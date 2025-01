Was ist neuromorphes Computing?

Als eine vom Gehirn inspirierte Technologie beinhaltet das neuromorphe Computing auch den Begriff der Plastizität. Neuromorphe Geräte sind für das Lernen in Echtzeit konzipiert und passen sich kontinuierlich an sich entwickelnde Stimuli in Form von Eingaben und Parametern an. Das bedeutet, dass sie sich durch die Lösung neuartiger Probleme auszeichnen könnten.