AWS CAF

Basándose en las capacidades fundacionales y los dominios de transformación, AWS CAF describe cuatro fases incrementales para la transformación de la nube:

  1. Envision
  2. Alinear
  3. Iniciar
  4. Escale

1. Visualizar

Las organizaciones identifican cómo la tecnología en la nube puede acelerar los resultados empresariales. Esta fase implica talleres facilitados que ayudan a los equipos a evaluar las oportunidades de transformación y establecer las bases para las iniciativas de transformación digital.

2. Alinear

Los equipos evalúan las capacidades organizativas existentes frente a los requisitos de transformación de la nube. A través de evaluaciones estructuradas, las organizaciones identifican las brechas de capacidad y desarrollan planes de acción para abordar las deficiencias en las capacidades.

3. Lanzar

Las organizaciones implementan iniciativas piloto en entornos de producción mientras crean soluciones que demuestran un valor empresarial medible. Esta fase se centra en la validación de las estrategias en la nube mediante implementaciones controladas en el mundo real.

4. Escalar

Las iniciativas piloto probadas se amplían hasta alcanzar el alcance previsto a medida que las organizaciones obtienen los beneficios empresariales esperados de su transformación a la nube. Esta fase marca el logro de la adopción de la nube a gran escala y la realización de los objetivos estratégicos.

¿Qué es el AWS Well-Architected Framework?

El marco de buena arquitectura de AWS proporciona a los arquitectos de la nube con buenas prácticas y orientación práctica para crear una infraestructura segura, de alto rendimiento y rentable en todas las aplicaciones y cargas de trabajo. Consiste en orientación especializada, laboratorios prácticos y la herramienta AWS Well-Architected Tool, un recurso gratuito dentro de la consola de administración de AWS que permite realizar evaluaciones de la carga de trabajo, identificar áreas de alto riesgo y realizar un seguimiento de las posibles mejoras.

El marco se centra en seis pilares fundamentales:

  1. Excelencia operativa
  2. Seguridad
  3. Fiabilidad
  4. Eficiencia del rendimiento
  5. Optimización de costes
  6. sostenibilidad

AWS CAF en la era de la IA

La aceleración de la integración de IA en toda la infraestructura empresarial sigue aumentando. Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) a 2900 ejecutivos de todo el mundo reveló que se espera que los flujos de trabajo basados en IA (muchos impulsados por IA agéntica) aumenten del 3 % en 2024 al 25 % en 2026. 

Reconocer el impacto transformador de la IA y el machine learning (ML) se extiende a las estrategias de adopción de la nube. AWS ha publicado dos guías para ayudar a las organizaciones a navegar por la transformación impulsada por la IA:

  • AWS CAF for Artificial Intelligence Machine Learning and Generative AI
  • Guía de decisiones sobre machine learning del centro de recursos para principiantes

Ambos ayudan a las organizaciones a aplicar los principios CAF a los casos de uso de la IA, garantizando que las inversiones en IA se alineen con objetivos de transformación digital más amplios y ofrezcan un valor empresarial medible.

Recursos

Comience su viaje de migración a la nube

Acceda a conocimientos esenciales sobre la migración a la nube con el último informe de IBM. Descubra los 10 datos más importantes que todo líder tecnológico debe conocer.
Qué es IaaS, PaaS y SaaS: elegir la solución de nube adecuada

Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona distintos niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Migración de aplicaciones: hacia el futuro

Descubra el proceso de migración de aplicaciones entre plataformas o entornos al tiempo que garantiza una interrupción mínima y un rendimiento optimizado. Conozca las estrategias, los casos de uso y las fases de la migración de aplicaciones heredadas y modernas.
Migración "lift and shift" a la nube sin esfuerzo

Aprenda a realizar la transición de sus aplicaciones a la nube con rapidez al emplear una estrategia &quot;lift and shift&quot;, conservando la infraestructura existente y obteniendo al mismo tiempo los beneficios de la nube. Explore las ventajas, las cargas de trabajo de VMware y los casos de uso que hacen de este enfoque la opción preferida para muchas empresas.
Migre VMware vSphere a IBM Cloud con facilidad

Migre las cargas de trabajo de VMware vSphere a IBM Cloud con RackWare Management Module (RMM), una herramienta de migración de autoservicio que ofrece migración automatizada.
Optimice su migración a la nube con IBM Turbonomic

Planifique y acelere de manera eficiente sus proyectos de migración a la nube con IBM Turbonomic. Obtenga conocimientos que se pueden ejecutar sobre las cargas de trabajo de las aplicaciones, optimice el rendimiento y ahorre costes a la vez que garantiza transiciones a la nube de manera fluida.

Soluciones relacionadas
Migración a la nube - IBM Instana Observability 

Instana simplifica su proceso de migración a la nube al ofrecerle una monitorización exhaustiva y conocimientos que se pueden ejecutar.

 Explore Instana
Migre a IBM Cloud 

Migre a IBM Cloud con soluciones y herramientas personalizables para acelerar su viaje.

 Explore la migración a la nube
Consultoría de migración a la nube  

IBM Cloud Migration Services ayuda a gestionar la migración a la nube para su empresa, lo que permite la transformación digital.

 Servicios de migración a la nube
Dé el siguiente paso

Acelere su viaje de migración a la nube con los servicios de consultoría de expertos de IBM. Descubra cómo nuestras soluciones pueden ayudarle a realizar la transición a la nube de manera eficiente, o solicite una demo para ver los beneficios de IBM Turbonomic en acción.

 Explore IBM Cloud Migration Services Solicite una demostración en directo
Notas a pie de página

1. Q2 Cloud Market Nears USD 100 Billion Milestone - and it’s Still Growing by 25% Year over Year. Synergy Research. 31 de julio de 2025.