Una guía práctica para la gestión de API

Las API se han convertido en la columna vertebral de los negocios digitales modernos, pero sin una estrategia clara de gestión de API, las organizaciones se enfrentan a una creciente complejidad, riesgos de seguridad y oportunidades perdidas de innovación. Este informe explica cómo la gestión de API eficaz agiliza el ciclo de vida completo de sus API: desde el diseño hasta la implementación y la retirada, para que pueda acelerar la transformación digital, reforzar la seguridad y desbloquear nuevas fuentes de ingresos. Ahora que las API lo impulsan todo, desde las aplicaciones móviles hasta las experiencias omnicanal y la modernización de la nube, dominar la gestión de API es esencial para seguir siendo competitivos.

Lo que aprenderá

- Por qué las API son ahora fundamentales para la creación de valor, ya que permiten a las empresas crear plataformas, lanzar nuevos servicios con mayor rapidez e integrar sistemas en entornos híbridos y de multinube.
- Las capacidades esenciales de una plataforma de gestión de API moderna, incluyendo diseño, publicación, seguridad, gestión del tráfico, monitorización y monetización.
- Cómo el gobierno de las API reduce el riesgo, garantizando que las API sean coherentes, seguras, documentadas y fácilmente detectables, evitando las API en la sombra y los problemas de cumplimiento.
- Cómo la gestión de API acelera el desarrollo, permitiendo la creación de API con un solo clic, soporte para estándares abiertos, acceso seguro a datos y operaciones listas para microservicios.

