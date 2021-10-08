Interactive Voice Response (IVR) ist eine Technologie für automatische Telefonsysteme, die es Anrufern ermöglicht, Informationen zu erhalten oder bereitzustellen oder Anfragen über Sprach- oder Menüeingaben zu stellen, ohne mit einem Live-Agenten zu sprechen. IVR wird durch eine vorab aufgezeichnete Nachrichten- oder Text-to-Speech-Technologie mit einer Dual-Ton-Mehrfrequenz-Schnittstelle (Dual-Tone Multi-Frequency, DTMF) betrieben.
Wenn das interaktive Sprachausgabesystem die vom Anrufer angeforderten Informationen nicht abrufen kann, können die programmierten Menüoptionen bei der Anrufweiterleitung helfen und den Anrufer an den entsprechenden Ansprechpartner weiterleiten. Durch die Integration von Computer- und Telefonietechnologien kann IVR-Software den Anruffluss verbessern und Wartezeiten verkürzen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit insgesamt führt.
Moviefone war in den 1990er Jahren eine der bekanntesten und erfolgreichsten Anwendungen der IVR-Technologie. Da das Internet damals nicht so zugänglich war wie heute, riefen Kinobesucher an und gaben ihre Postleitzahl an, um eine Liste der verfügbaren Kinos in ihrer Nähe mit den jeweiligen Filmen und Vorführzeiten zu erhalten. Moviefone ist zwar ein Produkt der Vergangenheit, aber die zugrunde liegende Technologie wird immer noch genutzt, vor allem in Call-Centern, um Kundensupport zu bieten und das Anrufvolumen für Kundendienstmitarbeiter zu reduzieren.
Auch heute noch wird die IVR-Software weiterentwickelt. Die Entwicklung der Technologie zur Verarbeitung natürlicher Sprache erweitert die Möglichkeiten, wie Anrufer jetzt mit Computern am Telefon interagieren können. Anstatt ein Tonwahlsystem zu verwenden, ermöglicht eine fortschrittlichere IVR-Software den Anrufern, ihre Bedürfnisse am Telefon zu verbalisieren. Dann kann ein IVR-System durch Spracherkennung ihre Anfragen verstehen und in Echtzeit darauf reagieren.
IVR-Systeme verbessern die Customer Experience, indem sie Kunden Selbstbedienungsoptionen bieten, mit denen sie ohne Unterstützung des Kundensupports auf die benötigten Informationen zugreifen können. Außerdem wird das Anrufvolumen für Kontaktzentren reduziert, wodurch sich die Wartezeiten und Betriebskosten für Unternehmen verringern.
IVR kann sowohl mit öffentlichen Telefonnetzen (Public Switched Telephone Networks, PSTN) als auch mit Voice-over-IP-Netzwerken (VoIP) verwendet werden. Ein interaktives Sprachausgabesystem besteht in der Regel aus den folgenden Komponenten:
Von hier aus wird in der Regel eine von drei Arten von IVR-Systemen aufgebaut.
Die interaktive Sprachausgabetechnologie bietet großen und kleinen Unternehmen Wettbewerbsvorteile und verbessert ihre Bemühungen zur Automatisierung. Einige wichtige Vorteile sind:
Obwohl die interaktive Sprachausgabe für Unternehmen von Vorteil sein kann, weist die Technologie noch immer Einschränkungen auf, die behoben und optimiert werden müssen. Unternehmen sollten zumindest die Kennzahlen der am häufigsten genutzten Optionen überwachen: durchschnittliche Haltezeit und Erfolgsquote. Zu den Herausforderungen gehören die folgenden:
Schlecht eingesetzte IVR-Systeme können zu hohen Abbruchraten bei Anrufen und einer negativen Kundenstimmung führen. Da eine geringe Kundenzufriedenheit einer Marke durch negative Bewertungen und Beschwerden in den sozialen Medien schaden kann, sollten Unternehmen bei der Bereitstellung einer IVR-Contact-Center-Lösung umsichtig vorgehen.
Interaktive Sprachausgabesysteme werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Im Folgenden werden wir näher auf diese Anwendungsfälle eingehen.
Bankwesen: IVR kann für eine Vielzahl von Aufgaben im Bank- und Finanzwesen eingesetzt werden, z. B. für Kontoabfragen, einschließlich Kontostände und Darlehensantragsstatus, sowie für die Ermöglichung von Transaktionen, Aktivierungen und Änderungen von Anlageportfolios.
Kundenservice: Call-Center für den Kundenservice erstrecken sich über mehrere Branchen. Unternehmen können Call-Center so konfigurieren, dass sie ein hohes Aufkommen an eingehenden Anrufen bewältigen können, indem sie automatisierte Menüs und vorab aufgezeichnete Nachrichten verwenden, um Kundenanfragen und Beschwerden zu bearbeiten. Einige IVR-Lösungen bieten eine Rückrufoption, bei der Kunden in einer Warteschleife anrufen und einen ausgehenden Anruf erhalten, sobald ein Mitarbeiter Zeit hat, ihnen zu helfen.
Bildung: Untersuchungen1 haben gezeigt, dass Bildungseinrichtungen IVR implementieren können, um Eltern dabei zu helfen, eine Statusaktualisierung über die Leistung und Anwesenheit ihres Kindes in der Schule abzurufen. Eltern können sich beim System registrieren und dann einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben, um bei zukünftigen Anrufen auf wichtige Informationen zuzugreifen.
Regierung: Die Wähler rufen Regierungsstellen an, um wichtige Informationen zu erhalten oder Anfragen zu stellen. Vieles davon kann mit IVR automatisiert werden, z. B. die Bestätigung von Wahllokalen und -zeiten, Lizenzen und Genehmigungen, Steuern oder Arbeitslosenversicherungen. Außerdem können Anfragen zur Besprechung an die richtige Abteilung weitergeleitet werden.
Gesundheitswesen: Die IVR-Technologie hat eine Reihe von praktischen Einsatzmöglichkeiten im Gesundheitswesen, wie z. B. Fragebögen vor der Behandlung, Umfragen zur Patientenzufriedenheit, Labor- und Terminplanung, Nachsorge nach der Entlassung, Laborergebnisse und Patientenüberwachung. Diese Studie2 zeigt auch, wie sie die allgemeine Patientenzufriedenheit steigern kann, indem sie die Patienten daran erinnert, ihren Medikamentenplan einzuhalten.
Gastgewerbe und Reisen: Buchungen, Stornierungen und Kundenservice-Kontakte können den Kundenservice für Fluggesellschaften, Hotels, Eisenbahnen und Autovermietungen beschleunigen und verbessern. Durch die Ermittlung des Grundes für den Anruf – Buchung, Planänderung, Verspätung – können Kunden direkt an die richtige Abteilung weitergeleitet werden.
Einzelhandel und E-Commerce: Kunden können jetzt schnell und einfach den Liefer- und Retourenstatus überprüfen. Selbstbedienungs- oder Live-Chats für den Einzelhandel können viele Kundenfragen beantworten, aber dann können Telefonanrufe auch an einen Live-Agenten weitergeleitet werden, um sie zu besprechen.
