Was ist eine Verkaufsanalyse?

Bei der Verkaufsanalyse werden Verkaufsdatenpunkte gesammelt und analysiert, um zu sehen, wie ein Unternehmen seine Ziele erreicht. Verkaufsleiter können diese Analysen nutzen, um Leistungserkenntnisse zu gewinnen, zu erkennen, was funktioniert und was möglicherweise angepasst werden muss, und umsetzbare Schritte zur Verbesserung des Verkaufs zu erstellen.

Mithilfe von Vertriebsanalysen kann ein Unternehmen die vergangene Leistung besser verstehen, Trends und Rentabilität erkennen und zukünftige Verkaufsergebnisse vorhersagen. Analyseprozesse helfen dabei, isolierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln – wie z. B. eine genauere Prognose für künftige Verkäufe und Einnahmen zu erstellen – und Metriken zu nutzen, um erreichbare Ziele festzulegen.1 Die modernen Absatzanalyselösungen sind mit KI verknüpft, um Workflows zu automatisieren und vorausschauende Vorhersagen bereitzustellen.

Während das Hauptziel der Verkaufsanalyse darin besteht, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die den Verkaufsprozess verbessern, ist Verkaufsintelligenz ein separater Prozess, der die Erfassung von Rohdaten beinhaltet.2 Beide Prozesse arbeiten im Idealfall nebeneinander, um das gemeinsame Ziel der geschäftlichen Effizienz zu erreichen. Eine erfolgreiche Verkaufsanalysestrategie umfasst Verkaufsmitarbeiter, Verkaufsanalysten, geschäftliche Stakeholder und andere Tools und Systeme.3