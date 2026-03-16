Der rollierende Prognoseprozess ist für Finanzteams, Chief Financial Officers (CFOs) und Stakeholder im gesamten Unternehmen unerlässlich. Diese Art von Finanzmodell stützt sich in der Regel auf wichtige Treiber wie Verkaufsvolumen, Mitarbeiterzahl oder Marktwachstumsraten und nicht auf statischen Annahmen.

Die Methode ergänzt ein statisches Budget und ersetzt es in gewisser Weise durch eine dynamischere, zukunftsorientierte Sichtweise, was zu besseren Entscheidungen und einer kontinuierlichen Planung führt.

Prognosen und Budgets dienen jeweils unterschiedlichen Zwecken und beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume (auch wenn sich diese manchmal überschneiden). Der Unterschied zwischen einer Prognose und einem Budget besteht darin, dass ein Budget ein feststehendes Dokument ist, das den gesamten Finanzplan des Unternehmens für einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise 12 Monate, darstellt. Ein Budget basiert in der Regel auf historischen Daten und wird vor Beginn des Geschäftsjahres erstellt.

Eine rollierende Prognose stellt einen kontinuierlicheren Ansatz in der Finanzplanung dar. Diese Methode ist wesentlich weniger streng als ein statisches Budget und hilft den Finanzteams, sich auf das zu konzentrieren, was wahrscheinlich eintreten wird.

Die Vorbereitungen für eine rollierende Prognose basieren auf historischen Daten (zum Beispiel früheren statischen Budgets), beinhalten aber auch andere Eingaben. Diese Eingaben umfassen Echtzeitdaten, die Veränderungen auf dem Markt, makroökonomische Faktoren, den Personalbestand, Unterbrechungen der Lieferkette und andere betriebliche Faktoren widerspiegeln, die sich auf das Geschäft auswirken könnten. Dieser Ansatz hat zwar einzigartige Vorteile, ist jedoch auch ein aufwendiger Prozess, der sowohl auf menschlicher als auch auf technologischer Ebene erhebliche Ressourcen erfordert.

Beide Ansätze der Finanzplanung sind für die Zukunftsplanung eines Unternehmens von Bedeutung und können zusammenwirken, um den Finanzteams einen ganzheitlichen Überblick zu verschaffen. Das statische Budget kann als Maßstab dienen, um die tatsächlichen Ergebnisse mit dem ursprünglichen Plan zu vergleichen. Die rollierende Prognose kann jedoch für die laufende strategische Planung von Nutzen sein.