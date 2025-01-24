Was sind finanzierte Emissionen?

Finanzierte Emissionen fallen in die Kategorie der Scope-3-Emissionen, also in die Kategorie der Emissionen, die von Unternehmen innerhalb der Wertschöpfungskette verursacht werden, die allerdings nicht direkt im Besitz oder Kontrollbereich des Unternehmens liegt. (Diese Emissionen unterscheiden sich von Scope-1-Unternehmensemissionen und Scope-2-Emissionen.) Im Finanzsektor umfasst diese Wertschöpfungskette die Unternehmen, die von einem Finanzinstitut Kredite erhalten oder in die investiert wird.
Viele Finanzinstitute berechnen und berichten heute über ihre finanzierten Emissionen nach einem von der Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) festgelegten Standard. Diese globale, gemeinnützige Gruppe der Finanzbranche bietet Orientierungshilfen für Initiativen zur Nachhaltigkeit von Unternehmen. Weitere Initiativen und Gruppen unterstützen Finanzinstitute ebenfalls bei ihren Bemühungen, finanzierte Emissionen zu erfassen und zu reduzieren, darunter die Net-Zero Banking Alliance und die Science-Based Targets Initiative (SBTi).
In letzter Zeit konzentrierten sich die weltweiten Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels zunehmend auf eine nachhaltige Finanzierung und die Umweltauswirkungen von Finanzinstituten wie Banken, Asset-Management-Firmen, Versicherungsunternehmen und Private-Equity-Unternehmen. Wie in anderen Branchen wurde auch der Finanzsektor aufgefordert, seine Treibhausgasemissionen zu messen und sich zur Emissionsreduzierung zu verpflichten. Finanzinstitute stehen aber auch wegen einer bestimmten Art von indirekten Emissionen im Rampenlicht: den finanzierten Emissionen.
Die Menge der finanzierten Emissionen ist im Vergleich zu anderen Emissionen beträchtlich. Eine weltweite Studie ergab, dass im Jahr 2022 die gemeldeten Emissionen im Zusammenhang mit der Finanzierung von Institutionen im Durchschnitt 750-mal höher waren als deren direkte Emissionen. Diese Diskrepanz variierte je nach Region, wobei nordamerikanische Finanzinstitute berichteten, dass die finanzierten Emissionen im Durchschnitt 11.000-mal höher waren als die betrieblichen Emissionen.1
THG-Berichte und Umweltschützer ermutigen Finanzinstitute dazu, die finanzierten Emissionen zu messen und etwas für deren Eindämmung zu tun. Sie argumentieren, dass die Finanzbranche die Macht hat, die globale Energiewende von kohlenstoffintensiven fossilen Brennstoffen hin zu sauberer, erneuerbarer Energie zu gestalten.
Laut Klimaschutzgruppe Science-Based Targets Initiative (SBTi) kann der Finanzsektor „Kapital zu Unternehmen umleiten, die zur Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft beitragen, und weg von Unternehmen, die zum Klimawandel beitragen“. Solche Bemühungen, so ein SBTi-Ausschussmitglied, können „die Brücke zu einer Netto-Null-Emissionswirtschaft bauen und systemweite Verbesserungen auf der Grundlage der Klimawissenschaft ermöglichen“.2
Durch die Messung und Berichterstattung der finanzierten Emissionen erhalten Finanzinstitute eingehende Einblicke in die Klimaauswirkungen ihrer Kredit- und Investitionsentscheidungen. Es ermöglicht ihnen, Ziele zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in ihren Lieferketten festzulegen, ihre Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) Initiativen zu informieren und auf umweltbewusste Stakeholder zu reagieren. Institutionen wird so außerdem bei ihren Risikomanagementbemühungen geholfen, indem ihnen ermöglicht wird, ihre Exposition gegenüber klimabezogenen Risiken und politischen Maßnahmen wie der CO2-Preisgestaltung zu bestimmen.3
Finanzinstitute berechnen finanzierte Emissionen, indem sie der von der Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) festgelegten Methode folgen. Die PCAF ist eine Koalition des Finanzdienstleistungssektors, die Banken und anderen Finanzinstituten hilft, ihre Portfolios an das Pariser Abkommen von 2015 anzupassen, ein internationales Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung.
Die PCAF veröffentlichte 2020 erstmals ihren universellen Standard für die Messung und Offenlegung finanzierter Emissionen: „Financed Emissions: The Global GHG Accounting & Reporting Standard, Part A“. Im Jahr 2022 wurde eine aktualisierte Version veröffentlicht.
Der PCAF-Standard schreibt vor, dass die finanzierten Emissionen eines Finanzinstituts auf der Grundlage des „proportionalen Anteils der Kreditvergabe oder Investition an den Kreditnehmer oder das Beteiligungsunternehmen“ ermittelt werden sollten.4 Die THG-Emissionen, die einem Finanzinstitut zugeschrieben werden, sollten die Höhe seiner Investitionen oder Kredite in das Unternehmen widerspiegeln, das die Emissionen verursacht. Eine kleinere Investition oder ein geringerer Kredit für ein Unternehmen würde zu geringeren finanzierten Emissionen führen, die dem entsprechenden Finanzinstitut zuzuordnen sind, und umgekehrt.
Nach der allgemeinen Formel der PCAF für berechnete finanzierte Emissionen werden die Emissionen des Kreditnehmers oder des Unternehmens, in das investiert wird, mit einem so genannten Attributionsfaktor multipliziert. Der Attributionsfaktor ist das Verhältnis der ausstehenden Kredite und Investitionen des Instituts zum gesamten Eigen- und Fremdkapital des finanzierten Unternehmens oder Projekts.
Die PCAF bietet zusätzliche Anleitungen zur Berechnung der finanzierten Emissionen für die verschiedenen Assets, aus denen sich die Kredit- und Investitionsportfolios zusammensetzen. Dies sind sieben Asset-Klassen, die im aktuellen Standard enthalten sind:
Ursprünglich wurde der von der PCAF finanzierte Emissionsstandard durch das Greenhouse Gas Protocol (auch bekannt als „GHG Protocol“) gebilligt, einer gemeinsamen Initiative des World Resources Institute und des World Business Council for Sustainable Development. Das GHG-Protokoll bestätigte, dass der Standard für 2020, einschließlich der Methoden für sechs Assets, dem Bilanzierungs- und Berichtsstandard des Protokolls für Scope-3-Emissionen entspricht.
Die Methodik für die siebte Asset-Klasse, Staatsschulden, wurde in den aktualisierten PCAF-Standard 2022 aufgenommen und steht noch vor der Genehmigung durch das GHG Protocol.
Neben der Festlegung eines Standards für finanzierte Emissionen hat das PCAF auch Standards für geförderte Emissionen und versicherungsbedingte Emissionen festgelegt. Geförderte Emissionen sind Treibhausgasemissionen, die mit der Förderung von Kapitalmarkttransaktionen verbunden sind, während versicherungsbezogene Emissionen Treibhausgasemissionen von Unternehmen in den Gewährungsportfolios von Versicherungsunternehmen sind.
Mehrere gemeinnützige Unternehmen ermutigen und unterstützen Finanzinstitute dabei, ihre finanzierten Emissionen zu messen, offenzulegen und zu reduzieren.
Das CDP, früher bekannt als Carbon Disclosure Project, ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die ein System zur Offenlegung von Umweltauswirkungen für den privaten und öffentlichen Sektor anbietet. Das System enthält einen Fragebogen für Finanzinstitute, mit dem Emissionsoffenlegungen in Bezug auf die Portfolio-Unternehmen der Institute abgefragt werden.
Die Glasgow Financial Alliance for Net-Zero, oder GFANZ, ist eine globale Koalition von Finanzinstituten, die sich für eine beschleunigte Dekarbonisierung der Weltwirtschaft einsetzen. Die Koalition ermutigt Institutionen, Pläne zu entwickeln, um ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, einschließlich Strategien zur Reduzierung der finanzierten Emissionen.
Die Net-Zero Banking Alliance ist eine von den Vereinten Nationen ins Leben gerufene Gruppe weltweiter Banken, die sich zu den Zielen des Pariser Abkommens verpflichtet haben, indem sie eine Reduzierung der Gesamtemissionen und der finanzierten Emissionen anstreben. Die Allianz empfiehlt den Mitgliedern, Emissionsausgangswerte und Ziele festzulegen, die sich auf absolute Emissionen oder Emissionsintensität konzentrieren. (Ein Intensitätsziel ist ein Emissionsziel im Verhältnis zu einer bestimmten Metrik, z. B. die Emissionen pro Kilowattstunde oder pro Tonne des Produkts.)5
Die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) war eine globale Organisation, die eine Reihe von Empfehlungen ausarbeitete, um die klimabezogenen Risiken von Unternehmen transparent zu gestalten. Im Rahmen ihrer Arbeit unterstützt TCFD Asset-Manager und Asset-Eigentümer bei der Berichterstattung über ihr Engagement in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Die Organisation löste sich im Jahr 2023 auf.
Die Science-Based Targets-Initiative, oder SBTi, hilft Unternehmen dabei, wissenschaftlich fundierte Ziele zur Emissionsreduzierung festzulegen. Für Finanzinstitute entwickelte die SBTi detaillierte Kriterien für gemeinsame Zielsetzungsansätze für Investitions- und Kreditportfolios. Die Kriterien umfassen Ansätze wie die Zentrierung von Zielen für die Emissionsintensität, die Zusammenarbeit mit Kreditnehmern und Investitionsnehmern sowie die Berücksichtigung der Rolle von Unternehmen und Projekten, die mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, in den Portfolios von Institutionen.6
Die Verantwortung für die Berechnung und Berichterstattung über die finanzierten Emissionenmetriken teilen sich mehrere Abteilungen innerhalb eines Finanzinstituts, darunter Asset-Manager, Portfoliomanager, Risiko- und Unternehmensberichterstattung, Unternehmens-IT und Nachhaltigkeitsabteilungen. Mit zunehmender Ausreifung dieser Disziplin entstehen jedoch neue, für nachhaltige Finanzen spezifische Rollen, zu denen auch die Verfolgung finanzierter Emissionen gehören würde.
Finanzinstitute, die verschiedene Berichtspflichten über finanzierte Emissionen erfüllen möchten, könnten mit Problemen bei der Datenerhebung und Datenqualität konfrontiert sein. Eine TCFD-Umfrage aus dem Jahr 2022 ergab beispielsweise, dass Asset-Manager und Asset-Eigentümer unzureichende Informationen von Unternehmen, in die sie investieren, als ihre größte Hürde bei der Durchführung klimabezogener Berichterstattung anführten.7
Die Verbesserung der Qualität der finanzierten Emissionen wird ein kontinuierlicher und iterativer Prozess sein. Institutionen können eine von der PCAF erstellte Datenhierarchie und Scorecard verwenden, um die Qualität der Emissionsdaten des Unternehmens zu verstehen, diese Datenqualität im Laufe der Zeit zu verfolgen und Strategien zur Verbesserung zu entwickeln.
Darüber hinaus ermöglicht der PCAF-Standard den Finanzinstituten, sich an verifizierte externe Datenanbieter wie das CDP zu wenden, die Emissionsdaten von Unternehmen erfassen. Die Institute können die Emissionen der finanzierten Unternehmen auch auf der Grundlage eigener Wirtschaftsdaten der Unternehmen und allgemeiner Emissionsdaten schätzen, die über öffentliche Datenquellen und Drittanbieter verfügbar sind.8
Das GHG Protocol zum Beispiel stellt Tools zur Verfügung, die Emissionsfaktoren verwenden. Dabei handelt es sich um repräsentative Werte, die die von einem Unternehmen erzeugten Treibhausgasmengen mit einer festgelegten Menge an Tätigkeiten dieses Unternehmens in Beziehung setzen und Emissionsberechnungen ermöglichen.9
Softwarelösungen können Finanzinstituten helfen, ihre finanzierten Emissionen zu verfolgen und ihre Nachhaltigkeit zu unterstützen. Führende Lösungen umfassen zum Beispiel folgende Funktionen und Vorteile:
