zSecure Audit 通过以可重复、可持续和自动化的方式实施和增强安全策略，帮助扩展和丰富现有的 Z Systems 安全性（IBM RACF、CA ACF2 或 CA Top Secret）。这些自动化报告还可以帮助企业快速定位严格的安全合规环境中的漏洞和合规性问题，例如支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS)、安全技术实施指南 (STIG) 和其他类似标准

当发生特定事件或存在潜在安全漏洞时，zSecure Audit 可以每天通过电子邮件发送可定制的报告。IBM 安全管理工具生成的审核事件和用户访问日志可以填充到安全信息和事件管理 (SIEM) 工具（例如 IBM QRadar）中，以进行规范化和合规性报告。