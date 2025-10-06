Tanto los profesionales como los analistas conocen las redes sociales por sus numerosos sitios web y canales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit y muchos otros.

El análisis de las redes sociales va más allá de métricas como "me gusta", "seguidores", "retweets", "vistas previas", "clics" e "impresiones" recogidas en canales individuales. También difiere de los informes que ofrecen los servicios de apoyo a las campañas de marketing, como LinkedIn o Google Analytics.



El análisis de redes sociales utiliza plataformas de software específicamente diseñadas que funcionan de forma similar a las herramientas de búsqueda web. Los datos sobre palabras clave o temas se recuperan mediante consultas de búsqueda o "rastreadores" web que abarcan canales. Se devuelven fragmentos de texto, se cargan en una base de datos, se clasifican y se analizan para obtener información significativa.



El análisis de redes sociales incluye el concepto de escucha social. Escuchar es supervisar los canales sociales para detectar problemas y oportunidades. Las herramientas de análisis de las redes sociales suelen incorporar la escucha en informes más completos que incluyen la escucha y el análisis del rendimiento.