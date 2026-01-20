Was ist ein API-Ökosystem?

Ein API Gateway ist eine Software-Ebene, die einen einzigen Einstiegspunkt für Clients (wie Web-Anwendungen oder mobile Anwendungen) bietet, um auf mehrere Backend-Dienste zuzugreifen und gleichzeitig die Interaktionen zwischen Client und Server zu verwalten.

API Gateways empfangen einen API-Aufruf, manchmal auch als API-Anfrage bezeichnet, und leiten ihn je nach Art der Anfrage an einen oder mehrere Backend-Services weiter. Das Gateway kompiliert dann die angeforderten Daten und sendet sie in einer einzigen Antwort an den Client zurück. Gateways ermöglichen es den Clients, mehrere Ressourcen in einem einzigen Aufruf abzufragen, anstatt mehrere Endgeräte mit mehreren Aufrufen abfragen zu müssen.

Ein API Gateway, das Dienste in einem Gesundheitssystem orchestriert, könnte beispielsweise einer Anwendung ermöglichen, Daten aus mehreren Ressourcen – wie etwa den Krankenakten eines Patienten, der Zahlungshistorie und der aktuellen Terminplanung – mit einem einzigen API-Aufruf abzurufen.

API-Gateways zentralisieren auch andere wichtige Aufgaben, wie zum Beispiel: