Wenn das interaktive Sprachausgabesystem die vom Anrufer angeforderten Informationen nicht abrufen kann, können die programmierten Menüoptionen bei der Anrufweiterleitung helfen und den Anrufer an den entsprechenden Ansprechpartner weiterleiten. Durch die Integration von Computer- und Telefonietechnologien kann IVR-Software den Anruffluss verbessern und Wartezeiten verkürzen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit insgesamt führt.

Moviefone war in den 1990er Jahren eine der bekanntesten und erfolgreichsten Anwendungen der IVR-Technologie. Da das Internet damals nicht so zugänglich war wie heute, riefen Kinobesucher an und gaben ihre Postleitzahl an, um eine Liste der verfügbaren Kinos in ihrer Nähe mit den jeweiligen Filmen und Vorführzeiten zu erhalten. Moviefone ist zwar ein Produkt der Vergangenheit, aber die zugrunde liegende Technologie wird immer noch genutzt, vor allem in Call-Centern, um Kundensupport zu bieten und das Anrufvolumen für Kundendienstmitarbeiter zu reduzieren.

Auch heute noch wird die IVR-Software weiterentwickelt. Die Entwicklung der Technologie zur Verarbeitung natürlicher Sprache erweitert die Möglichkeiten, wie Anrufer jetzt mit Computern am Telefon interagieren können. Anstatt ein Tonwahlsystem zu verwenden, ermöglicht eine fortschrittlichere IVR-Software den Anrufern, ihre Bedürfnisse am Telefon zu verbalisieren. Dann kann ein IVR-System durch Spracherkennung ihre Anfragen verstehen und in Echtzeit darauf reagieren.

IVR-Systeme verbessern die Customer Experience, indem sie Kunden Selbstbedienungsoptionen bieten, mit denen sie ohne Unterstützung des Kundensupports auf die benötigten Informationen zugreifen können. Außerdem wird das Anrufvolumen für Kontaktzentren reduziert, wodurch sich die Wartezeiten und Betriebskosten für Unternehmen verringern.