Was ist eine Analyse der Wertschöpfungskette?

Michael Porter, Professor an der Harvard Business School, führte das Konzept der Wertschöpfungskette 1985 in seinem Buch „Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance“ ein.



Er erklärt, dass Wertschöpfungsketten die Aktivitäten darstellen, die ein Unternehmen durchführt, um seine Produkte zu entwickeln, zu produzieren, zu vermarkten, zu liefern und zu unterstützen. Diese Aktivitäten sind enger gefasst als die traditionellen Funktionen, wie z. B. das Marketing. Er schreibt, dass die Wertschöpfungskette eines Unternehmens und die Art und Weise, wie es die Aktivitäten innerhalb dieser Kette durchführt, „seine Geschichte, seine Strategie, seinen Ansatz zur Umsetzung seiner Strategie und die den Aktivitäten zugrunde liegende Ökonomie widerspiegelt“.



Im Mittelpunkt seines Konzepts steht der Gedanke, dass die Aktivitäten in der Wertschöpfungskette – von der Montage der Produkte bis zur Schulung der Mitarbeiter – einen Mehrwert für den Kunden schaffen und die „Grundeinheiten des Wettbewerbsvorteils“ sind.1 Daher ist die Maximierung des Werts jeder Aktivität der Schlüssel zum Markterfolg.