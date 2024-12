Ein Omnichannel Contact-Center erhöht die Effizienz eines Multichannel-Ansatzes, indem es alle Kommunikationskanäle in eine einheitliche Plattform integriert. Dies ermöglicht eine nahtloses Customer Experience, bei dem Kommunikationen über verschiedene Kanäle hinweg miteinander verbunden werden. In einem Omnichannel Contact-Center können Kunden eine Interaktion auf einem Kanal beginnen und auf einem anderen fortfahren, ohne ihr Anliegen wiederholen oder sich neu vorstellen zu müssen. In der Regel haben die Agenten Zugriff auf einheitliche Kundenprofile mit einem vollständigen Überblick über die Kundenhistorie an allen Berührungspunkten, was einen personalisierten und informierten Service ermöglicht.

In einem idealen Omnichannel Contact-Center erfahren die Kunden dasselbe Serviceniveau, dieselbe Reaktionszeit und dieselbe Qualität an Support. Dieser Ansatz erhöht die Kundenzufriedenheit, indem er Flexibilität bietet und zu einer reibungslosen, zusammenhängenden Erfahrung beiträgt. Dies ist auch in der heutigen Kundenservice-Geschäftswelt wertvoll, in der die Verbraucher daran gewöhnt sind, eine Mischung aus digitalen und herkömmlichen Kanälen für die Kommunikation zu nutzen.