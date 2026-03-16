Eine rollierende Prognose ist ein Finanzplanungsmodell, das die zukünftige Leistung eines Unternehmens kontinuierlich vorhersagt, indem nach Abschluss jeder Periode eine neue Periode hinzugefügt wird.
Diese Methode unterscheidet sich von statischen Budgets, die ebenfalls die Zukunft prognostizieren, jedoch nur für eine feste Zeit, wie etwa einen jährlichen Budgetzeitraum.
Stattdessen können Finanzteams eine rollierende Prognosen nutzen, um historische Muster zu analysieren und wichtige Abweichungen in Echtzeit hervorzuheben. Diese Methode berücksichtigt interne und externe Faktoren, die sich auf ein Unternehmen auswirken, und erfordert einen objektiven Analyseansatz. Dieser Ansatz in der Finanzplanung lässt den Teams für Finanzplanung und -analyse (FP&A) mehr Zeit, die Prognosen zu nutzen, anstatt sie ständig neu erstellen und aktualisieren zu müssen.
Moderne Technologien verändern die rollierenden Prognosen und machen den Prozess durch künstliche Intelligenz (KI), agentische KI, Datenautomatisierung und Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) intuitiver, proaktiver und dynamischer. Moderne Finanzprognosesoftware, wie z. B. KI in der Finanzplanung und -analyse, bietet Zugriff auf vorgefertigte automatisierte Vorlagen und Workflows und zentralisiert gleichzeitig Datenquellen auf einer einzigen Plattform.
Ein aktueller Bericht des IBM Institute for Business Value, in dem 2.000 Führungskräfte befragt wurden, zeigt, dass KI bis 2030 das Geschäftsmodell sein wird, nicht nur eine Erweiterung.
„Unternehmerische Führungskräfte prognostizieren, dass die Investitionen in KI zwischen 2025 und 2030 um etwa 150 % (als Prozentsatz des Umsatzes) steigen werden“, heißt es in dem Bericht. „Während heute ein großer Teil der KI-Ausgaben (47 %) auf Effizienz ausgerichtet ist, erwarten Führungskräfte, dass bis 2030 fast zwei Drittel (62 %) in die Innovation von Produkten und Dienstleistungen sowie Geschäftsmodellen fließen werden.“
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Der rollierende Prognoseprozess ist für Finanzteams, Chief Financial Officers (CFOs) und Stakeholder im gesamten Unternehmen unerlässlich. Diese Art von Finanzmodell stützt sich in der Regel auf wichtige Treiber wie Verkaufsvolumen, Mitarbeiterzahl oder Marktwachstumsraten und nicht auf statischen Annahmen.
Die Methode ergänzt ein statisches Budget und ersetzt es in gewisser Weise durch eine dynamischere, zukunftsorientierte Sichtweise, was zu besseren Entscheidungen und einer kontinuierlichen Planung führt.
Prognosen und Budgets dienen jeweils unterschiedlichen Zwecken und beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume (auch wenn sich diese manchmal überschneiden). Der Unterschied zwischen einer Prognose und einem Budget besteht darin, dass ein Budget ein feststehendes Dokument ist, das den gesamten Finanzplan des Unternehmens für einen bestimmten Zeitraum, beispielsweise 12 Monate, darstellt. Ein Budget basiert in der Regel auf historischen Daten und wird vor Beginn des Geschäftsjahres erstellt.
Eine rollierende Prognose stellt einen kontinuierlicheren Ansatz in der Finanzplanung dar. Diese Methode ist wesentlich weniger streng als ein statisches Budget und hilft den Finanzteams, sich auf das zu konzentrieren, was wahrscheinlich eintreten wird.
Die Vorbereitungen für eine rollierende Prognose basieren auf historischen Daten (zum Beispiel früheren statischen Budgets), beinhalten aber auch andere Eingaben. Diese Eingaben umfassen Echtzeitdaten, die Veränderungen auf dem Markt, makroökonomische Faktoren, den Personalbestand, Unterbrechungen der Lieferkette und andere betriebliche Faktoren widerspiegeln, die sich auf das Geschäft auswirken könnten. Dieser Ansatz hat zwar einzigartige Vorteile, ist jedoch auch ein aufwendiger Prozess, der sowohl auf menschlicher als auch auf technologischer Ebene erhebliche Ressourcen erfordert.
Beide Ansätze der Finanzplanung sind für die Zukunftsplanung eines Unternehmens von Bedeutung und können zusammenwirken, um den Finanzteams einen ganzheitlichen Überblick zu verschaffen. Das statische Budget kann als Maßstab dienen, um die tatsächlichen Ergebnisse mit dem ursprünglichen Plan zu vergleichen. Die rollierende Prognose kann jedoch für die laufende strategische Planung von Nutzen sein.
Rollierende Prognosen ermöglichen es Unternehmen, sich schnell anzupassen und Aspekte der Leistung vorherzusagen. Die Methode wird je nach den spezifischen Bedürfnissen des Unternehmens manchmal als Ergänzung zu traditionellen Budgetierungstechniken oder als Ersatz für Jahresprognosen verwendet.
Bei rollierenden Prognosen gibt es einen kontinuierlichen Zeithorizont. Wenn Sie beispielsweise eine rollierende 12-Monats-Prognose erstellen und es Januar 2026 ist, umfasst Ihre Prognose den Zeitraum von Februar 2026 bis Januar 2027. Wenn der Februar endet, aktualisieren Sie die Prognose für März 2026 bis Februar 2027, sodass Sie immer 12 Monate vor sich haben.
Längere Zeiträume sind zwar möglich, aber aufgrund der sich ändernden Marktbedingungen und eines sich entwickelnden Geschäftsumfelds, das über einen so langen Zeitraum erheblich variieren kann, sind sie in der Regel weniger genau.
Ein weiteres Hauptmerkmal einer rollierenden Prognose – die sogenannte „Aktualisierung“ – besteht darin, dass jemand prognostizierte Zeiträume durch tatsächliche Ergebnisse ersetzt und dann einen weiteren Prognosezeitraum hinzufügt. Der gängigste Zeithorizont für eine rollierende Prognose ist ein Zeitraum von 12 Monaten, der sich über mehr als ein Geschäftsjahr erstreckt.
Manche Unternehmen verwenden Excel-Tabellen möglicherweise nur, bevor sie die Daten in ein Enterprise-Resource-Planning (ERP)-System laden; dieser Prozess kann jedoch schwierig und aufwendig zu handhaben sein. Ein System zum Leistungsmanagement im Unternehmen, das rollierende Prognosen automatisiert, kann entscheidend zur Vereinfachung des Prozesses beitragen.
Rollierende Finanzprognosen gehen über einfache Finanzprognosen hinaus und können zur Ausgestaltung strategischer Ziele beitragen. Im Finanzwesen können Prognosen auf die drei Hauptfinanzberichte eines Unternehmens angewandt werden:
Hier sind einige wichtige Komponenten, die eine rollierende Prognose für Finanzteams wertvoll machen.
Eines der Merkmale, das eine rollierende Prognose auszeichnet, ist ihr fortlaufender Zeithorizont, der den Ausblick mit jedem abgeschlossenen Zeitraum erweitert. Finanzteams können Jahrespläne durch eine dynamische Übersicht ersetzen oder ergänzen, die stets zukunftsorientiert ist und in der Regel einen Zeitraum von 12, 18 oder 24 Monaten abdeckt. Sobald ein Zeitraum endet, wird der nächste Zeitraum in die Prognose aufgenommen.
Ein solcher Ansatz sorgt dafür, dass Führungskräfte den Blick auf das richten, was als Nächstes geschieht, anstatt auf das, was bereits geschehen ist. Finanzteams nutzen Echtzeitdaten, um Trends und Schwankungen zu analysieren und Risiken zu antizipieren.
Da sie nicht an die Grenzen eines Geschäftsjahres gebunden sind, ermöglichen rollierende Prognosen Unternehmen einen dynamischen Überblick über die Geschäftsentwicklung. Kontinuierliche Prognosen stärken die datenbasierte Entscheidungsfindung, unterstützen eine proaktive Planung und helfen Führungskräften, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und gleichzeitig einen konsistenten langfristigen Ausblick zu bewahren.
Der Aktualisierungsprozess ist ein entscheidender Schritt bei rollierenden Prognosen, bei dem die Prognoseannahmen mit Abschluss jedes Berichtszeitraums durch die endgültigen Finanzdaten ersetzt werden. Dabei werden tatsächliche Leistungsdaten geladen und mit früheren Prognosen verglichen. Finanzteams identifizieren also Abweichungen, verstehen geschäftliche Treiber und aktualisieren zukünftige Prognosen.
Ein Aktualisierungsprozess stellt sicher, dass die Prognosen die aktuellen Geschäftsbedingungen widerspiegelt und nicht veraltete Annahmen. Indem sie Prognosen auf verifizierte Ergebnisse stützen, verbessern Unternehmen die Transparenz und Glaubwürdigkeit im gesamten Planungsprozess und Finanzführungskräfte erhalten eine klarere Vorstellung von Leistungstrends und betrieblichen Auswirkungen.
Der Aktualisierungsprozess fördert zudem die Disziplin im Finanzmanagement, stärkt die Verantwortlichkeit und ermöglicht es den Teams gleichzeitig, Prognosen zu verfeinern und strategischere Entscheidungen zu treffen.
Regelmäßige Aktualisierungen sorgen dafür, dass die rollierende Prognose aktuell und umsetzbar bleibt. Anstatt die Forecasting einmal oder zweimal im Jahr zu überprüfen, aktualisieren die Finanzteams ihre Forecasting monatlich oder vierteljährlich. Dieser Rhythmus ermöglicht es Unternehmen, neue Marktsignale schnell zu integrieren, betriebliche Änderungen zu optimieren und Leistungstrends zu verfolgen.
Teams arbeiten funktionsübergreifend zusammen, um Annahmen zu aktualisieren und Prognosen mit den neuesten Daten anzupassen. Führungskräfte erhalten einen aktuellen Überblick über die erwarteten Ergebnisse, was schnellere Reaktionen auf neue Risiken oder Chancen ermöglicht.
Häufige Aktualisierungen fördern zudem eine Kultur der kontinuierlichen Planung anstelle einer periodischen Budgetierung. Das Ergebnis ist ein flexibleres Unternehmen, das finanzielle Erwartungen mit realen Gegebenheiten in Einklang bringt und seine Strategie an veränderte Umstände anpasst.
Rollierende Prognosen konzentrieren sich auf die wichtigsten Treiber, wobei die finanziellen Ergebnisse mit den operativen Faktoren verknüpft werden, die diese beeinflussen.
Finanzteams identifizieren die wichtigsten Leistungstreiber, wie Verkaufsvolumen, Preisgestaltung, Einstellungspläne oder Produktionskapazitäten. Sie entwickeln Modelle, die diese Treiber und Key Performance Indicators (KPIs) in Umsatz-, Kosten- und Cashflow-Prognosen übersetzen.
Wenn sich die Bedingungen ändern, passen die Teams die relevanten Treiber an, anstatt die gesamte Prognose neu zu gestalten. Dieser Ansatz vereinfacht die Szenarioanalyse und hilft Führungskräften, die Ursache-Wirkungs-Beziehungen hinter den Ergebnissen zu verstehen.
Faktorgestützte Prognosen stärken zudem die Zusammenarbeit zwischen Finanz- und Geschäftsbereichen, da die operativen Führungskräfte die Daten beisteuern, die die Prognosen prägen und eine genauere, reaktionsschnellere Planung unterstützen.
Eine fortlaufende Prognose stärkt die strategische Ausrichtung, indem sie Finanzprognosen mit Geschäftsprioritäten verknüpft. Finanzteams setzen strategische Initiativen in messbare Annahmen innerhalb der Prognose um. Bei der Aktualisierung der Prognosen prüfen die Führungskräfte, ob die erwartete Entwicklung die langfristigen Ziele stützt. Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern, passen die Teams ihre Investitionen, Ressourcen oder Zeitpläne an, um die Übereinstimmung mit der Strategie aufrechtzuerhalten.
Durch diese kontinuierliche Abstimmung zwischen Planung und Umsetzung kann sichergestellt werden, dass die finanziellen Erwartungen mit der Ausrichtung des Unternehmens im Einklang stehen. Zudem verbessert es die Kommunikation zwischen Führungskräften, der Finanzabteilung und den operativen Leitern.
Durch die Stärkung der strategischen Ausrichtung wird die rollierende Prognose mehr als nur ein finanzielles Instrument. Sie leitet die Entscheidungsfindung, sorgt dafür, dass sich das Unternehmen auf die richtige Detailtiefe konzentriert und liefert einen nachhaltigen Mehrwert.
Rollierende Prognosen verbessern die Genauigkeit durch die Kombination aktueller und neuer Daten, häufiger Aktualisierungen und betrieblicher Erkenntnisse. Finanzteams passen ihre Prognosen an, sobald neue Informationen vorliegen, und verringern so die Abhängigkeit von veralteten Annahmen. Rollierende Prognosen stützen sich auf die Ist-Zahlen der jeweiligen Prognoseperiode, wodurch sie wichtige Einflussfaktoren besser bewerten und geschäftliche Signale in Echtzeit einbeziehen können.
Dieser iterative Ansatz ermöglicht es, die Prognose entsprechend der Entwicklung des Unternehmens und seines Marktumfelds anzupassen. Im Laufe der Zeit erhöhen wiederholte Aktualisierungen die Zuverlässigkeit der Prognosen und machen Leistungsmuster deutlich.
Führungskräfte gewinnen mehr Vertrauen in die Zahlen, die Planungs- und Investitionsentscheidungen unterstützen. Eine verbesserte Genauigkeit reduziert zudem Überraschungen am Ende des Zeitraums, sodass Unternehmen ihre Ressourcen effektiver verwalten und schnell auf Änderungen reagieren können.
Führungskräfte und Finanzexperten nutzen rollierende Prognosen, um ihre FP&A-Funktionen zu stärken und mit präzisen Prognosen die Zukunft zu meistern. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Eine rollierende Prognose, die tatsächliche Ergebnisse liefert, erfordert eine durchdachte Planung und robuste Technologie zur Unterstützung einer gründlichen Analyse. Die Erstellung eines rollierenden Forecasting erfordert folgende Schritte:
Die Vorteile von rollierenden Prognosen lassen sich durch die folgenden Best Practices erzielen.
Für den Erfolg von Forecasting sind umfangreiche personelle Ressourcen und technologische Unterstützung erforderlich. Diese Methode setzt voraus, dass die Finanzteams über Mitarbeiter verfügen, die über ein tiefgreifendes Verständnis des Geschäfts, ein sicheres Urteilsvermögen bei finanziellen Entscheidungen sowie fachliche Kompetenz verfügen.
Ein Unternehmen sollte zudem in eine moderne Softwarelösung investieren, die seinen Anforderungen entspricht und einen zuverlässigen technischen Support bietet.
Bei der Implementierung der Methode der rollierenden Prognose ist es wichtig, sie mit einem umfassenderen strategischen Ziel für das Unternehmen zu verknüpfen. Ein Geschäftsführer (CEO) oder ein anderer Finanzleiter sollte als designierter Executive Sponsor fungieren und sicherstellen, dass die rollierende Prognose mit den Unternehmenszielen übereinstimmt.
Finanzteams sollten außerdem die Beteiligung verschiedener Abteilungen wie Personalwesen, Vertrieb und Einkauf einholen, um die Zustimmung des Unternehmens zu sichern.
Eine rollierende Prognose sollte in die täglichen Geschäftsaktivitäten integriert sein.
Die Prognosemethode stützt sich auf aktuelle und Echtzeitdaten, um sich auf das zu konzentrieren, was in der Zukunft zu erwarten ist oder wahrscheinlich passieren wird. Sie sollte als „lebendiger“ Ansatz betrachtet werden, der Finanzteams hilft, sofortige und genauere Entscheidungen zu treffen.
Eine rollierende Prognose sollte kontinuierlich überwacht werden, damit die notwendigen Anpassungen vorgenommen werden. Vergleichen Sie die rollierenden Prognosen mit den tatsächlichen Ergebnissen, um sicherzustellen, dass die Prognosen mit den Ergebnissen übereinstimmen.
Betrachten Sie rollierende Forecasting als sich entwickelnde Instrumente, die sich je nach den Bedürfnissen des Unternehmens flexibel in Echtzeit ändern können.
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