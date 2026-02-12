¿Qué es la autenticación de API?

La autenticación ayuda a garantizar que los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos que necesitan, protegiendo los datos sensibles y manteniendo la seguridad de la API.
Las interfaces de programación de aplicaciones (API) son pilares clave de los ecosistemas de TI modernos, ya que permiten que las aplicaciones, las bases de datos, los dispositivos y otros componentes de TI intercambien datos entre arquitecturas, entornos y protocolos. Las API son ahora la principal forma en que las organizaciones integran servicios y automatizan flujos de trabajo, y el 82 % de las empresas adoptan al menos algún grado de estrategia API-first, según Postman. Pero las organizaciones a menudo tienen dificultades para mantener la seguridad y la visibilidad sobre estas conexiones complejas.
Aunque los ecosistemas de TI basados en API ayudan a las empresas a mejorar la agilidad, la escalabilidad y la eficiencia, también pueden exponer a las organizaciones a ciberataques, vulneraciones de datos y otras vulnerabilidades de seguridad. La autenticación robusta de API, junto con otras Gestión de identidades y accesos (IAM), puede ayudar a las Organizaciones a beneficio de la Integración al tiempo que protegen contra las amenazas de seguridad.
La autenticación de API es especialmente importante para las grandes empresas, cuyas plataformas de integración de aplicaciones empresariales (EAI), que permiten la gestión de la relación con el cliente (CRM), laplanificación de recursos empresariales (ERP) y otros sistemas empresariales críticos para comunicarse a pesar de las diferencias arquitectónicas y de datos, pueden incluir cientos o miles de componentes y servicios de integración. Las empresas con al menos 10.000 empleados utilizan ahora de media 660 aplicaciones SaaS, según un estudio de Zylo de 2025.
Con los servicios repartidos en las instalaciones, híbridos y multinube, muchas empresas están recurriendo a métodos de autenticación avanzados, como los tokens, las claves de acceso, la autenticación multifactor (MFA) adaptativa y otras técnicas basadas en el cifrado. Estos enfoques pueden ofrecer múltiples capas de protección y un nivel de control más profundo en comparación con las técnicas tradicionales.
La autenticación puede utilizarse para ayudar a proteger muchos tipos de interacciones basadas en API, incluidas las comunicaciones entre microservicios, los intercambios de datos a través de una API Gateway y inicio de sesión único (SSO) y la autenticación multifactor MFA para aplicaciones.
Aproximadamente el 99% de las organizaciones afirman tener problemas de seguridad en las API, y los problemas de autenticación representan el 29% de los incidentes, según el informe sobre el estado de la seguridad de las API de 2025 de Salt Lab. Pueden surgir problemas de seguridad debido a prácticas deficientes de privilegios mínimos, almacenamiento de secretos no seguro y gestión desigual de las sesiones (cuando las revocaciones, caducidades y actualizaciones de sesiones se distribuyen de forma inconsistente en una organización), entre otros problemas.
Las organizaciones pueden reforzar sus sistemas de autenticación de API implementando token y accesos privilegiados, manteniendo una supervisión centralizada y utilizando solo bibliotecas de software de confianza y bien mantenidas, junto con otras buenas prácticas.
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Tanto la autenticación como la autorización son partes clave de la estrategia de IAM de una organización, pero cumplen funciones distintas. La autenticación de API verifica la identidad de un usuario mediante credenciales de usuario, tokens de acceso y otras técnicas criptográficas.
Mientras tanto, la autorización de API determina si un usuario o servicio tiene permiso para realizar una solicitud de API en particular. Por ejemplo, un jefe de equipo de TI interno podría tener acceso a una gama más amplia de servicios en comparación con un contratista externo o un agente con IA asignado a una tarea específica.
Una forma de pensar en la diferencia entre autenticación y autorización: cuando un usuario introduce una contraseña en una página de inicio de sesión, este proceso es una forma simple de autenticación. La autorización es lo que determina a qué servicios tiene acceso el usuario después de haber iniciado sesión. En muchas configuraciones, la autenticación se produce primero, y los servidores de autorización devuelven un token de acceso solo después de verificar la identidad del cliente o usuario.
La autenticación de API funciona de forma diferente según el marco que utilice una organización. Algunos enfoques son ideales para gestionar el acceso interno a las API, como en las configuraciones de malla de servicios, mientras que otros son más adecuados para los sistemas de API orientados al exterior.
Las organizaciones podrían tener en cuenta su infraestructura actual, los requisitos de conformidad y las necesidades de los desarrolladores, entre otros factores como las configuraciones futuras, a la hora de determinar qué marco de autenticación adoptar. Muchas empresas utilizan una combinación de técnicas de autenticación para adaptarse a diferentes casos de uso. Los mecanismos de autenticación comunes incluyen:
Introducida y formalizada en la década de 1990, la autenticación básica es un enfoque de autenticación relativamente sencillo que verifica la identidad del usuario utilizando HTTP como mecanismo de transporte.
Funciona así: primero, el cliente proporciona un nombre de usuario y una contraseña en el encabezado de autorización de una solicitud HTTP. Estas credenciales están codificadas con el esquema Base64 para que puedan transportarse correctamente (las herramientas de línea de comandos, como cURL, HTTPie o Aria2, se utilizan a menudo para automatizar este proceso).
A continuación, el servidor API decodifica el encabezado HTTP y lo compara con una lista de credenciales aprobadas, que normalmente se almacenan como valores hash. Si hay una coincidencia, el servidor concede acceso al endpoint protegido o cumple la solicitud de la API.
Dado que Base64 no ofrece seguridad, la autenticación básica se basa en la seguridad de la capa de transporte (TLS), concretamente en el protocolo HTTPS, para cifrar las llamadas a la API. Una variante más avanzada denominada TLS mutuo (mTLS) requiere que tanto el cliente como el servidor intercambien credenciales.
Aun así, en la autenticación básica, la seguridad de la API es limitada porque las contraseñas no caducan ni se actualizan automáticamente, y las credenciales deben reenviarse para cada solicitud de la API, lo que aumenta los riesgos de exposición. Si una contraseña se ve comprometida, los desarrolladores deben revocarla manualmente. Por último, las características de autenticación básicas limitan los controles de acceso y supervisión integrados.
A pesar de sus limitaciones, la autenticación básica se utiliza a menudo en entornos de prueba y desarrollo y puede ser suficiente para implementaciones internas poco sensibles cuando se utiliza sobre HTTPS. La autenticación básica es ampliamente compatible, fácil de configurar y totalmente sin estado, lo que significa que los equipos de TI no tienen que gestionar el almacenamiento de token ni las sesiones del lado del servidor.
Los marcos de claves de API utilizan claves de API(cadenas de caracteres generadas de forma aleatoria asignadas por el proveedor de API) en lugar de basarse en nombres de usuario y contraseñas gestionados por los usuarios. Estos identificadores únicos suelen corresponder a una aplicación o proyecto en particular, lo que brinda a las organizaciones un control de acceso detallado sobre servicios individuales. Por ejemplo, un equipo puede aplicar límites de velocidad a una aplicación de cliente concreta o limitar el acceso del cliente a determinados endpoints o entornos de producción.
Al igual que la autenticación básica, las claves API suelen incluirse en el encabezado de solicitud de una llamada API, aunque también pueden incrustarse en cadenas de consulta o cookies. La autenticación de clave API también es sin estado; se debe añadir una clave API a cada solicitud de API porque el servidor no almacena el estado de la sesión por solicitud.
En los sistemas más grandes, la gestión de claves API puede llegar a ser difícil, con los equipos de TI luchando para mantenerse al día con las asignaciones de claves. Por ejemplo, si una clave se ve comprometida, el proveedor de la API sólo puede identificar la clave problemática (que podría estar compartida entre varios usuarios), lo que dificulta aislar el origen de la brecha. La solución de problemas también puede resultar difícil en los proyectos compartidos, ya que la revocación de una clave de API afecta a todos los que la utilizan.
Dado que el proveedor de API gestiona cada clave de API, puede rastrear fácilmente el uso y descartar claves para revocar el acceso si detecta una amenaza de ciberseguridad o una infracción de las directrices de la API. El proveedor también puede aplicar permisos de grano fino para controlar con precisión el alcance de cada clave. Mientras tanto, en los marcos de autenticación básicos, los usuarios crean sus propias contraseñas y los proveedores de API tienen una capacidad limitada para monitorizarlas y gestionarlas. Por último, las organizaciones pueden aplicar límites de tarifas a proyectos concretos, lo que mejora el rendimiento en todos los servicios.
La autenticación de claves API suele ser mejor para entornos de API públicas porque permite a los proveedores de servicios monitorizar a los desarrolladores que utilizan sus API. Por ejemplo, para que un restaurante pueda añadir una integración con Google Maps a su página web, necesita una clave API.
Este acuerdo permite a Google realizar un seguimiento del uso del restaurante y cobrarle por el acceso a los servicios premium. Google Maps no está especialmente preocupado por ocultar sus datos de propiedad (los datos ya están disponibles públicamente), solo quiere una forma de rastrear quién los está utilizando para poder medirlos adecuadamente, una tarea que la autenticación de clave API puede ayudar a lograr.
Surgido a principios de la década de 2000, el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) es un marco de autenticación abierto basado en XML que permite el inicio de sesión único (SSO) o la capacidad de utilizar un conjunto de credenciales de inicio de sesión en varias aplicaciones. Una organización podría implementar SSO para que los empleados puedan acceder a RR. HH., nóminas y correo electrónico con un solo inicio de sesión.
En autenticación básica y clave de API, el cliente envía las credenciales directamente a la API. SAML introduce un paso adicional; utiliza un intermediario externo llamado proveedor de identidad (IdP) para autenticar a los usuarios.
En los marcos SAML, un usuario que desea acceder a un servicio en particular se enruta a un IdP de confianza, como Google, Auth0 o OneLogin, que administra las autenticaciones en nombre del proveedor de servicios (el propietario del servicio al que desea acceder el cliente). Tanto el proveedor de servicios como el IdP pueden intercambiar un documento de metadatos que contenga identificadores de entidad (URI únicos) para distinguirse de otros servidores de la red y establecer la confianza.
El cliente envía credenciales, que el IdP utiliza a continuación para verificar la identidad del usuario final. A continuación, el IdP emite un token de seguridad llamado aserción SAML (un documento XML firmado que puede incluir la hora de inicio de sesión, el cargo, el ID del empleado y otros datos relevantes del usuario) para demostrar que el usuario ha sido autenticado y proporcionar contexto en torno a la solicitud del usuario. El proveedor de servicios recibe la afirmación y la utiliza para determinar qué nivel de acceso debe conceder al usuario.
El proceso se puede repetir en varios servicios; si el IdP mantiene su sesión con el usuario, puede responder a un segundo o tercer servicio con la misma aserción SAML, garantizando que el usuario ya ha sido autenticado. Este paso permite al usuario acceder a los servicios conectados sin tener que volver a iniciar sesión.
Los flujos de redireccionamiento basados en navegador de SAML funcionan bien para aplicaciones web, pero a menudo conducen a una mala experiencia de usuario en aplicaciones móviles (suele preferirse OAuth 2.0 con OIDC para aplicaciones móviles). El lenguaje de marcado XML también es más detallado que JSON y otras contrapartes. Sin embargo, el impacto en el rendimiento suele ser insignificante en los escenarios de autenticación. Por último, los atributos de usuario integrados en las aserciones SAML no están estandarizados y requieren asignaciones personalizadas en todos los sistemas.
Sin embargo, SAML proporciona beneficios de seguridad, como registros y auditorías coherentes, a través de la gestión de autenticación centralizada (a través del IdP). También reduce la carga de los servidores API, puesto que ya no tienen que soportar la gestión de la autenticación. Por último, SAML tiene un amplio soporte, es muy fiable y es adecuado para los casos de uso B2B.
OpenID Connect (OIDC) es un protocolo de autenticación moderno que, al igual que SAML, logra la autenticación federada a través de SSO. Sin embargo, OIDC está optimizado para aplicaciones móviles, basadas en API y nativas de la nube, y se diferencia de SAML en varios aspectos.
Los pasos iniciales son similares: un usuario intenta acceder a un servicio, se le redirige desde la aplicación a un proveedor de identidad (IdP) para autenticarse y luego vuelve a la aplicación con un token que demuestra su identidad.
Sin embargo, en lugar de aserciones basadas en XML, OIDC utiliza JSON Web Tokens (JWT) para tokens de ID, formateados como "header.payload.signature" para representar la información de autenticación. Al igual que las afirmaciones, estos mensajes confirman al proveedor de servicios que el cliente está autenticado. Dado que los JWT utilizan JSON y son más compactos que las aserciones basadas en XML, generalmente se adaptan mejor a las aplicaciones móviles modernas, las API RESTful y las aplicaciones web nativas de la nube.
Por lo tanto, SAML y OIDC utilizan identificadores y conceptos diferentes para lograr el mismo resultado: donde SAML utiliza ID de entidad y aserciones basadas en XML, OIDC utiliza URL de emisor basadas en JSON/HTTP, cadenas de ID de cliente y JWT, lo que hace que OIDC se adapte mejor a API RESTful y arquitecturas de microservicio.
OIDC es una capa de identidad que se asienta sobre un marco de autorización llamado OAuth 2.0 (a veces denominado OAuth2). OAuth 2.0 permite a una aplicación cliente obtener tokens de acceso limitados en el tiempo para llamar a API protegidas y recursos de acceso restringido en nombre de un usuario (ya sea humano o agente). OIDC añade la verificación de identidad a las funciones de autorización de OAuth definiendo un token de ID y endpoints relacionados que verifican quién intenta acceder a los recursos.
Por ejemplo, un equipo de desarrollo podría utilizar una plataforma de integración continua y entrega continua (CI/CD) para automatizar sus implementaciones en GitHub. Con OAuth 2.0, el equipo de desarrollo puede dar permiso al servicio CI/CD para acceder a proyectos relevantes de GitHub en su nombre. El equipo también puede especificar qué repositorios de GitHub quiere compartir y cuáles quiere mantener en privado.
Existen escenarios en los que un cliente puede solicitar autorización sin realizar primero la autenticación del usuario, como ocurre con muchos intercambios de datos entre máquinas. Por ejemplo, un agente que envía registros diarios a una plataforma de monitorización centralizada puede realizar esta tarea con seguridad sin saber qué usuario inició esta automatización.
Pero en los casos en los que el cliente necesita no solo acceder a un servidor de terceros, sino también Verify la identidad de un usuario, por ejemplo, si el cliente necesita presentar información segura al usuario, OAuth 2.0 por sí solo es insuficiente. OAuth 2.0 define únicamente estándares y roles de autorización y no puede proporcionar autenticación. Para llenar este vacío, OIDC actúa como una extensión opcional de OAuth 2.0, definiendo tokens de ID y endpoints de información de usuario estandarizados, para que los clientes puedan verificar de forma segura la identidad del usuario durante las operaciones sensibles a los datos.
Juntos, OAuth 2.0 y OIDC pueden mejorar la experiencia del usuario al tiempo que ayudan a mantener seguros los sistemas de API. Cuando un empleado inicia sesión en una plataforma de RR. HH., por ejemplo, puede ser redirigido a un portal de inicio de sesión centralizado y habilitado para OIDC, que actúa como capa de autenticación, Verify ante la plataforma de RR. HH. que el empleado es quien dice ser.
Una vez que el usuario inicia sesión, OAuth 2.0 permite a la plataforma de RR. HH. recibir tokens de acceso que le autorizan a llamar a API seguras en nombre del usuario. Estas API pueden recopilar los registros relevantes del empleado (como el ID, el título y la fecha de inicio del empleado) para que el empleado no tenga que introducir estos datos manualmente repetidamente.
El OIDC puede ser excesivamente complejo para implementaciones internas, requiriendo experiencia en desarrollo y mantenimiento extenso, especialmente en sectores altamente regulados, donde los estándares complejos de cumplimiento y gobernanza complican las implementaciones.
Sin embargo, para muchas organizaciones, OAuth 2.0 y OIDC ofrecen un equilibrio deseable entre una seguridad sólida y una experiencia de usuario optimizada. Los tokens de acceso suelen ser válidos solo durante unos minutos, reduciendo los riesgos de seguridad. Al mismo tiempo, los tokens de refresco almacenados de forma segura permiten a los usuarios permanecer conectados durante semanas o meses sin interrupciones.
Además, los tokens OIDC son autónomos y ligeros, lo que los hace muy adecuados para autenticar interacciones máquina a máquina, así como implementaciones en la nube y móviles.
Ya hemos hablado de JWT en el contexto de OIDC, pero el estándar abierto también tiene un uso más amplio fuera de las implementaciones de SSO. Aunque no es un marco de autenticación por sí solo, JWT puede aplicarse a enfoques de autenticación personalizados, como la autenticación de microservicios, Internet de las Cosas (IoT) y autenticación de pasarelas API.
Las transmisiones JWT suelen contener tres elementos:
Aunque el proceso de intercambio de tokens funciona de manera similar en todos los casos de uso, la parte emisora puede cambiar en función de la arquitectura de API de la organización. Las organizaciones pueden utilizar un IdP, un servidor de autorización, servicios en la nube o servicios backend personalizados para la autenticación.
Por ejemplo, en la autorización de API Gateway, un servidor de autorización podría verificar la identidad de un cliente en sentido ascendente y, a continuación, entregar un JWT firmado al cliente. Cuando el cliente envía una solicitud de API a la API Gateway, el cliente agrupará su token junto con la solicitud.
Debido a que la pasarela API confía en la autoridad emisora (en este caso, el servidor de autorización), puede leer el token y reenviar la solicitud a los servicios backend correspondientes. El token contiene pruebas de que un cliente concreto ha sido autenticado, por lo que puede preservarse en el lado del cliente y reutilizarse en diferentes microservicios, aplicaciones y capas arquitectónicas dentro de una vida útil predefinida.
Los JWT son muy compactos, autónomos e interoperables, lo que los convierte en una opción natural para los sistemas distribuidos modernos. Sin embargo, el uso de JWT puede tener algunas desventajas notables. Primero, revocar tokens antes de su vencimiento es difícil sin sacrificar su naturaleza sin estado, lo que requiere sesiones relativamente breves para limitar vulnerabilidades de seguridad. Además, los equipos podrían sobrecargar las cargas útiles con demasiada información, lo que ralentizaría los procesos de autenticación. Por último, los procesos personalizados de autenticación JWT no se benefician de la estandarización e interoperabilidad inherentes a OIDC y otras alternativas.
|Autenticación básica
|Clave API
|SAML
|OIDC
|JWT personalizado
|Formato de credenciales
|Nombre de usuario y contraseña
|Cadena alfanumérica secreta
|Aserción SAML basada en XML
|Token de identificación con formato JWT
|Token de identificación con formato JWT
|Autenticador
|Servidor de recursos
|Proveedor de API
|IdP
|IdP
|IdP, servidor de autenticación o servicio en la nube interna
|Casos de uso clave
|Herramientas internas, entornos de prueba, sistemas heredados
|API públicas, integraciones de terceros
|SSO y federación B2B, SSO basado en navegador
|SSO moderno, inicios de sesión SaaS de empleados, máquina a máquina
|API Gateway, dispositivos IoT, microservicio a microservicio
|Limitaciones
|Seguridad débil; experiencia de usuario inflexible; sin monitorización integrada
|Mecanismos de identificación de usuario limitados; requisitos de seguridad adicionales
|XML es voluminoso; no optimizado para dispositivos móviles o en la nube
|Puede ser demasiado complejo para implementaciones internas
|Control limitado de tokens; carece de definiciones estandarizadas
|Beneficios
|Fácil de configurar; altamente interoperable; rentable
|Control y monitorización de acceso robustos; ideal para la monetización
|Gestión centralizada; superficie de ataque reducida
|Seguridad sólida y centralizada; adecuada para casos de uso modernos
|Altamente escalable; seguridad sólida; rendimiento mejorado
Independientemente de los enfoques específicos que utilice una organización, existen algunas buenas prácticas compartidas que pueden ayudar a mitigar los desafíos comunes de autenticación. Las estrategias más comunes incluyen:
Dar demasiado acceso a demasiados usuarios puede exponer a las organizaciones a riesgos innecesarios. Sin una distribución estricta de las responsabilidades y una supervisión adecuada, un usuario podría introducir involuntariamente desajustes en la cadena de autenticación.
El principio de privilegio mínimo puede ayudar a abordar este problema. El concepto afirma que los usuarios deben estar autorizados a utilizar solo los servicios necesarios para su trabajo, en función de su función, ubicación, hora de acceso y otros factores.
Los sistemas de autenticación pueden implementar el aprovisionamiento justo a tiempo para que el acceso a un servicio se revoque inmediatamente después de que un usuario complete su tarea. Los equipos también pueden crear cuentas de administrador independientes y utilizarlas exclusivamente para realizar cambios de alto nivel en las políticas de autenticación y en la infraestructura. Las auditorías y la supervisión frecuentes también pueden ayudar a limitar las vulnerabilidades de seguridad.
Sin cifrado, es más fácil para los atacantes robar credenciales de usuario o tokens para acceder a materiales sensibles. Las organizaciones pueden utilizar protocolos criptográficos como TLS (la mayoría de las veces a través de HTTPS) para proteger las transacciones basadas en autenticación. TLS puede complementarse con otras medidas de cifrado, como mTLS, que requiere que tanto el cliente como el servidor estén autenticados (también denominada autenticación bidireccional).
En los marcos OIDC, el cifrado web JSON (JWE) puede proporcionar una capa adicional de seguridad durante las transacciones de token de acceso. Por último, los algoritmos de hash (una práctica de seguridad fundamental) pueden ocultar credenciales para mantener un almacenamiento seguro.
Los tokens de corta duración, que rotan poco después de su emisión (normalmente en cuestión de minutos u horas), pueden limitar la capacidad de los atacantes para interceptarlos. Este proceso suele automatizarse para que los equipos de TI no tengan que rastrear ni revocar manualmente los tokens.
Se puede aplicar un enfoque similar a las credenciales tradicionalmente duraderas, como las contraseñas y las claves de API. Por ejemplo, las organizaciones podrían implementar una contraseña de un solo uso y única para complementar el inicio de sesión de un empleado. Con esta estrategia, se impide que los atacantes accedan a materiales sensibles, incluso si obtienen el nombre de usuario y la contraseña de un empleado a largo plazo. Mientras tanto, las organizaciones pueden asignar claves API a direcciones IP o redes específicas (como una VPN gestionada por la empresa), lo que limita aún más el acceso a clientes de confianza.
Aunque los flujos de trabajo de autenticación pueden distribuirse por toda la Organización, los equipos de seguridad informática pueden estandarizar y mantener el almacenamiento de claves API y token, gobernanza y supervisión mediante una plataforma centralizada de gestión de secretos. Un plano de control centralizado ayuda a garantizar la aplicación coherente de los protocolos de autenticación en todos los equipos, departamentos y ciclos de vida de las credenciales.
Muchos métodos de autenticación, incluidos los JWT, las claves API y la autenticación básica, son nativamente apátridas (el cliente envía tokens de autorización o credenciales con cada solicitud API), lo que permite a las API satisfacer las solicitudes sin tener que hacer referencia a una sesión externa.
Dado que la llamada a la API es autónoma, pueden añadirse nuevos servicios sin interrumpir los flujos de trabajo de autenticación, lo que mejora la escalabilidad. Mientras tanto, la autenticación se puede llevar a cabo una sola vez, con credenciales o tokens aplicados a múltiples llamadas a la API, lo que beneficio la eficiencia y el rendimiento del sistema.
Tradicionalmente, las API facilitaban interacciones iniciadas por humanos con servicios y aplicaciones. Pero a medida que la automatización y las capacidades agénticas se convierten en una parte cada vez más crítica de los flujos de trabajo modernos, las organizaciones se están replanteando sus mecanismos de autenticación para adaptarse mejor a los usuarios no humanos.
Las identidades no humanas (NHI) pueden incluir contenedores, dispositivos IoT, servidores, aplicaciones y agentes de IA. Las plataformas de autenticación modernas suelen asignar certificados digitales únicos a cada NHI para que puedan supervisarse y protegerse. Esta medida de seguridad es importante, teniendo en cuenta que hay una media de 92 NHI por cada ser humano en la empresa moderna, según un estudio de Entro Labs de 2025.
La autenticación NHI presenta distintos desafíos, especialmente porque los bots no pueden realizar MFA ni ingresar contraseñas. En los marcos OAuth 2.0, los NHI reciben tokens de acceso, que luego pueden usar para llamar a las API relevantes de forma autónoma.
Las plataformas en la nube, por su parte, suelen hacer referencia a sus propios servicios de identidad integrados para autenticar las cargas de trabajo NHI de forma dinámica, en lugar de remitirse a un IdP de terceros. Los agentes de IA complican aún más la autenticación porque pueden llevar a cabo tareas complejas de varios pasos en distintos entornos. Dado que estos agentes pueden operar sin intervención humana, la autenticación ayuda a evitar que filtren involuntariamente información sensible o creen desajustes.
Los diferentes métodos de autenticación funcionan mejor con diferentes tipos de sistemas agénticos. Por ejemplo, los servidoresde protocolo de contexto de modelo (MCP), que ayudan a los LLM a comunicarse con servicios externos, pueden utilizar varios métodos de autenticación, incluidos OAuth 2.0 y claves API, según lo que requiera el servicio externo. mTLS, por su parte, podría ser más adecuado para entornos de zero trust. Por ejemplo, los equipos pueden utilizar la autenticación basada en mTLS para restringir a un agente de las implementaciones en vivo, al tiempo que le dan acceso a entornos de prueba seguros.
Los diferentes métodos son ideales para diferentes casos de uso. Pero mTLS se cita a menudo como uno de los enfoques más seguros porque requiere que tanto el cliente como el servidor se presenten certificados digitales entre sí, lo que dificulta los ataques de intermediario (man-in-the-middle), en los que los atacantes se incrustan en secreto entre dos servicios que se comunican.
Mientras tanto, OAuth 2.0 con OIDC suele ser una buena opción para los sistemas de autenticación centrados en el usuario porque incorpora controles de acceso granulares, limita las ventanas de ataque con tokens de corta duración y funciona bien con sistemas modernos, como microservicios y aplicaciones en la nube.
Las aplicaciones utilizan "401 no autorizado" y "403 prohibido" para mostrar al cliente que se ha denegado el acceso. Cuando un cliente realiza una llamada API a un recurso protegido pero recibe un código de estado 401, este error indica que el cliente no intentó introducir credenciales o las introdujo incorrectamente. Mientras tanto, un código 403 muestra que el cliente se ha autenticado correctamente, pero no está autorizado para acceder al servicio solicitado.
Sí, los agentes de IA pueden autenticarse a sí mismos utilizando canaletas de autenticación máquina a máquina, como las que se usan para autenticar intercambios de datos entre microservicios, automatizaciones en la nube, integraciones SaaS y dispositivos edge. Un flujo de trabajo típico podría tener este aspecto: a un agente se le asigna un identificador único, intercambia sus credenciales por un token de acceso y utiliza el token para realizar una llamada a la API. Cuando un agente actúa en nombre de un humano, a menudo se requiere que el usuario primero inicie sesión y otorgue permisos de alcance al agente antes de que pueda recibir su token de acceso.
Muchos equipos utilizan una solución de seguridad llamada escaneo de vulnerabilidades con credenciales para buscar debilidades en sus sistemas de autenticación. Este enfoque asigna a una plataforma de seguridad sus propias credenciales para que pueda entrar en una red y vigilar sus puntos débiles desde dentro.
Los escaneos internos de seguridad pueden identificar errores de codificación o configuraciones erróneas con más precisión que los escaneos sin acreditación, ya que son capaces de captar una visión de lo que un atacante podría ver tras obtener acceso a un sistema seguro.
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