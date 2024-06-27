IBM® zSecure Suite 增加了安全保障层，包括审计、警报、管理、报告和认证，从而增强 IBM Z® 硬件、软件、虚拟化和标准外部安全性管理器 (ESM)（例如 IBM RACF®、CA ACF2 和 CA Top Secret）的安全和风险管理。

zSecure Suite 可自动执行安全管理任务，以帮助提高效率并减少错误、检测内部和外部威胁、发出近乎实时的警报并监控合规性。