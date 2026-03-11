Las API se han convertido en la columna vertebral de los negocios digitales modernos, pero sin una estrategia clara de gestión de API, las organizaciones se enfrentan a una creciente complejidad, riesgos de seguridad y oportunidades perdidas de innovación. Este informe explica cómo la gestión de API eficaz agiliza el ciclo de vida completo de sus API: desde el diseño hasta la implementación y la retirada, para que pueda acelerar la transformación digital, reforzar la seguridad y desbloquear nuevas fuentes de ingresos. Ahora que las API lo impulsan todo, desde las aplicaciones móviles hasta las experiencias omnicanal y la modernización de la nube, dominar la gestión de API es esencial para seguir siendo competitivos.

Lo que aprenderá

- Por qué las API son ahora fundamentales para la creación de valor, ya que permiten a las empresas crear plataformas, lanzar nuevos servicios con mayor rapidez e integrar sistemas en entornos híbridos y de multinube.

- Las capacidades esenciales de una plataforma de gestión de API moderna, incluyendo diseño, publicación, seguridad, gestión del tráfico, monitorización y monetización.

- Cómo el gobierno de las API reduce el riesgo, garantizando que las API sean coherentes, seguras, documentadas y fácilmente detectables, evitando las API en la sombra y los problemas de cumplimiento.

- Cómo la gestión de API acelera el desarrollo, permitiendo la creación de API con un solo clic, soporte para estándares abiertos, acceso seguro a datos y operaciones listas para microservicios.

Descargue el documento completo para descubrir los pasos prácticos para dominar la gestión de API y desbloquear todo el valor de sus datos, aplicaciones y servicios.