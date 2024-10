Auf hoher Ebene ist ein Unternehmen dann DSGVO-konform, wenn gilt:

Hält sich an die Grundsätze der Datenverarbeitung

Wahrt die Rechte von betroffenen Personen

Wendet angemessene Datensicherheitsmaßnahmen an

Beachtet die Regeln für die Datenübertragung und -freigabe

In der folgenden Checkliste werden diese Anforderungen weiter aufgeschlüsselt. Die praktischen Schritte, die ein Unternehmen unternimmt, um diese Anforderungen zu erfüllen, hängen unter anderem von seinem Standort, seinen Ressourcen und seinen Datenverarbeitungsaktivitäten ab.

Grundsätze der Datenverarbeitung

Die DSGVO legt eine Reihe von Grundsätzen fest, die von Unternehmen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten werden müssen. Diese Grundsätze lauten wie folgt:

Das Unternehmen verfügt über eine rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung von Daten.

Die DSGVO legt fest, unter welchen Umständen Unternehmen personenbezogene Daten rechtmäßig verarbeiten dürfen. Unternehmen müssen vor der Erhebung von Daten ihre Rechtsgrundlage festlegen und dokumentieren. Das Unternehmen muss diese Grundlage den Benutzern zum Zeitpunkt der Datenerfassung mitteilen. Die Grundlage kann nicht im Nachhinein geändert werden, es sei denn, der Benutzer hat dem zugestimmt.

Zu den möglichen Rechtsgrundlagen gehören:

Das Unternehmen hat die Zustimmung der betroffenen Person zur Verarbeitung ihrer Daten. Beachten Sie, dass die Zustimmung des Benutzers nur dann gültig ist, wenn sie in informierter Weise, bestätigend und freiwillig erteilt wird. Informierte Zustimmung bedeutet, dass das Unternehmen klar erklärt, welche Daten es sammelt und wie es diese Daten verwendet. Eine bestätigende Zustimmung bedeutet, dass der Benutzer eine absichtliche Handlung vornehmen muss, um seine Zustimmung zu zeigen, z. B. durch Unterzeichnung einer Erklärung oder durch Aktivieren eines Kontrollkästchens. Die Zustimmung darf nicht die Standardoption sein. Eine freiwillig erteilte Zustimmung bedeutet, dass das Unternehmen nicht versucht, die betroffene Person zu beeinflussen oder zu nötigen. Die betroffene Person muss ihre Zustimmung jederzeit widerrufen können.



Das Unternehmen muss die Daten verarbeiten, um einen Vertrag mit der betroffenen Person oder in deren Namen auszuführen.

Das Unternehmen ist gesetzlich verpflichtet, die Daten zu verarbeiten.

Das Unternehmen muss die Daten verarbeiten, um die Lebensdauer der betroffenen Person oder einer anderen Person zu schützen.

Das Unternehmen verarbeitet Daten aus Gründen des öffentlichen Interesses, wie Journalismus oder öffentliche Gesundheit.

Das Unternehmen ist eine öffentliche Behörde, die Daten zur Erfüllung einer offiziellen Funktion verarbeitet.

Das Unternehmen verarbeitet die Daten, um ein berechtigtes Interesse zu verfolgen. Ein berechtigtes Interesse ist ein Vorteil, den der Verantwortliche oder eine andere Partei durch die Verarbeitung der Daten erlangen könnte. Beispiele hierfür sind die Durchführung von Background-Checks bei Mitarbeitern oder die Verfolgung von IP-Adressen in einem Unternehmensnetzwerk für Cybersicherheitszwecke. Um ein berechtigtes Interesse geltend zu machen, muss das Unternehmen nachweisen, dass die Verarbeitung notwendig ist und die Rechte der betroffenen Personen nicht verletzt werden.



Das Unternehmen sammelt Daten für einen bestimmten Zweck und verwendet sie ausschließlich für diesen Zweck.

Gemäß dem DSGVO-Grundsatz der Zweckbindung müssen die Verantwortlichen einen festgelegten und dokumentierten Zweck für die Datenerhebung haben. Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss den Benutzern diesen Zweck zum Zeitpunkt der Datenerhebung mitteilen und darf die Daten nur für diesen genannten Zweck verwenden.

Das Unternehmen erfasst nur die erforderliche Mindestmenge an Daten.

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen dürfen nur die Daten erheben, die zur Erfüllung des angegebenen Zwecks unbedingt erforderlich sind.

Das Unternehmen sorgt dafür, dass die Daten korrekt und aktuell sind.

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen müssen angemessene Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die von ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten korrekt und aktuell sind.

Das Unternehmen löscht Daten, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Die DSGVO verlangt strenge Richtlinien für die Aufbewahrung und Löschung von Daten. Unternehmen dürfen Daten nur so lange speichern, bis der festgelegte Zweck für die Datenerhebung erfüllt ist, und sie müssen die Daten löschen, sobald sie sie nicht mehr benötigen.

Das Unternehmen trifft besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn es um die Verarbeitung von Daten von Kindern oder Daten besonderer Kategorien geht.

Für bestimmte Arten personenbezogener Daten müssen die Verantwortlichen und Datenverarbeiter zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen.

Daten der besonderen Kategorie umfassen hochsensible Daten wie die ethnische Zugehörigkeit und biometrische Daten einer Person. Unternehmen dürfen Daten der besonderen Kategorie nur unter sehr begrenzten Umständen verarbeiten, beispielsweise um ernsthafte Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit abzuwenden. Unternehmen können Daten der besonderen Kategorie auch mit ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen Person verarbeiten.

Daten zu strafrechtlichen Verurteilungen dürfen nur von Behörden kontrolliert werden. Datenverarbeiter dürfen diese Informationen nur auf Anweisung einer Behörde verarbeiten.

Die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen müssen die Zustimmung der Eltern einholen, bevor sie Daten von Kindern verarbeiten. Sie müssen angemessene Schritte unternehmen, um das Alter der betroffenen Personen und die Identität der Eltern zu verifizieren. Wenn Daten von Kindern erhoben werden, müssen die Verantwortlichen Datenschutzhinweise in kindgerechter Sprache vorlegen.

Jeder EWR-Staat legt seine eigene Definition von „Kind“ im Rahmen der DSGVO fest. Diese reichen von „Personen unter 13 Jahren“ bis zu „Personen unter 16 Jahren“.

Das Unternehmen dokumentiert alle Datenverarbeitungsaktivitäten.

Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern müssen Aufzeichnungen über die Datenverarbeitung führen. Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern müssen Aufzeichnungen führen, wenn sie hochsensible Daten verarbeiten, Daten regelmäßig verarbeiten oder Daten auf eine Weise verarbeiten, die ein erhebliches Risiko für die betroffenen Personen darstellt.

Datenverantwortliche müssen Dinge wie die von ihnen erfassten Daten, den Umgang mit diesen Daten, Datenflussdiagramme und Datensicherungsmaßnahmen dokumentieren. Datenverarbeiter müssen dokumentieren, für welche Datenverantwortlichen sie arbeiten, welche Arten der Verarbeitung sie für jeden Datenverantwortlichen durchführen und welche Sicherheitskontrollen sie anwenden.

Der Datenverantwortliche ist letztendlich für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich.

Gemäß der DSGVO liegt die letztendliche Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften beim Datenverantwortlichen. Das bedeutet, dass der Verantwortliche sicherstellen und nachweisen können muss, dass seine Drittverarbeiter alle relevanten Anforderungen der DSGVO erfüllen.

Rechte der betroffenen Person

Die DSGVO gewährt betroffenen Personen bestimmte Rechte in Bezug auf ihre Daten. Datenverantwortliche und Datenverarbeiter müssen diese Rechte respektieren.

Das Unternehmen bietet betroffenen Personen einfache Möglichkeiten, ihre Rechte auszuüben.

Unternehmen müssen betroffenen Personen eine einfache Möglichkeit bieten, ihre Rechte in Bezug auf ihre Daten geltend zu machen. Zu diesen Rechten gehören:

Das Recht auf Zugang: Die Probanden müssen Kopien ihrer Daten sowie relevante Informationen darüber anfordern und erhalten können, wie das Unternehmen die Daten verwendet.

Das Recht auf Berichtigung: Die betroffenen Personen müssen die Möglichkeit haben, ihre Daten zu korrigieren oder zu aktualisieren.

Das Recht auf Löschung: Die betroffenen Personen müssen die Löschung ihrer Daten beantragen können.

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Die betroffenen Personen müssen die Möglichkeit haben, die Verwendung ihrer Daten einzuschränken, wenn sie vermuten, dass die Daten unrichtig sind, nicht mehr benötigt werden oder missbräuchlich verwendet werden.

Das Recht auf Widerspruch: Betroffene Personen müssen die Möglichkeit haben, der Verarbeitung zu widersprechen. Betroffene Personen, die zuvor ihre Zustimmung erteilt haben, müssen diese jederzeit problemlos widerrufen können.

Das Recht auf Datenübertragbarkeit: Die betroffenen Personen haben das Recht, ihre Daten zu übertragen, und die Datenverantwortlichen und -verarbeiter müssen diese Übertragungen unterstützen.

Im Allgemeinen müssen Unternehmen innerhalb von 30 Tagen auf alle Zugriffsanfragen von betroffenen Personen reagieren. Unternehmen müssen in der Regel der Anfrage einer Person nachkommen, es sei denn, das Unternehmen kann nachweisen, dass es einen legitimen, zwingenden Grund gibt, dies nicht zu tun.

Wenn ein Unternehmen eine Anfrage ablehnt, muss es erklären, warum. Das Unternehmen muss der betroffenen Person auch mitteilen, wie sie einer Entscheidung beim Datenschutzbeauftragten des Unternehmens oder bei der zuständigen Aufsichtsbehörde widersprechen kann.

Das Unternehmen bietet betroffenen Personen die Möglichkeit, automatisierte Entscheidungen anzufechten.

Gemäß der DSGVO haben betroffene Personen das Recht, nicht an automatisierte Entscheidungsprozesse gebunden zu sein, die erhebliche Auswirkungen auf sie haben könnten. Dazu gehört auch die Profilerstellung, die in der DSGVO als die Verwendung von Automatisierung zur Bewertung eines Aspekts einer Person definiert wird, z. B. zur Vorhersage ihrer Arbeitsleistung.

Wenn ein Unternehmen automatisierte Entscheidungen trifft, muss es den betroffenen Personen die Möglichkeit geben, diesen Entscheidungen zu widersprechen. Die betroffenen Personen können auch verlangen, dass ein Mitarbeiter eine automatisierte Entscheidung überprüft, die sie betrifft.

Das Unternehmen ist transparent darüber, wie sie personenbezogene Daten verwendet.

Datenverantwortliche und Datenverarbeiter müssen die betroffenen Personen proaktiv und klar über die Datenverarbeitungsaktivitäten informieren, einschließlich der von ihnen erfassten Daten, was sie damit tun und wie die betroffenen Personen ihre Rechte in Bezug auf die Daten ausüben können.

Diese Informationen müssen in der Regel in einer Datenschutzerklärung mitgeteilt werden, die der betroffenen Person bei der Datenerhebung vorgelegt wird. Wenn das Unternehmen personenbezogene Daten nicht direkt von den betroffenen Personen erhebt, müssen den betroffenen Personen innerhalb eines Monats Datenschutzhinweise zugesandt werden. Unternehmen können diese Angaben auch in Datenschutzrichtlinien aufnehmen, die auf ihren Websites öffentlich zugänglich sind.

Maßnahmen zu Datenschutz und -sicherheit

Die DSGVO verlangt von Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern, Maßnahmen zu ergreifen, um den Missbrauch personenbezogener Daten zu verhindern und betroffene Personen vor Schaden zu schützen.

Das Unternehmen hat angemessene Kontrollen zur Cybersicherheit eingeführt.

Datenverantwortliche und Datenverarbeiter müssen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die Vertraulichkeit und Integrität personenbezogener Daten zu schützen. Die DSGVO schreibt keine bestimmten Kontrollen vor, aber sie besagt, dass Unternehmen sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen ergreifen müssen.

Technische Maßnahmen umfassen technologische Lösungen wie Identity und Access Management (IAM)-Plattformen, automatisierte Backups und Datensicherheitstools. Die DSGVO schreibt zwar nicht ausdrücklich die Verschlüsselung von Daten vor, empfiehlt jedoch, dass Unternehmen, wann immer möglich, Pseudonymisierung und Anonymisierung einsetzen.

Organisatorische Maßnahmen umfassen Mitarbeiterschulungen, fortlaufende Risikobewertungen und andere Sicherheitsrichtlinien und -prozesse. Unternehmen müssen außerdem bei der Entwicklung oder Umsetzung neuer Systeme und Produkte den Grundsatz des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen befolgen.

Das Unternehmen führt bei Bedarf Datenschutz-Folgenabschätzungen (Data Protection Impact Assessments, DPIAs) durch.

Wenn ein Unternehmen plant, Daten auf eine Weise zu verarbeiten, die ein hohes Risiko für die Rechte der betroffenen Personen darstellt, muss es zunächst eine Datenschutz-Folgenabschätzung (Data Protection Impact Assessment, DSFA) durchführen. Zu den Arten der Verarbeitung, die eine Datenschutz-Folgenabschätzung auslösen könnten, gehören unter anderem die automatisierte Profilerstellung und die groß angelegte Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten.

Eine DPIA muss die verwendeten Daten, die beabsichtigte Verarbeitung und den Zweck der Verarbeitung beschreiben. Diese muss die Risiken der Verarbeitung und Möglichkeiten zur Minderung dieser Risiken aufzeigen. Wenn ein erhebliches Risiko besteht, das nicht gemindert wird, muss das Unternehmen eine Aufsichtsbehörde konsultieren, bevor es fortfährt.

Das Unternehmen hat bei Bedarf einen Datenschutzbeauftragten (DSB) ernannt.

Ein Unternehmen muss einen Datenschutzbeauftragten (DSB) ernennen, wenn es in großem Umfang Personen überwacht oder die Verarbeitung von Daten der besonderen Kategorie zu seinen Kernaktivitäten gehört. Auch alle Behörden müssen DSB ernennen.

Der DSB ist dafür verantwortlich, dass das Unternehmen die DSGVO einhält. Zu den Hauptaufgaben gehören die Abstimmung mit den Datenschutzbehörden, die Beratung der Organisation zu den Anforderungen der DSGVO und die Überwachung der DPIAs.

Der DSB muss ein unabhängiger Beauftragter sein, der direkt an die höchste Führungsebene berichtet. Das Unternehmen darf den DSB nicht für die Erfüllung seiner Pflichten bestrafen.

Das Unternehmen benachrichtigt Aufsichtsbehörden und betroffene Personen, wenn es zu Datenschutzverletzungen kommt.

Unternehmen müssen die meisten Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten innerhalb von 72 Stunden der zuständigen Aufsichtsbehörde melden. Wenn die Datenschutzverletzung ein Risiko für die betroffenen Personen darstellt, muss das Unternehmen auch die betroffenen Personen benachrichtigen. Unternehmen müssen die betroffenen Personen direkt benachrichtigen, es sei denn, eine direkte Kommunikation wäre unangemessen. In diesem Fall ist eine öffentliche Bekanntmachung zulässig.

Datenverarbeiter, bei denen eine Datenschutzverletzung auftritt, müssen die zuständigen Verantwortlichen unverzüglich benachrichtigen.

Wenn sich der Sitz des Unternehmens außerhalb des EWR befindet, hat das Unternehmen einen Vertreter im EWR bestimmt.

Jedes Unternehmen außerhalb des EWR, das regelmäßig Daten von im EWR ansässigen Personen oder besonders sensible Daten verarbeitet, muss einen Vertreter innerhalb des EWR bestimmen. Der Vertreter stimmt sich im Namen des Unternehmens mit den Regierungsbehörden ab und fungiert als Ansprechpartner für Fragen zur Einhaltung der DSGVO.

Datenübertragung und Datenfreigabe

Die DSGVO legt Regeln fest, wie Unternehmen personenbezogene Daten mit anderen Unternehmen innerhalb und außerhalb des EWR teilen.

Das Unternehmen verwendet formelle Datenverarbeitungsvereinbarungen, um die Beziehungen zu den Datenverarbeitern zu regeln.

Ein Datenverantwortlicher kann personenbezogene Daten an Auftragsverarbeiter und andere Dritte weitergeben, aber diese Beziehungen müssen durch formelle Datenverarbeitungsvereinbarungen geregelt werden. Diese Vereinbarungen müssen die Rechte und Pflichten aller Parteien in Bezug auf die DSGVO darlegen.

Drittverarbeiter dürfen Daten nur gemäß den Anweisungen des Datenverantwortlichen verarbeiten. Sie dürfen die Daten des Verantwortlichen nicht für eigene Zwecke verwenden. Ein Datenverarbeiter muss die Genehmigung des Datenverantwortlichen einholen, bevor er Daten an einen Unterauftragsverarbeiter weitergibt.

Das Unternehmen führt nur genehmigte Datenübertragungen außerhalb des EWR durch.

Ein Datenverantwortlicher darf Daten nur dann an Dritte außerhalb des EWR weitergeben, wenn die Datenübertragung mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt: