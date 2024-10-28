Was ist Dokumenten-KI?

Programmierschnittstellen (APIs) sind für die Verbindung von Dokumenten-KI-Modellen mit anderen Systemen unerlässlich. APIs von Dokumenten-KI erleichtern die nahtlose Integration von Dokumenten-KI in Unternehmensplattformen, automatisieren dokumentenbezogene Workflows und unterstützen die Datenextraktion und -analyse in Echtzeit. Diese APIs helfen dabei, KI zu skalieren und sie an eine Vielzahl von Geschäftsaufgaben anzupassen, während sie gleichzeitig in breitere IT-Infrastrukturen integriert werden.

Dokumenten-KI-Plattformen verwenden ebenfalls Prozessoren als Vermittler zwischen den Dokumentdateien und den maschinellen Lernmodellen. Diese Prozessoren sind für bestimmte Aktionen wie das Klassifizieren, Aufteilen, Parsen und Analysieren von Dokumenten verantwortlich und tragen dazu bei, dass das System jedes Dokument richtig verarbeitet und versteht.

Der Parser analysiert und interpretiert die Datenstruktur. Er zerlegt Dokumente in ihre grundlegenden Komponenten, versteht die Beziehungen zwischen diesen Elementen und wandelt unstrukturierte oder halbstrukturierte Daten in Formate um, die das KI-System verarbeiten kann.

Dokumenten-KI kann nicht nur Text verstehen, sondern auch die Struktur und das Layout von Dokumenten analysieren. Sie erkennt Elemente wie Überschriften, Absätze, Tabellen und Listen und hilft der KI, die Hierarchie und den Kontext des Dokuments zu verstehen. Diese strukturierte Analyse ist nützlich, um Schlüssel-Wert-Paare zu identifizieren, z. B. innerhalb von Rechnungen, wo die Dokumenten-KI fällige Beträge und Zahlungsdaten extrahiert, um den Bedarf an manuellen Eingaben zu reduzieren.

Die meisten standardmäßigen Dokumenten-KI-Modelle sind auf zahlreiche Dokumenttypen vortrainiert, aber Unternehmen verwenden oft spezielle Dokumente mit speziellen Formaten, Terminologie oder Layouts, die für ihren Bereich spezifisch sind. Durch die Feinabstimmung von Dokumenten-KI-Modellen können sie auf spezifische Anforderungen zugeschnitten werden. Beispielsweise könnte eine Anwaltskanzlei ein Modell einer Feinabstimmung unterziehen, um die Fachsprache, Vertragsklauseln und Formatierungsbesonderheiten besser zu verstehen und die KI präziser zu machen.

Fortschrittliche Dokumenten-KI-Systeme gehen über die einfache Datenextraktion hinaus und liefern Zusammenfassungen umfangreicher Dokumente. Durch die Hervorhebung wichtiger Punkte innerhalb des Dokuments ermöglichen diese Systeme es den Benutzern, wichtige Informationen schnell zu erfassen, ohne das gesamte Dokument durchlesen zu müssen.

Dokumenten-KI ist oft in Cloud-Speicher und Unternehmenssysteme integriert, um das Dokumentenmanagement und die Analyse im gesamten Unternehmen zu optimieren und den entsprechenden Benutzern Zugriff auf die Dokumente und Informationen zu geben, die sie benötigen, wann immer sie sie benötigen.