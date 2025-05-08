Hoffnung ist keine Strategie: 7 Prinzipien des Site Reliability Engineering (SRE)

Wie bei vielen anderen Elementen der modernen Technologie besteht das Ziel der Automatisierung in einem Workflow darin, Techniker von sich wiederholenden Aufgaben, die keinen Mehrwert schaffen, zu befreien. In der neu gewonnenen freien Zeit können sie sich dann Aufgaben widmen, die die Automatisierung nicht erledigen kann: Kreation, Ideenfindung, umfassende Anleitungen und mehr.

Automatisierung kann für die folgenden Ziele besonders wertvoll sein:

Konsistenz: Der Nachteil sich wiederholender, manueller Aufgaben besteht nicht nur darin, dass sie langweilig sein können und Zeit für wertvollere Tätigkeiten wegnehmen. Durch ein automatisiertes Durchführen solcher Aufgaben, wie beispielsweise der Erstellung von Benutzerkonten, können Fehler und Inkonsistenzen nahezu ausgeschlossen werden. Ein neuer Mitarbeiter könnte Dinge anders machen als ein alter; ein Benutzer könnte versehentlich einen Wert in das falsche Feld eingeben. Ein automatisierter Prozess wird dies (im Allgemeinen) nicht tun.

Skalierbarkeit: Skalierbarkeit ist ein großer langfristiger Vorteil der Automatisierung. Nehmen wir unser vorheriges Beispiel der Erstellung eines Benutzerkontos. Wenn Kontenerstellungen exponentiell zunehmen, steigt auch die Arbeitslast der Person, die für die Einrichtung der Konten verantwortlich ist, exponentiell an und zieht diesen Mitarbeiter von anderen, potenziell wertvolleren Aspekten seines Aufgabenbereichs ab. Ein automatisiertes System hat dieses Problem nicht.

Schnelligkeit: Bestimmte Aufgaben, wie das Finden und Beheben von Fehlern im Code, können einen Menschen sehr viel Zeit kosten. Automatisierte Softwaresysteme sind in der Lage, riesige Datenmengen zu überwachen, und können durch fortschrittliche Mustererkennung und andere Tools Fehler oft schneller erkennen als Menschen. Fixes können genauso schnell vorgenommen werden, oft ohne menschliches Zutun.

Natürlich lauern bei jedem Automatisierungsprozess Gefahren. Dazu gehören:

Vorlaufkosten: Automatisierungen müssen erstellt werden, bevor sie eingesetzt werden können. Dies kann viel Zeit, Aufwand und sogar Hardwarekosten verursachen. Der Wert der Automatisierung muss als Gleichgewicht zwischen dem Aufwand für ihre Erstellung und den tatsächlichen Ressourcen betrachtet werden, die nach der Einführung eingespart werden.

Wartung: Automatisierte Aufgaben mögen den Anschein erwecken, als ob sie ewig laufen könnten, aber das ist oft nicht der Fall. Der Automatisierungscode muss auf dem neuesten Stand gehalten und mit anderen Code und Systemupdates synchronisiert werden. Wenn neue Funktionen hinzugefügt werden, muss der Automatisierungscode möglicherweise auch durch menschliches Eingreifen aktualisiert werden, um neue Aktionen aufzunehmen oder Fehler zu vermeiden.

Künstliche Intelligenz eröffnet einige neue und aufregende Möglichkeiten für SRE, am deutlichsten im Bereich der Automatisierung. Sowohl die anfänglichen Kosten als auch die Wartung können theoretisch durch neue KI-Modelle reguliert werden. Allerdings bringt KI auch neue potenzielle Problembereiche mit sich: vor allem im Bezug auf Halluzinationen, Sicherheit und Datenschutz.