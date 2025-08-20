Was ist die PCAF?

Die PCAF wurde 2015 von 14 niederländischen Finanzinstituten unter der Leitung der ASN Bank gegründet. Die Initiative geht auf eine Erklärung der niederländischen Regierung zurück, in der die Banken aufgefordert wurden, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft anzuführen, indem sie die mit ihren Krediten und Investitionen verbundenen THG-Emissionen messen und offenlegen. Im Laufe der Zeit schlossen sich weitere Finanzinstitute aus den Niederlanden an, um Open-Source-Methoden zur Messung der Treibhausgasemissionen verschiedener Anlageklassen (von Aktien bis hin zu Gewerbeimmobilien) zu entwickeln.

Im Jahr 2018 expandierte die PCAF nach Nordamerika. Mit der Amalgamated Bank an der Spitze haben 12 weitere Finanzinstitute die PCAF-Methoden zur Treibhausgasbilanzierung für den nordamerikanischen Markt angepasst. Im Jahr 2019 übernahmen insgesamt 28 Banken aus der Global Alliance for Banking on Values (GABV) den PCAF-Ansatz zur Offenlegung von THG-Emissionen. Von da an schlossen sich ABN AMRO, Triodos Bank und ASN Bank der Amalgamated Bank und der GABV an, um PCAF zu einer globalen Initiative zu machen.

Darüber hinaus hat die PCAF auf Wunsch von Banken und Investoren ihre Arbeit auf weitere Aspekte der Finanzbranche ausgeweitet. Seit 2021 hat die Partnerschaft Methoden zur Messung und Berichterstattung von THG-Emissionen für Kapitalmarktaktivitäten und für die Versicherungsbranche entwickelt.

Heute haben mehr als 400 Finanzinstitute ihre Treibhausgasbewertung und -offenlegung an die Rechnungslegungsstandards des PCAF angepasst.1