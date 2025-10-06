El análisis de redes sociales es la capacidad de recopilar y encontrar significado a los datos recogidos en los canales sociales para respaldar las decisiones empresariales y medir el rendimiento de las acciones basadas en esas decisiones a través de las redes sociales.
Tanto los profesionales como los analistas conocen las redes sociales por sus numerosos sitios web y canales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit y muchos otros.
El análisis de las redes sociales va más allá de métricas como "me gusta", "seguidores", "retweets", "vistas previas", "clics" e "impresiones" recogidas en canales individuales. También difiere de los informes que ofrecen los servicios de apoyo a las campañas de marketing, como LinkedIn o Google Analytics.
El análisis de redes sociales utiliza plataformas de software específicamente diseñadas que funcionan de forma similar a las herramientas de búsqueda web. Los datos sobre palabras clave o temas se recuperan mediante consultas de búsqueda o "rastreadores" web que abarcan canales. Se devuelven fragmentos de texto, se cargan en una base de datos, se clasifican y se analizan para obtener información significativa.
El análisis de redes sociales incluye el concepto de escucha social. Escuchar es supervisar los canales sociales para detectar problemas y oportunidades. Las herramientas de análisis de las redes sociales suelen incorporar la escucha en informes más completos que incluyen la escucha y el análisis del rendimiento.
IBM señala que con la prevalencia de las redes sociales: "La noticia de un gran producto puede extenderse como la pólvora. Y las noticias sobre un mal producto, o una mala experiencia con un representante de atención al cliente, pueden difundirse con la misma rapidez. Los consumidores piden ahora cuentas a las organizaciones por sus promesas de marca y comparten sus experiencias con amigos, compañeros de trabajo y el público en general".
El análisis de redes sociales ayuda a las empresas a abordar estas experiencias y utilizarlas para:
Esta información puede utilizarse no sólo para realizar ajustes tácticos, como responder a un tuit airado, sino también para tomar decisiones estratégicas. De hecho, IBM considera que el análisis de redes sociales "se está incorporando a los debates centrales sobre cómo las empresas desarrollan sus estrategias".
Estas estrategias afectan a una serie de actividades empresariales:
El primer paso para un análisis eficaz de las redes sociales es establecer un objetivo. Los objetivos pueden ir desde aumentar los ingresos hasta detectar problemas de servicio. A partir de ahí, se pueden seleccionar temas o palabras clave y establecer parámetros como el intervalo de fechas. También hay que especificar las fuentes: respuestas a vídeos de YouTube, conversaciones en Facebook, discusiones en Twitter, reseñas de productos en Amazon, comentarios de sitios de noticias. Es importante seleccionar las fuentes pertinentes para un determinado producto, servicio o marca.
Normalmente, se establecerá un conjunto de datos para apoyar los objetivos, temas, parámetros y fuentes. Los datos se recuperan, analizan y comunican mediante visualizaciones que facilitan su comprensión y manipulación.
Estos pasos son típicos de un enfoque general de análisis de redes sociales que puede ser más eficaz gracias a las funciones de las plataformas de análisis de redes sociales.
Desbloquee el valor de sus datos para predecir y dar forma a los resultados futuros.
Utilice un servicio basado en la nube para colaborar y encontrar rápidamente perspectivas nuevas e inesperadas y obtener resultados que cambien el negocio.
Software de análisis predictivo para estudiantes, profesores e investigadores.
IBM SPSS Statistics ofrece análisis estadístico avanzado, una amplia biblioteca de algoritmos de machine learning, análisis de texto, extensibilidad de código abierto, integración con big data y una implementación fluida en aplicaciones.