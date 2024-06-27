IBM® zSecure Suite 增加了安全保障层，包括审计、警报、管理、报告和认证，从而增强 IBM Z® 硬件、软件、虚拟化和标准外部安全性管理器 (ESM)（例如 IBM RACF®、CA ACF2 和 CA Top Secret）的安全和风险管理。
zSecure Suite 可自动执行安全管理任务，以帮助提高效率并减少错误、检测内部和外部威胁、发出近乎实时的警报并监控合规性。
查看 2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数，深入了解攻击者的策略和数据保护建议
自动执行安全管理任务，帮助提高效率并减少错误。
通过有效的身份治理来管理法规和标准的一致性。
检测威胁、发出近乎实时的警报并监控一致性，例如《通用数据保护条例》(GDPR) 的普遍加密利用率。
安全的强认证旨在加强用户控制，并可进行集成，以方便管理。
通过对 RACF 命令执行精细控制，强制大型机遵守策略。
检测并报告大型机上关于 ESM 的安全事件和风险。
通过监控大型机是否存在外部和内部安全威胁（包括警报），减少安全风险管理的开销。
与当前 Z 用户互动，了解如何保护 Z 大型机。立即加入社区。
随时了解 Security Intelligence 博客上最新的大型机安全博客文章。
为战胜安全威胁做好准备。
无论您是成长型组织还是较为成熟的企业，IBM 都可以帮助评估您独特的安全需求并对大型机环境实施改进。