Was sind finanzierte Emissionen?

Finanzinstitute berechnen finanzierte Emissionen, indem sie der von der Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) festgelegten Methode folgen. Die PCAF ist eine Koalition des Finanzdienstleistungssektors, die Banken und anderen Finanzinstituten hilft, ihre Portfolios an das Pariser Abkommen von 2015 anzupassen, ein internationales Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung.

Die PCAF veröffentlichte 2020 erstmals ihren universellen Standard für die Messung und Offenlegung finanzierter Emissionen: „Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A“. Im Jahr 2022 wurde eine aktualisierte Version veröffentlicht.

Der PCAF-Standard schreibt vor, dass die finanzierten Emissionen eines Finanzinstituts auf der Grundlage des „proportionalen Anteils der Kreditvergabe oder Investition an den Kreditnehmer oder das Beteiligungsunternehmen“ ermittelt werden sollten.4 Die THG-Emissionen, die einem Finanzinstitut zugeschrieben werden, sollten die Höhe seiner Investitionen oder Kredite in das Unternehmen widerspiegeln, das die Emissionen verursacht. Eine kleinere Investition oder ein geringerer Kredit für ein Unternehmen würde zu geringeren finanzierten Emissionen führen, die dem entsprechenden Finanzinstitut zuzuordnen sind, und umgekehrt.

Nach der allgemeinen Formel der PCAF für berechnete finanzierte Emissionen werden die Emissionen des Kreditnehmers oder des Unternehmens, in das investiert wird, mit einem so genannten Attributionsfaktor multipliziert. Der Attributionsfaktor ist das Verhältnis der ausstehenden Kredite und Investitionen des Instituts zum gesamten Eigen- und Fremdkapital des finanzierten Unternehmens oder Projekts.

Die PCAF bietet zusätzliche Anleitungen zur Berechnung der finanzierten Emissionen für die verschiedenen Assets, aus denen sich die Kredit- und Investitionsportfolios zusammensetzen. Dies sind sieben Asset-Klassen, die im aktuellen Standard enthalten sind:

Börsennotierte Aktien und Unternehmensanleihen

Geschäftskredite und nicht börsennotierte Aktien

Projektfinanzierung

Hypotheken

Gewerbeimmobilien

Kfz-Kredite

Staatsschulden

Ursprünglich wurde der von der PCAF finanzierte Emissionsstandard durch das Greenhouse Gas Protocol (auch bekannt als „GHG Protocol“) gebilligt, einer gemeinsamen Initiative des World Resources Institute und des World Business Council for Sustainable Development. Das GHG-Protokoll bestätigte, dass der Standard für 2020, einschließlich der Methoden für sechs Assets, dem Bilanzierungs- und Berichtsstandard des Protokolls für Scope-3-Emissionen entspricht.

Die Methodik für die siebte Asset-Klasse, Staatsschulden, wurde in den aktualisierten PCAF-Standard 2022 aufgenommen und steht noch vor der Genehmigung durch das GHG Protocol.

Neben der Festlegung eines Standards für finanzierte Emissionen hat das PCAF auch Standards für geförderte Emissionen und versicherungsbedingte Emissionen festgelegt. Geförderte Emissionen sind Treibhausgasemissionen, die mit der Förderung von Kapitalmarkttransaktionen verbunden sind, während versicherungsbezogene Emissionen Treibhausgasemissionen von Unternehmen in den Gewährungsportfolios von Versicherungsunternehmen sind.