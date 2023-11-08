Los asistentes de IA optimizan la automatización con agentes basados en API

Los asistentes impulsados por IA generativa están transformando las empresas a través de interfaces conversacionales inteligentes. Capaces de comprender y generar respuestas y contenidos similares a los humanos, estos asistentes están revolucionando la forma en que humanos y máquinas colaboran. Los grandes modelos de lenguaje (LLM) están en el centro de esta nueva disrupción. Los LLM se basan en grandes cantidades de datos y se pueden utilizar en un sinfín de aplicaciones. Se pueden ajustar fácilmente para casos de uso empresariales específicos con algunos ejemplos de formación.

Estamos presenciando una nueva fase de evolución a medida que los asistentes de IA van más allá de las conversaciones y aprenden a aprovechar las herramientas a través de agentes que podrían invocar interfaces de programación de aplicaciones (API) para lograr objetivos empresariales específicos. Las tareas que antes tardaban horas en completarse ahora se pueden completar en minutos mediante la organización de un amplio catálogo de agentes reutilizables. Además, estos agentes pueden componerse entre sí para automatizar flujos de trabajo complejos.

Los asistentes de IA pueden utilizar agentes basados en API para ayudar a los trabajadores del conocimiento a realizar tareas mundanas, como crear descripciones de puestos, obtener informes en los sistemas de recursos humanos, buscar candidatos y más. Por ejemplo, un director de RR. HH. puede pedir a un asistente de IA que cree una descripción del puesto para un nuevo puesto, y el asistente puede generar una descripción detallada del puesto que cumpla los requisitos de la empresa. Del mismo modo, un reclutador puede pedir a un asistente de IA que busque candidatos para una oferta de trabajo, y el asistente puede proporcionar una lista de candidatos cualificados de diversas fuentes. Con los asistentes de IA, los trabajadores del conocimiento pueden ahorrar tiempo y centrarse en problemas más complejos y creativos.

Los constructores de automatización también pueden aprovechar el Power de los asistentes de IA para crear automatizaciones rápidamente y con facilidad. Aunque pueda parecer un enigma, los asistentes de IA emplean IA generativa para automatizar el propio proceso de automatización. Esto hace que la creación de agentes sea más fácil y rápida. Hay dos pasos esenciales para construir agentes para la automatización empresarial: formar y enriquecer agentes para casos de uso objetivo y orquestar un catálogo de múltiples agentes.