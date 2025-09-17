Perspectivas y AWS Cloud Adoption Framework

AWS CAF agrupa las capacidades en seis perspectivas:

Negocios Personas Gobierno Plataforma Seguridad Operaciones

Cada perspectiva incluye un conjunto de capacidades que las partes interesadas relevantes poseen o gestionan durante el proceso de transformación de la nube.

El AWS Cloud Adoption Framework se desarrolló en respuesta a la creciente demanda de transformación digital y a la necesidad de aprovechar el potencial del cloud computing. Si bien el CAF de AWS está diseñado para los viajes de migración de AWS, sus prácticas a menudo se integran con las tecnologías de los socios del sistema en la nube y se adaptan a otras plataformas en la nube.

A medida que las empresas se enfrentan a una presión cada vez mayor para modernizar las operaciones, la migración a la nube se ha convertido en esencial para mejorar la agilidad, la escalabilidad y habilitar tecnologías punta, como la automatización de procesos, el análisis en tiempo real y la inteligencia artificial (IA).

En un estudio de 2025 de Synergy Research Group, el gasto empresarial en servicios cloud aumentó hasta los 99 000 millones de dólares en todo el mundo, un aumento de más de 20 000 millones de dólares con respecto al segundo trimestre de 2024. El estudio atribuye este crecimiento a la explosión de la IA generativa (IA gen) y a la demanda generalizada de infraestructura en la nube para soportar cargas de trabajo impulsadas por IA1.