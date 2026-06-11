Was ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung (Data Protection Impact Assessment, DPIA)?

Die EU nimmt die DSGVO und die damit verbundenen DPIA-Anforderungen ernst und verhängt Bußgelder gegen Unternehmen, die die DPIAs nicht umsetzen oder anderweitig nicht einhalten.

Im Jahr 2019 wurde beispielsweise einer Highschool in Nordschweden eine Geldstrafe auferlegt – es war Schwedens erste –, als sie ein Pilotprojekt zur Durchführung von Appellieren mithilfe biometrischer Gesichtserkennungstechnologie einführte. Dies geschah ohne Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung. Die Schule wurde schließlich mit einer Geldstrafe von 19.000 EUR belegt, obwohl Beobachter feststellten, dass die Höchststrafe fast 1 Million Euro hätte belaufen können.1 (Strafen nach DSGVO betragen bis zu 20 Millionen Euro oder 4 % des jährlichen globalen Unternehmensumsatzes – je nachdem, was höher ist.)

Eine Website verfolgt DSGVO-Bußgelder. Bis April 2026 wurden über 3.000 Bußgelder verhängt. Bei vielen dieser Bußgelder wird ausdrücklich auf Artikel 35 der DSGVO (der sich mit Datenschutz-Folgenabschätzungen befasst) als Grund für die Höhe des Bußgeldes verwiesen. In einem Beispiel vom Dezember 2025 wurde ein französisches Unternehmen wegen eines Verstoßes gegen Artikel 35 mit einer Geldstrafe von 3,5 Millionen Euro belegt. Die höchste DSGVO-Geldbuße der Geschichte wurde Meta 2023 von der irischen Datenschutzkommission in Höhe von 1,2 Mrd. EUR auferlegt, obwohl sich dieser Fall auf Datenübertragungen konzentrierte, nicht auf Bewertungen.

GDPR.eu bietet eine Anleitung zur ordnungsgemäßen Durchführung einer DPIA, komplett mit einer Vorlage. Es sollte jedoch beachtet werden, dass die Durchführung einer DPIA oft nur der Anfang eines gründlichen Risikomanagementprozesses ist. Manchmal ergeben sich Ergebnisse, wenn eine Datenschutzbehörde potenzielle Risiken und Sicherheitslücken identifiziert, aber das Fehlen echter Abhilfemaßnahmen macht die DPIA zu einer bloßen Übung.

In den schlimmsten Fällen kann eine DPIA als Nachweis dienen, dass ein Unternehmen die Risiken kannte und sie nicht angemessen darauf reagiert hat. Bei France Travail, der nationalen Arbeitsvermittlungsagentur, wurden die in den DPIAs festgelegten Sicherheitsmaßnahmen nie umgesetzt, was zu einer schweren Data Breach führte. Im Januar 2026 verhängten die Aufsichtsbehörden gegen France Travail eine Geldstrafe in Höhe von 5 Mio. EUR.2