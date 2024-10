Was ist Mainframe-Modernisierung? 

Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI), die instabile geopolitische Lage in Europa und im Nahen Osten, COVID-19 – in den letzten Jahren wurde die Geschäftswelt von einer scheinbar endlosen Kette von Störungen erschüttert, die oft mit neuen Technologien in Verbindung standen. Es bleibt zwar abzuwarten, wie sich diese beispiellosen Veränderungen im Laufe der Zeit auf die IT-Infrastruktur auswirken werden, jedoch ist davon auszugehen, dass die digitale Innovation und die Notwendigkeit der Modernisierung in naher Zukunft oberste Priorität für Unternehmensleiter haben werden.

Mainframes sind wohl der Bereich der IT-Infrastruktur, der für Veränderungen in einem Unternehmen am anfälligsten ist. Als Lebenselixier von Anwendungen und Daten sind Mainframes das schlagende Herz eines jeden Unternehmens in der Technologiebranche. Daher ist es von größter Bedeutung, sie auf dem neuesten Stand zu halten und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Beispielsweise hängt DevOps – die Softwareentwicklungsworkflows, auf die Unternehmen bauen, um die Bereitstellung von hochwertiger Software und Apps zu beschleunigen – stark von der Effektivität der Mainframe-IT-Systeme ab.

Mehr denn je sehen Unternehmen die Notwendigkeit, ihre Mainframe-Funktionen zu integrieren und zu erweitern, um Innovationen voranzutreiben und die Resilienz zu erhöhen. Mainframe-Modernisierungsstrategien können dazu beitragen, die digitale Transformation voranzutreiben und neue Werte zu schaffen. Laut einem von IBM in Auftrag gegebenen aktuellen IBV-Bericht nutzen 45 der 50 größten Banken, 4 der 5 größten Fluggesellschaften, 7 der 10 größten Einzelhandelsunternehmen weltweit und 67 der 100 größten Unternehmen den Mainframe als ihre Kernplattform.