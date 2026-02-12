¿Qué es la autenticación de API?

La autenticación ayuda a garantizar que los usuarios autorizados puedan acceder a los recursos que necesitan, protegiendo los datos sensibles y manteniendo la seguridad de la API.

Las interfaces de programación de aplicaciones (API) son pilares clave de los ecosistemas de TI modernos, ya que permiten que las aplicaciones, las bases de datos, los dispositivos y otros componentes de TI intercambien datos entre arquitecturas, entornos y protocolos. Las API son ahora la principal forma en que las organizaciones integran servicios y automatizan flujos de trabajo, y el 82 % de las empresas adoptan al menos algún grado de estrategia API-first, según Postman. Pero las organizaciones a menudo tienen dificultades para mantener la seguridad y la visibilidad sobre estas conexiones complejas.

Aunque los ecosistemas de TI basados en API ayudan a las empresas a mejorar la agilidad, la escalabilidad y la eficiencia, también pueden exponer a las organizaciones a ciberataques, vulneraciones de datos y otras vulnerabilidades de seguridad. La autenticación robusta de API, junto con otras Gestión de identidades y accesos (IAM), puede ayudar a las Organizaciones a beneficio de la Integración al tiempo que protegen contra las amenazas de seguridad.

La autenticación de API es especialmente importante para las grandes empresas, cuyas plataformas de integración de aplicaciones empresariales (EAI), que permiten la gestión de la relación con el cliente (CRM), laplanificación de recursos empresariales (ERP) y otros sistemas empresariales críticos para comunicarse a pesar de las diferencias arquitectónicas y de datos, pueden incluir cientos o miles de componentes y servicios de integración. Las empresas con al menos 10.000 empleados utilizan ahora de media 660 aplicaciones SaaS, según un estudio de Zylo de 2025.

Con los servicios repartidos en las instalaciones, híbridos y multinube, muchas empresas están recurriendo a métodos de autenticación avanzados, como los tokens, las claves de acceso, la autenticación multifactor (MFA) adaptativa y otras técnicas basadas en el cifrado. Estos enfoques pueden ofrecer múltiples capas de protección y un nivel de control más profundo en comparación con las técnicas tradicionales.

La autenticación puede utilizarse para ayudar a proteger muchos tipos de interacciones basadas en API, incluidas las comunicaciones entre microservicios, los intercambios de datos a través de una API Gateway y inicio de sesión único (SSO) y la autenticación multifactor MFA para aplicaciones.

Aproximadamente el 99% de las organizaciones afirman tener problemas de seguridad en las API, y los problemas de autenticación representan el 29% de los incidentes, según el informe sobre el estado de la seguridad de las API de 2025 de Salt Lab. Pueden surgir problemas de seguridad debido a prácticas deficientes de privilegios mínimos, almacenamiento de secretos no seguro y gestión desigual de las sesiones (cuando las revocaciones, caducidades y actualizaciones de sesiones se distribuyen de forma inconsistente en una organización), entre otros problemas.

Las organizaciones pueden reforzar sus sistemas de autenticación de API implementando token y accesos privilegiados, manteniendo una supervisión centralizada y utilizando solo bibliotecas de software de confianza y bien mantenidas, junto con otras buenas prácticas.