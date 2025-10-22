La IA en el desarrollo de productos

La IA es una tecnología que permite a los ordenadores aprender, resolver problemas y decidir como los humanos. Desde su amplia integración en los procesos empresariales básicos a partir de la década de 2010, los diseñadores y gestores de productos han estado experimentando con la mejor manera de aplicarla al desarrollo de productos.

Solo en la última década, los sistemas con IA han transformado la forma en la que las organizaciones desarrollan productos, simplificando los flujos de trabajo, automatizando las tareas repetitivas y ayudando a permitir un enfoque más basado en los datos para el desarrollo de productos. Algunas de las empresas más grandes y exitosas del mundo han incorporado IA en sus procesos, incluyendo Microsoft, Open IA (ChatGPT) y McKinsey.

Hoy en día, las herramientas de desarrollo de productos con IA más avanzadas ayudan a los diseñadores a generar nuevas ideas que utilizan algoritmos complejos y modelos de IA generativa (IA gen) prototipando y probándolos más rápido. Este enfoque acorta el tiempo total de comercialización.