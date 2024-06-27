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通过对大型机进行近乎实时的威胁检测，增强用户授权能力、管理效率和网络安全合规性
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在维修室使用电脑的人
为大型机提升安全级别

IBM® zSecure Suite 增加了安全保障层，包括审计、警报、管理、报告和认证，从而增强 IBM Z® 硬件、软件、虚拟化和标准外部安全性管理器 (ESM)（例如 IBM RACF®、CA ACF2 和 CA Top Secret）的安全和风险管理。

zSecure Suite 可自动执行安全管理任务，以帮助提高效率并减少错误、检测内部和外部威胁、发出近乎实时的警报并监控合规性。

 
在为 zSecure 提供保护方面，谁比 zSecure 社区成员更了解它呢？

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为什么选择 IBM Security zSecure 简化大型机安全管理

自动执行安全管理任务，帮助提高效率并减少错误。

 

 执行安全策略 以降低风险

通过有效的身份治理来管理法规和标准的一致性。

 自动执行审计和警报

检测威胁、发出近乎实时的警报并监控一致性，例如《通用数据保护条例》(GDPR) 的普遍加密利用率。

 
用户授权产品
IBM Z® Multi-Factor Authentication

安全的强认证旨在加强用户控制，并可进行集成，以方便管理。

 

 了解有关 IBM Z Multi-Factor Authentication 的更多信息
zSecure Command Verifier

通过对 RACF 命令执行精细控制，强制大型机遵守策略。

 

 了解有关 Command Verifier 的更多信息
zSecure Audit

检测并报告大型机上关于 ESM 的安全事件和风险。

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zSecure Alert

通过监控大型机是否存在外部和内部安全威胁（包括警报），减少安全风险管理的开销。

 

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合规自动化产品
zSecure Admin

在 RACF 上增加一个用户友好层，帮助改进管理和报告。

 

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zSecure Visual

通过基于 Microsoft Windows 的 GUI 分散 RACF 管理，从而节省成本。

 

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zSecure Manager for RACF® z/VM®

结合适用于 VM 环境的审计和管理功能。

 

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资源 IBM Z® 社区

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 大型机安全博客文章

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 IBM Security® Learning Academy

为战胜安全威胁做好准备。

 IBM 大型机安全研讨会

无论您是成长型组织还是较为成熟的企业，IBM 都可以帮助评估您独特的安全需求并对大型机环境实施改进。
相关产品 IBM Z® Services

Z 技术顾问帮助您在高度可用的 z/OS® 上设计、构建和实施智能企业基础。

 IBM Z® Enterprise Security

保护您的业务数据免受数据中心内部和整个混合云中的网络威胁。

采取后续步骤

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