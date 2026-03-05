Im gesamten Finanzsektor werden institutionelle Prozesse und traditionelle Methoden durch Systeme ersetzt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. Dies gilt insbesondere für die Szenarioanalyse, wo KI die manuelle, statische Modellierung durch automatisierte Simulationen ersetzt, die Datensätze in Echtzeit verarbeiten können. Insbesondere wird KI in der Finanzmodellierung immer beliebter, da sie den Planungs-, Budgetierungs- und Prognoseprozess revolutioniert.

Diese modernen, KI-gestützten Tools können innerhalb weniger Minuten Hunderte bis Tausende von Szenarien generieren und testen und dabei Muster aufdecken, die menschlichen Analysten oft entgehen. Außerdem können sie bei Änderungen der Variablen sofort eine Neuberechnung durchführen und Szenarien in Echtzeit optimieren.

Ein reales Beispiel für moderne Finanzplanungstools sind IBM und Solar Coca-Cola, der zweitgrößte Abfüller von Coca-Cola in Brasilien. Nach der Erweiterung der Geschäftstätigkeit und der Dezentralisierung des Geschäfts benötigte Solar eine bessere Methode für die Datenberichterstattung und -modellierung.

In Zusammenarbeit mit CTI Global, einem IBM Business Partner, machten sich die beiden an die Arbeit und entwickelten und implementierten eine integrierte Planungslösung, die zu einer Steigerung der Abteilungseffizienz und einer Verbesserung der gesamten Ausgaben führte.

„Für das gesamte Team sparen wir jeden Monat fünf bis sieben Tage an Zeit, die wir früher für die Erstellung von Tabellenkalkulationsberichten aufgewendet haben“, sagt Hermeson Anibal Marques, Senior Financial Manager bei Solar Coca-Cola.

Die durch die Integration von IBM Planning Analytics gewonnenen Erkenntnisse sind vielfältig und wirken sich auf das gesamte Unternehmen sowie auf alle Führungsebenen aus. Darüber hinaus vollzieht sich die Transformation der Planung bei Solar auf der Angebotsseite der Wertschöpfungskette mithilfe der „Was-wäre-wenn“-Funktionen von Planning Analytics. Das Tool hilft Solar dabei, die Auswirkungen externer Kostenfaktoren auf Schlüsselfaktoren wie die Preispolitik und das Nachfrageniveau zu erkennen, was eine strategische Entscheidungsfindung und größere Flexibilität in einem komplexen Geschäftsumfeld ermöglicht.