Reinigung von KI: HAP-Filterung gegen schädliche Inhalte

In der Praxis bewertet ein Satzklassifikator mit HAP-Filterung jedes Wort des Eingabe- oder Ausgabetextes eines Modells, um festzustellen, ob es HAP-Inhalte enthält. Anschließend vergibt er eine Punktzahl, die für die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von HAP-Inhalten steht, z. B. von 0 bis 1. In diesem Fall bedeutet eine Punktzahl, die näher an 1 liegt, eine höhere Wahrscheinlichkeit für HAP-Inhalte. Je nach dem Schwellenwert, den der Benutzer für HAP-Inhalte festlegt (z. B. „eine Punktzahl von mehr als 0,5 = HAP“), würde das Modell dann jedem Satz eine Kennzeichnung zuweisen, die angibt, ob er HAP enthält oder nicht.



Zum Abschluss könnte der HAP-Inhalt markiert und entfernt werden, wenn er in den Daten vor dem Training enthalten ist. Falls der HAP-Inhalt eine Ausgabe ist, könnte er durch eine entsprechende Warnmeldung ersetzt werden, die besagt, dass die Ausgabe problematischen Text enthielt und entfernt wurde.