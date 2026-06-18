Unternehmen, die im Rahmen ihrer Kerngeschäftsprozesse mit Gefahrstoffen umgehen, verlassen sich auf sicherheitsgerichtete Systeme, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten und die Wahrscheinlichkeit katastrophaler Ereignisse wie Brände, Explosionen, Freisetzungen giftiger Chemikalien und Kernschmelzen zu verringern.

Sicherheitsgerichtete Systeme sind eng mit einer anderen Art von Geschäftsprozesssystemen verwandt, die als einfaches Prozessleitsystem (Basic Process Control System, BPCS) bekannt sind. Während sich ein BCPS auf die Aufrechterhaltung des normalen Geschäftsbetriebs konzentriert, fokussiert sich ein SIS ausschließlich auf die Sicherheit. Wenn ein SIS gefährliche Bedingungen erkennt, leitet es eine vordefinierte Reaktion ein, wie zum Beispiel das Ablassen des Drucks aus einem Ventil oder das Aktivieren eines Notabschaltsystems.

Sicherheitsgerichtete Systeme werden hauptsächlich in der Prozessindustrie eingesetzt, also in Industrien, die Produkte durch die Umwandlung von Rohstoffen durch chemische, physikalische, biologische oder thermische Prozesse herstellen. Diese Branchen umfassen Öl und Gas, chemische Fertigung, Stromerzeugung, Pharmazeutik und Wasseraufbereitung. Um Risiken zu managen, setzen Unternehmen in diesen Branchen sicherheitsrelevante Systeme ein, um gefährliche Bedingungen zu erkennen und die Systeme in einen sicheren Zustand zu versetzen.