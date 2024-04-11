IBM zSecure Command Verifier 确保可能影响数据的命令正确无误。数据可能是组织最有价值的资产之一。如果该数据存储在大型机环境中，那么为了信息风险管理，为什么不阻止可以更改或删除访问权限的不合规管理命令呢？发出命令后，zSecure Command Verifier 即可根据指定的策略自动验证命令关键字。

您可以使用 RACF 配置文件指定策略来确定验证类型并定义检测到不合规命令时的操作，包括阻止执行命令。该工具会在发出某些命令时立即生成警报，从而帮助防止因管理员发出错误命令而导致系统中断。在几秒钟内，zSecure Command Verifier 将对配置文件的更改存储在 RACF 数据库中，并会记录何时更改了配置文件以及发出命令的管理员。