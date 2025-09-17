Perspectivas y AWS Cloud Adoption Framework

El AWS Cloud Adoption Framework(AWS CAF) proporciona una hoja de ruta completa y estructurada para ayudar a las organizaciones a transformarse digitalmente y acelerar la adopción de la nube. Consiste en buenas prácticas, orientación y herramientas que alinean la tecnología con las personas, los procesos y los objetivos empresariales.
AWS CAF agrupa las capacidades en seis perspectivas:
Cada perspectiva incluye un conjunto de capacidades que las partes interesadas relevantes poseen o gestionan durante el proceso de transformación de la nube.
El AWS Cloud Adoption Framework se desarrolló en respuesta a la creciente demanda de transformación digital y a la necesidad de aprovechar el potencial del cloud computing. Si bien el CAF de AWS está diseñado para los viajes de migración de AWS, sus prácticas a menudo se integran con las tecnologías de los socios del sistema en la nube y se adaptan a otras plataformas en la nube.
A medida que las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para modernizar las operaciones, la migración a la nube se ha convertido en esencial para mejorar la agilidad, la escalabilidad y habilitar tecnologías punta, como la automatización de procesos, el análisis en tiempo real y la inteligencia artificial (IA).
En un estudio de 2025 de Synergy Research Group, el gasto empresarial en servicios cloud aumentó hasta los 99 000 millones de dólares en todo el mundo, un aumento de más de 20 000 millones de dólares con respecto al segundo trimestre de 2024. El estudio atribuye este crecimiento a la explosión de la IA generativa (IA gen) y a la demanda generalizada de infraestructura en la nube para soportar cargas de trabajo impulsadas por IA1.
El CAF de Amazon Web Services (AWS) ayuda a una amplia gama de stakeholders (por ejemplo, CEO, CFO, CIO, CTO, equipos de DevOps, arquitectos de soluciones en la nube) a lograr los resultados tecnológicos y empresariales deseados. Ofrece muchos beneficios valiosos, que incluyen:
El CAF proporciona orientación personalizada para ayudar a las organizaciones a mover cargas de trabajo a la nube de forma segura, conforme y rentable. En lugar de adoptar un enfoque único para todos, utiliza un procedimiento estructurado que acelera la transformación basada en la nube a través de capacidades y fases estratégicas.
El marco comienza trazando 47 capacidades discretas en seis perspectivas clave. Estas capacidades representan la capacidad de una empresa para implementar recursos (por ejemplo, personas, tecnología, otros activos) a través de procesos que ofrecen resultados específicos.
A continuación, el marco identifica cuatro dominios de transformación críticos que son esenciales para ejecutar una estrategia de nube exitosa antes de guiar a las organizaciones a través de cuatro fases iterativas de transformación de la nube que se complementan entre sí.
Las perspectivas de AWS CAF se centran en las capacidades fundacionales y proporcionan orientación prescriptiva utilizada por miles de empresas para mejorar la preparación para la nube y acelerar su transformación en la nube.
Las seis perspectivas de AWS CAF se tratan en un informe técnico independiente:
Las inversiones en la nube deben alinearse con la estrategia. La perspectiva empresarial se centra en garantizar que estas inversiones aceleren tanto la transformación digital como los objetivos empresariales. También se centra en la realización de valor y la optimización financiera.
Las capacidades fundamentales incluyen:
Los cambios tecnológicos son tan efectivos como las personas que los implementan. La perspectiva de las personas está diseñada para estimular el cambio organizativo y cerrar la brecha entre la tecnología y los objetivos empresariales. Acelera el viaje a la nube para ayudar a las organizaciones a centrarse en una cultura basada en el crecimiento y el aprendizaje continuos.
Las capacidades fundamentales incluyen:
Las iniciativas en la nube requieren una supervisión coordinada. La perspectiva de gobierno establece marcos para gestionar las operaciones en la nube al tiempo que optimiza el valor y controla los riesgos.
Las capacidades fundamentales incluyen:
La infraestructura en la nube consta de componentes de hardware y software que se combinan para ofrecer la escalabilidad, la flexibilidad y la accesibilidad que requieren las empresas modernas. La perspectiva de la plataforma ayuda a crear una plataforma de plataforma en la nube híbrida escalable y de nivel empresarial. Se centra en modernizar las cargas de trabajo existentes e implementar nuevas soluciones nativas de la nube, como los servicios de AWS (por ejemplo, Lambda) o tecnologías de terceros.
Las capacidades fundamentales incluyen:
Garantizar que los datos estén protegidos en cada fase de una estrategia de migración a la nube es un factor crítico para una seguridad sólida. La perspectiva de seguridad se centra en lograr la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad en torno a los datos y las cargas de trabajo en la nube.
Las capacidades fundamentales incluyen:
Los entornos en la nube requieren monitorización y mantenimiento continuos para lograr un rendimiento óptimo. La perspectiva de operaciones establece procesos y prácticas para la gestión de la nube, garantizando que aporten valor de forma coherente y cumplan los requisitos empresariales.
Las capacidades fundamentales incluyen:
El marco de adopción de la nube de AWS identifica cuatro amplios dominios de transformación que deben cambiar para una transformación exitosa de la nube.
Las organizaciones migran y modernizan la infraestructura en las instalaciones y las plataformas de datos anteriores para utilizar las capacidades de la nube.
Los equipos digitalizan, automatizan y optimizan las operaciones empresariales para mejorar la eficiencia y la agilidad.
Las empresas reimaginan sus modelos operativos y de negocio y reestructuran los equipos para respaldar la transformación de la nube.
Las empresas desarrollan y ponen en marcha productos y servicios innovadores habilitados por tecnologías en la nube.
Basándose en las capacidades fundacionales y los dominios de transformación, AWS CAF describe cuatro fases incrementales para la transformación de la nube:
Las organizaciones identifican cómo la tecnología en la nube puede acelerar los resultados empresariales. Esta fase implica talleres facilitados que ayudan a los equipos a evaluar las oportunidades de transformación y establecer las bases para las iniciativas de transformación digital.
Los equipos evalúan las capacidades organizativas existentes frente a los requisitos de transformación de la nube. A través de evaluaciones estructuradas, las organizaciones identifican las brechas de capacidad y desarrollan planes de acción para abordar las deficiencias en las capacidades.
Las organizaciones implementan iniciativas piloto en entornos de producción mientras crean soluciones que demuestran un valor empresarial medible. Esta fase se centra en la validación de las estrategias en la nube mediante implementaciones controladas en el mundo real.
Las iniciativas piloto probadas se amplían hasta alcanzar el alcance previsto a medida que las organizaciones obtienen los beneficios empresariales esperados de su transformación a la nube. Esta fase marca el logro de la adopción de la nube a gran escala y la realización de los objetivos estratégicos.
El marco de buena arquitectura de AWS proporciona a los arquitectos de la nube con buenas prácticas y orientación práctica para crear una infraestructura segura, de alto rendimiento y rentable en todas las aplicaciones y cargas de trabajo. Consiste en orientación especializada, laboratorios prácticos y la herramienta AWS Well-Architected Tool, un recurso gratuito dentro de la consola de administración de AWS que permite realizar evaluaciones de la carga de trabajo, identificar áreas de alto riesgo y realizar un seguimiento de las posibles mejoras.
El marco se centra en seis pilares fundamentales:
La aceleración de la integración de IA en toda la infraestructura empresarial sigue aumentando. Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) a 2900 ejecutivos de todo el mundo reveló que se espera que los flujos de trabajo basados en IA (muchos impulsados por IA agéntica) aumenten del 3 % en 2024 al 25 % en 2026.
Reconocer el impacto transformador de la IA y el machine learning (ML) se extiende a las estrategias de adopción de la nube. AWS ha publicado dos guías para ayudar a las organizaciones a navegar por la transformación impulsada por la IA:
Ambos ayudan a las organizaciones a aplicar los principios CAF a los casos de uso de la IA, garantizando que las inversiones en IA se alineen con objetivos de transformación digital más amplios y ofrezcan un valor empresarial medible.
