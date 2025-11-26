Was ist erweiterte Planung und Analyse (xP&A)?

Die Finanzplanung und -analyse (FP&A) ist die grundlegende Finanzfunktion, und xP&A ist eine Weiterentwicklung dieser grundlegenden FP&A-Funktionen.

Konzeptionell gibt es FP&A bereits seit den späten 1980er Jahren, während xP&A erst vor Kurzem als neueste Iteration des Prozesses eingeführt wurde. xP&A nutzt KI, um fortschrittliche Prognosen, Budgetierungen und Datenvisualisierungen zu erstellen.

Der Begriff wurde von Gartner im Bericht Strategic Roadmap for Cloud Financial Planning and Analysis Solutions 2020 populär gemacht und hat sich seitdem durchgesetzt.

Laut dem aktuellen IDC-Bericht AI-Powered Integrated Planning: Increase Speed, Productivity and Confidence with Scalable and Flexible Planning ist das Konzept der integrierten Planung eine der drei obersten Prioritäten für Unternehmen.

Die IDC stellte jedoch auch fest, dass nur 40 % der Unternehmen der Meinung waren, dass sie fortschrittliche Analysen auf das Forecasting anwenden könnten. Die meisten Unternehmen hatten KI erst zu 30 % in ihre Geschäftsprozesse integriert; es handelt sich also eindeutig um einen Bereich, in dem Unternehmen noch nach dem für sie optimalen Weg suchen.

Der IDC-Bericht über KI-gestützte integrierte Planung stellt fest, dass das aktuelle Umfeld ein „empfindliches Gleichgewicht“ zwischen Agilität und Optimierung darstellt. Der Druck auf Unternehmen und Chief Financial Officers (CFOs), ihre Ressourcen auszuweiten und gleichzeitig in allen Prozessen effizienter zu arbeiten, wächst.